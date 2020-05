LG Velvet, le mélange parfait de style et d’innovation technologique

LG Velvet, le mélange parfait du style Tecnoandroid et de l’innovation technologique

LG a présenté un nouveau smartphone innovant, tant dans son secteur de la quincaillerie que dans conception, inspiré par les éléments de la nature. L’une des caractéristiques distinctives de VELVET, c’est le nom du nouvel appareil, est le module photographique qui suit un Disposition des gouttes de pluie, littéralement “goutte de pluie”: les appareils photo et le flash sont disposés en ordre décroissant selon la taille, évoquant l’image d’une goutte de pluie tombante.

Magnifique également l’affichage aux bords incurvés, ce qui confère au smartphone un design élégant et agréable au toucher. LG VELVET est équipé d’un Écran OLED de 6,8 pouces avec format Cinematic FullVision 20,5: 9, qui offre des images extraordinaires et optimise la visualisation du contenu pour une expérience visuelle immersive et immersive, grâce également au système LG 3D Sound Engine, qui utilise l’intelligence artificielle pour analyser et optimiser automatiquement l’audio du contenu transmis.

LG VELVET est propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon 765 avec Modem Snapdragon X52 5G deuxième génération, accompagnée de 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne extensible avec microSD jusqu’à 2 To. Quant au secteur photographique, le smartphone est équipé d’un triple caméra arrière avec capteur principal de 48 MP, 8MP grand angle et 5MP capteur de profondeur et prend en charge la Mode ASMR, pour capter chaque son minimum en augmentant la sensibilité des deux microphones intégrés. Sur le devant on trouve un Capteur 16 MP.

LG VELVET sera disponible en Corée du Sud à partir de mai et atteindra ensuite les marchés européens, dont l’italien. Le smartphone est disponible en couleurs Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Grey et Aurora Green. Ci-dessous, la fiche technique de l’appareil.

Fiche technique LG VELVET

Processeur: Qualcomm® Snapdragon ™ 765 5G Mobile Platform

Écran: OLED FullVision cinématique de 6,8 pouces, FHD + 20,5: 9 (2460 x 1080 / 395ppi)

Mémoire: 6 Go de RAM / 128 Go de ROM / microSD (jusqu’à 2 To)

caméras:

Arrière: 48MP (F1.8 / 0.8μm / 79˚) / 8MP ultra grand angle (F2.2 / 1.12μm / 120˚) / capteur de profondeur 5MP (F2.4 / 1. 12μm / 81˚)

Avant: 16MP (F1.9 / 1.0μm / 73˚)

Batterie: 4.300mAh

Système d’exploitation: Android 10

Dimensions: 167,2 x 74,1 x 7,9 mm

Poids: 180g

Réseaux: 5G / 4G / 3G / 2G

Connectivité: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (compatible avec USB 3.1)

Capteurs biométriques: capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Couleurs: Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green1

Autres caractéristiques: haut-parleur stéréo / AI CAM / objectif Google / Google Assistant / moteur de son 3D LG / résistant à l’eau et à la poussière (IP68) / HDR10 / technologie de charge Qualcomm Quick Charge ™ 4+ / 12 tests militaires réussis (MIL-STD 810G )

LG Velvet, le mélange parfait du style Tecnoandroid et de l’innovation technologique