L’histoire cachée de Microsoft et Facebook, et ce qu’elle dit sur l’avenir du réseau social – .

La renaissance de Microsoft pourrait-elle donner à Facebook son propre plan?

C’est l’une des questions que j’ai posées au journaliste vétéran de la technologie Steven Levy, rédacteur en chef du magazine Wired, lors de notre conversation sur son nouveau livre, «Facebook: The Inside Story», lors d’un événement de la Librairie universitaire à Seattle cette semaine.

La question n’est pas entièrement hors champ gauche. Microsoft a discrètement joué un rôle déterminant dans l’évolution de Facebook, presque depuis ses débuts.

Par exemple, comme le montre Levy dans le livre, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, s’est inspiré de l’exemple de Bill Gates pour quitter Harvard et travailler à temps plein sur Facebook. Un groupe clé d’anciens ingénieurs de Microsoft a joué un rôle central dans les premiers développements de Facebook. Microsoft était un investisseur sur Facebook avant l’offre publique initiale du réseau social, et Bill et Melinda Gates ont servi de modèle à Mark Zuckerberg et à sa femme Priscilla Chan lors du lancement de l’initiative Chan Zuckerberg.

Dans une interview avec Levy pour le livre, Gates a reconnu les parallèles avec Zuckerberg, dans une certaine mesure. “Mark n’a jamais écrit autant de code que moi – c’est la chose la plus importante. Mettez ça dans votre livre! ” a déclaré le cofondateur de Microsoft. Gates «plaisantait mais ne plaisante peut-être pas», a écrit Levy.

Steven Levy, auteur de Facebook: The Inside Story, s'entretient avec le rédacteur en chef de ., Todd Bishop, lors d'un événement de la librairie universitaire à Seattle lundi soir.

Avant de rejoindre les rangs des entreprises les plus importantes du monde, Microsoft a traversé ses propres années sombres, car une grande partie du monde a remis en question l’impact de sa domination, comme les questions auxquelles Facebook est confronté actuellement. Et pour chaque entreprise, la réputation de son fondateur “est passée de l’émerveillement du garçon au malfaiteur numérique”, comme l’a dit Levy cette semaine.

Avec les scandales de la vie privée, les pièges politiques et les défis antitrust qui nuisent à la réputation de Facebook, “je pense qu’ils aimeraient être en mesure de faire la transition d’une entreprise qui a été injuriée” à une entreprise qui est tenue en plus haute estime, a-t-il déclaré.

Mais il y a de grandes différences. D’une part, Facebook n’a pas encore connu le marasme durable que Microsoft a connu à Wall Street. Et le fondateur garde fermement le contrôle en tant que PDG. L’une des clés de la résurgence de Microsoft a été l’élévation de Satya Nadella au poste de PDG, inaugurant une nouvelle ère après le départ du successeur et collègue de longue date de Gates, Steve Ballmer.

“Je ne pense pas que ce soit quelque chose que Mark approuverait”, a déclaré Levy lors de notre conversation. “Deux mots que je n’ai jamais entendus sur Facebook sont un plan de relève.”

C’est l’un des nombreux sujets dont nous avons discuté lors de l’événement lundi soir à Seattle. Vous pouvez entendre l’intégralité de la conversation dans cet épisode spécial du podcast ., y compris l’histoire en coulisses de la façon dont Levy a mis la main sur une copie des pages de cahiers perdues de Zuckerberg; la politique interne et les décisions clés qui ont mis Facebook sur sa trajectoire actuelle; la réaction du PDG de Facebook au livre; et le rôle clé du groupe de recherche Oculus de Facebook dans la région de Seattle.

