LG Velvet, a dévoilé la fiche technique officielle

Le jour des débuts de LG Velvet sera le 7 mai prochain, mais la marque ne peut contenir l’enthousiasme pour ce nouvel appareil. En fait, le terminal représente un nouveau départ pour la société coréenne et une coupe nette avec le passé.

Juste pour souligner l’énorme travail accompli dans l’usine, bien que la présentation soit dans plus d’une semaine, LG a publié la fiche technique officielle de LG Velvet. Le smartphone comportera un grand Écran de 6,8 pouces appelé Cinema FullVision. Le rapport de visualisation sera à 20,5: 9 amélioré par les bords incurvés de l’écran.

LG Velvet n’a plus de secrets

la SoC sera le Qualcomm Snapdragon 765, qui peut prendre en charge la connectivité 5G. Pour le moment, une seule variante a été officialisée avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Cependant, il peut y avoir des surprises lors de la présentation avec des versions supplémentaires plus puissantes.

Le secteur photographique comportera une triple caméra avec un capteur principal de 48 MP. L’objectif grand angle sera de 8 MP et enfin il y aura un capteur de 5 MP pour prendre en charge les informations de profondeur. la la batterie sera de 4 300 mAh et LG Velvet aura une épaisseur maximale de 6,8 mm avec une longueur d’environ 74 mm.

Comme prévu, le lancement est prévu pour le 7 mai le marketing commencera le 15 mai. LG a confirmé la disponibilité pour le moment exclusivement pour le marché coréen mais l’arrivée d’une variante internationale après quelques mois ne peut être exclue. Il n’y a toujours pas d’informations sur le prix de lancement, mais nous pouvons nous attendre à ce que LG Velvet soit également très intéressant de ce point de vue.