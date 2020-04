LG Velvet sera officiellement présenté le 7 mai 2020

Comme nous le savons tous, LG Velvet sera le nom du nouveau haut de gamme du géant sud-coréen, dont nous avons déjà pu parler de ses points forts, notamment de son design.

Au cours des dernières heures, sa date de présentation officielle a également été publiée en ligne. Ce sera le prochain 7 mai 2020 à 10 h en Corée du Sud, quand ce sera toujours le 6 mai 2020. Voyons tous les détails.

LG Velvet sera dévoilé en Corée du Sud le 7 mai 2020

La date que nous avons apprise de l’invitation publiée en ligne par LG, nous trouvons également ensemble une nouvelle courte vidéo sur l’appareil, qui se concentre toujours sur un conception particulière du module photographique arrière. Selon l’invitation, on peut supposer que l’appareil arrivera au moins en 4 coloris, Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green et Illusion Sunset.

Certes, dans quelques semaines, nous aurons également les idées les plus claires concernant ses caractéristiques techniques et son prix de lancement. Pour le moment, nous savons seulement que les écrans auront des bords très minces, avec une conception en arc 3D où deux des quatre côtés sont incurvés. LG a expliqué que ce projet était né pour offrir quelque chose de nouveau aux consommateurs, qui sont souvent entourés, selon LG, d’appareils similaires les uns aux autres du point de vue esthétique et ne se distinguant que par les spécifications techniques.

Le smartphone LG Velvet montera un processeur Qualcomm Snapdragon 765 même si pour l’instant nous ne connaissons pas l’étendue des souvenirs. la le prix est toujours top secret, mais nous trouverons sûrement quelques indiscrétions avant la date de lancement prévue. Nous devons juste attendre quelques jours de plus.