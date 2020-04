LG vient de dire beaucoup de choses sur son nouveau téléphone mystérieux – .

LG a annoncé quelques détails de conception sur un tout nouveau téléphone sans nom ni date de sortie.

Il est difficile de savoir si le nouveau design s’appliquera au téléphone qui remplacera la série LG G, car un LG G9 ThinQ n’est pas prévu cette année.

Les détails de conception de LG font peu pour susciter l’enthousiasme pour un téléphone qui n’existe pas, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans l’industrie.

Il n’y a pas de LG G9 ThinQ cette année, le produit phare de la série G dont nous nous attendions tous à ses débuts en 2020. Et ce n’est pas le coronavirus qui est à blâmer pour les nouvelles. LG a déjà dévoilé cette année un téléphone phare, le V60 ThinQ, un téléphone qui aurait probablement été dévoilé au MWC. Les craintes croissantes liées à COVID-19 ont incité les organisateurs de l’événement à annuler le salon mobile le plus important de l’année. Les vendeurs de smartphones ont donc dévoilé leurs dernières créations dans les semaines qui ont suivi. Selon des rumeurs récentes, la série LG G sera progressivement supprimée et remplacée par quelque chose de entièrement nouveau, suggérant que LG n’a jamais prévu de dévoiler un modèle G9 au début de 2020. Maintenant, LG a laissé entendre que la série G pourrait être éteinte avec une annonce un nouveau téléphone sans nom qui ne nous dit rien de significatif sur le combiné.

Le court communiqué de presse de LG explique le «nouveau langage de conception» du prochain téléphone, qui «puise dans la nature avec élégance visuelle, perfection tactile». Vous vous souvenez quand Samsung publierait des histoires de design incroyablement ennuyeuses pour ses combinés Galaxy? Ce n’est pas aussi digne de grincer des dents, mais ce n’est certainement pas le genre d’annonce de battage médiatique que LG visait probablement.

La société se concentre sur deux détails de conception du combiné sans nom dans son annonce, et franchement aucun d’eux n’a vraiment d’importance. Ce sont la conception de la caméra arrière et l’écran.

LG veut apparemment un design d’appareil photo qui semble bon, critiquant les bosses carrées de l’appareil photo disponibles partout en ce moment – voir iPhone 11, Pixel 4, Galaxy S20 et Huawei P40 pour ne nommer que quelques-uns des principaux rivaux de LG:

Contrairement à la tendance de la bosse de la caméra carrée observée sur de nombreux smartphones haut de gamme d’aujourd’hui, le coin supérieur gauche de l’arrière du téléphone LG héberge trois caméras arrière et un flash LED par ordre décroissant de taille, destiné à évoquer des images de gouttes de pluie qui tombent . La caméra principale se trouve légèrement au-dessus de la surface tandis que les deux autres objectifs se trouvent parfaitement sous le verre lisse. Cette disposition de conception agréablement agréable offre l’avantage supplémentaire de prendre moins de place à l’arrière du téléphone pour un look global plus propre et plus élégant.

Voici à quoi ça ressemble:

Source de l’image: LG

Mais la conception de l’appareil photo n’a pas d’importance – la qualité est ce qui est important. À moins que le combiné LG sans nom dans l’image ci-dessus puisse produire de meilleures images que ses rivaux de 2020, peu importe la qualité de la conception de la baie de caméras arrière.

La conception de l’écran est autre chose. Nous regardons les écrans toute la journée et c’est là qu’un grand design impressionnerait. Prenez le Galaxy S20 et le Huawei P40 Pro, deux nouveaux combinés Android qui présentent des conceptions similaires. Ce sont des téléphones presque tout écran avec des caméras perforées en haut. Le P40 Pro a un léger avantage sur le S20, car sa caméra perforée contient la technologie de reconnaissance faciale 3D et les quatre bords de l’écran sont incurvés.

Cependant, LG ne révèle vraiment rien d’excitant à propos de son nouvel écran:

Un autre nouvel élément de conception qui fera ses débuts dans le prochain appareil est 3D Arc Design, où les bords de l’écran et de l’arrière sont incurvés symétriquement, dégageant une sensation beaucoup plus naturelle dans la main que les téléphones LG précédents. Cette touche de conception astucieuse signifie des bords et des angles moins nets qui rendent le téléphone non seulement plus agréable à l’œil, mais aussi plus agréable au toucher.

Le téléphone LG aura des bords incurvés et un design tout écran, comme de nombreux combinés Android de nos jours. Mis à part la symétrie, nous n’avons fourni aucune information sur cet affichage. Nous n’avons aucune idée de l’apparence de la caméra selfie ni de la taille des lunettes, en particulier celle du bas.

LG n’a pas précisé quand le téléphone sera lancé, ni s’il s’agira d’un appareil phare comme le S20 et le P40 Pro. Nous ne savons pas non plus s’il prend en charge la 5G prête à l’emploi, bien que nous nous y attendions. Et nous ne savons pas combien cela coûtera ni quand il sera expédié.

À une époque où presque tous les téléphones se ressemblent, cette annonce de LG ne fera pas grand-chose pour vous exciter car elle n’offre rien de substantiel. Et 2020 n’est pas une année régulière pour la vente de téléphones. Le monde est confronté à une grave crise de santé et les ventes de téléphones seront également affectées, y compris les appareils dotés de «3D Arc Designs» et de «raindrop camera».

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

