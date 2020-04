L’hélicoptère martien de la NASA s’appellera Ingenuity

La NASA a annoncé le nom officiel de l’hélicoptère martien autonome qui se déploiera sur Mars en 2021. Il s’appellera Ingéniosité et fera partie de la mission du rover Persévérance.

L’agence spatiale a pris des mois et a traité plus de 28 000 propositions d’étudiants élémentaires américains pour choisir «persévérance» comme nom de son nouveau robot sans pilote. Peu de temps après, les responsables de la NASA ont décidé que l’hélicoptère martien méritait également son propre nom.

“L’ingéniosité et l’éclat de personnes qui travaillent dur pour surmonter les défis du voyage interplanétaire nous permettent à tous de découvrir les merveilles de l’exploration spatiale”, a écrit Vaneeza Rupani, étudiante de troisième année dans un Lycée d’Alabama. “L’ingéniosité est ce qui permet aux gens d’accomplir des choses incroyables et nous permet d’élargir nos horizons aux confins de l’univers.”

“Ingenio” n’est guère plus qu’un drone avec ses deux kilos de poids et ses 1,2 mètre de taille. Mais ce sera l’un des charges scientifiques les plus intéressantes et nouvelles de la nouvelle mission d’exploration sur Mars. Il sera attaché et protégé dans le ventre de Persévérance lors de sa descente vers la planète rouge et se déposera à la surface en dessous.

Une fois mis à la terre, il effectuera un bilan de santé et vos panneaux solaires commenceront à charger ses batteries. Si tout se passe comme prévu, votre deux rotors commenceront à faire tourner des hélices jumelles à 2400 tours par minute, il survolera Mars et ses deux caméras commenceront à prendre des photos dans le ciel de la planète rouge.

Sera la première fois qu’un tel véhicule aérien est déployé sur une planète hors terre. Ce sera sa contribution la plus importante: démontrer que le vol sur Mars est possible en tant que contribution précieuse à d’autres types d’exploration et ouvrir la voie à d’autres de plus grandes dimensions et possibilités.

Quant à la persévérance, c’est un laboratoire scientifique mobile à six roues qui suivra les traces des précédents rovers martiens tels que Curiosity, Vision, Spirit et Opportunity. Ces types de missions sont essentiels pour l’arrivée de l’être humain sur Mars et le processus de colonisation qui s’ensuit.

Persévérance et ingéniosité décolleront d’une fusée Atlas V du complexe de lancement de Cap Canaveral en juillet prochain. L’atterrissage sur Mars est prévu pour 18 février 2021.