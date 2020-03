L’histoire de l’ADSL en Espagne, en plein essor

Au début, c’était ligne téléphonique. La paire de cuivre, la même que celle utilisée pour appeler par téléphone, permettait d’accéder à Internet. Ce n’était pas bon marché et ce n’était pas facile ou confortable au début. En Espagne, les premières connexions Internet domestiques ont été possibles grâce à InfoVía à partir de 1995. Jusque-là, l’accès à Internet était quelque peu limité à certaines entreprises et organismes publics, RedIris. Et pour utiliser InfoVía, vous deviez utiliser un programme informatique spécifique qui servait d’intermédiaire. D’un autre côté, les vitesses disponibles laissaient à désirer, normalement 28,8 kbps.

Ce n’est qu’en 1999 que l’ADSL a commencé à être discuté en Espagne, une technologie qui apportera des vitesses allant jusqu’à 9 Mbps en téléchargement et 800 Kbps en téléchargement. Pour avoir une idée, à l’époque, le connexions téléphoniques offert un maximum peu fréquent de 56 Kbps et 64 ou 128 Kbps via RNIS.

L’ADSL devait apporter de nombreuses modifications au internet espagnol. Les connexions les plus évidentes et les plus rapides. Mais cela allait également impliquer l’introduction de flatrate, une méthode de paiement fixe qui permettait un accès illimité pendant certains créneaux horaires. Quelque chose d’impensable dans l’internet actuel sans limite de temps mais qui à la fin du 20ème siècle a été une révolution pour les internautes.

L’ADSL en détail

La technologie ADSL a été introduite aux États-Unis pour les particuliers en 1997. Elle arrivera en Espagne en 1999 et 2000. Mais nous en parlerons en temps voulu. Et c’est que cette technologie a ses origines dans les années 50. Au cours de cette décennie, l’objectif était de surmonter les limites du câble en cuivre utilisé pour ligne téléphonique conventionnelle. La limite de vitesse était, en théorie, de 9 600 bits par seconde.

Ce n’est qu’à la fin des années 1970 et au cours des années 1980 que de nouvelles technologies sont apparues sur la base du même câble en cuivre, mais qu’elle a réussi à réduire ses possibilités pour transmettre plus d’informations plus rapidement. Il existe plusieurs exemples, tels que la technologie RNIS (Integrated Services Digital Network) de 1984 qui a inspiré IDSL (Ligne d’abonné numérique RNIS). De là naîtra ce que nous appelons ADSL, acronyme de ligne d’abonné numérique asymétrique et qui sera breveté en 1988 par la société Bellcore et lancé en 1989 grâce à des tests constants. Le fruit, la première installation ADSL aux États-Unis en 1997.

Et de là en Espagne à partir de 1999. Selon les publications de l’époque, le réseau téléphonique de l’époque 800 millions de lignes de cuivre. Cependant, il y avait plusieurs aspects à améliorer. Pour commencer, le limitation de vitesse. Deuxièmement, le charger par le temps connexion et non par flux transmis.

Dans ces limites, il est nécessaire d’inclure les besoins de l’époque comme l’élimination du goulot d’étranglement pour accéder à Internet, qui obligeait à se reconnecter plusieurs fois, les connexions entre les réseaux d’entreprise et les principaux services à l’époque vidéo à la demande et autres services interactifs et multimédias.

Et puis l’ADSL est arrivé. Pour commencer, il n’a pas fallu déployer un nouveau réseau de câblage, car il était compatible avec les lignes téléphoniques à paire torsadée en cuivre. Grâce à un Modem DSL Vous pouvez envoyer et recevoir de la voix, des données et des vidéos à “haute vitesse”, ou du moins c’est ainsi que cela a été compris. Fait intéressant, la famille DSL comprenait plusieurs membres, tels que RADSL, HDSL, SDSL ou VDSL, mais ADSL a été choisi. La raison principale, bien qu’ils offraient une plus grande vitesse de connexion, impliquait une distance de portée plus courte, ce qui aurait obligé à installer un plus grand nombre de échanges intermédiaires.

Ainsi, la technologie choisie pour remplacer les connexions par ligne téléphonique était l’ADSL, et plus précisément la norme ANDSI T1.413-1995 qui offrait des débits de 1,5 Mbps contre 56 Kbps à l’époque. Cela à des distances de 6 kilomètres. Si la centrale intermédiaire se trouvait à environ 3 kilomètres, la vitesse pourrait atteindre 9 Mbps. Et comme il s’agit d’un connexion asymétrique, la vitesse de téléchargement (utilisateur vers central) était comprise entre 16 et 640 Kbps.

En pratique, pour utiliser l’ADSL, vous aviez besoin d’un Modem ADSL, dont les constructeurs abondent: 3Com, Alcatel, Cisco, Ericsson, NEC, Nokia … Connecté à l’ordinateur d’une part, bien par câble ethernet dans ses premières versions et par câble usb Dans les versions ultérieures, le modem était connecté au réseau téléphonique à l’aide d’un filtre de signal, en séparateur anglais.

L’ADSL arrive en Espagne

Octobre 1999. En Espagne, il est déjà possible contrat ADSL pour 9 300 pesetas par mois. À ce prix, vous devez ajouter un prix d’enregistrement et d’installation de 30 740 pesetas plus 26 680 pesetas si vous avez acheté le modem fourni. Il y avait encore un long chemin à parcourir kits d’auto-installation que vous avez reçu par courrier. Poursuivant cette première offre ADSL: pour ce prix, vous avez engagé une vitesse de téléchargement de 256 Kbps et une vitesse de téléchargement de 128 Kbps. Et en plus, 5 boîtes aux lettres POP3 et 10 Mo pour votre site Web.

Ces 256 Kbps vous ont-ils paru peu? Pour 16.200 pesetas par mois vous pouvez louer un téléchargement de 512 Kbps et un téléchargement de 128 Kbps. De plus, vous avez reçu 10 boîtes aux lettres POP3 et 20 Mo pour votre site Web. Et pour 31 700 pesetas, jusqu’à 2 Mbps en téléchargement et 300 Kbps en téléchargement, 20 boîtes aux lettres POP3 et 30 Mo pour votre site Web. Curieusement, le prix de l’inscription et de l’installation a augmenté dans ces deux plans.

La société qui a initialement proposé l’ADSL en Espagne était Telefónica via TeleLine et de Terra Networks, ses deux marques dédiées à Internet. Mais d’autres sociétés qui ont embauché le réseau Telefónica via un service appelé GigADSL se sont rapidement jointes.

Il faut se rappeler que pendant des décennies, Telefónica avait fonctionné comme une entreprise publique contrôlant exclusivement le marché. En 1996, le privatisation et en 1998, la première entreprise concurrente sera lancée commercialement, Retevisión, qui sera rejoint par d’autres.

Source: BandaAncha.Eu

Une autre curiosité est que l’Espagne a été le premier pays européen à introduire l’ADSL. Dans le reste de l’Union européenne, les connexions par câble étaient déjà populaires, qui comptaient en Espagne 140 000 utilisateurs répartis Groupement des câblo-opérateurs y OU NON. Cependant, le câble était limité aux grandes villes, en particulier Madrid et Barcelone.

Au cours des premières années du XXIe siècle, l’ADSL gagne des adhérents. Alors que les premiers prix que nous avons vus étaient quelque peu prohibitif, l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs a entraîné une baisse progressive des prix. Depuis 2001, différents opérateurs privés ont lancé leurs offres ADSL avec des vitesses comprises entre 128 Kbps et 2 Mbps. vous êtesPlus, Tele2, Wanadoo, Jazzfree (alors Jazztel) ou Ya.com ce ne sont que quelques-uns de ceux qui sont entrés dans une guerre des prix qui a rendu l’ADSL accessible à tous.

Cependant, les prix étaient encore quelque peu élevés, de l’avis des associations Internet. Et il y avait un autre problème. Alors qu’un flatrateAu lieu de facturer le temps connecté, ce taux était ironiquement appelé le taux ondulé, car il ne couvrait pas 24 heures par jour. Au lieu de cela, vous devez vous connecter entre 18 h et 8 h le lendemain pour ne pas avoir de surprise sur votre facture de téléphone.

Un autre problème était lié à limitations techniques ADSL. Comme je l’ai dit dans la section précédente, l’ADSL propose différentes vitesses en fonction de la distance entre l’utilisateur et la station de répétition. Cela signifie qu’en fonction de l’endroit où vous vous trouvez, la vitesse que vous pouvez obtenir est moins que le contrat.

ADSL, ADSL2 + et fibre optique

La technologie ADSL n’a cessé d’évoluer pour augmenter la vitesse de chargement et de téléchargement autorisée par la ligne téléphonique en cuivre. J’ai dit au début que la norme de 1995 était à l’origine utilisée, offrant vitesses allant jusqu’à 2 Mbps. Mais au fil du temps, de meilleures normes ont été introduites.

Déjà en 2005, il est populaire en Espagne ADSL2 + avec des vitesses de jusqu’à 20 Mo. Et comme je l’ai dit à la fin de la section précédente, ce «jusqu’à» est important, car même si vous louez la vitesse la plus élevée disponible, selon à quelle distance êtes-vous de la centrale, vous obtiendrez moins de vitesse. Au total, en quelques années, il est passé de 56 Kbps de la connexion téléphonique à ces 20 Mb, ce qui, en pratique, représentait une vitesse maximale de 24 Mbps pour le téléchargement et de 1’2 Mbps pour le téléchargement.

Ainsi, les prix de plus en plus compétitifs et avec des connexions plus rapides, et le peu d’investissement requis par les téléopérateurs, ont fait de l’ADSL le technologie la plus populaire pour accéder à Internet depuis les foyers et les entreprises avec le câble sur une longue distance, peu établie en Espagne au-delà des villes les plus importantes.

Cependant, c’est précisément en 2005 qu’une nouvelle technologie, FTTH, acronyme de Fiber To The Home et qui utilise la fibre optique pour accéder à Internet. Parmi ses avantages, la vitesse obtenue a atteint 50 Mbps lors des premiers tests et il n’y a pas eu de perte de vitesse due à la distance entre l’utilisateur. Et en 2008, Telefónica / Movistar Il commercialisera pour la première fois la fibre optique.

Le lent déclin de l’ADSL

Jetez un œil à ces proposer des catalogues actuellement proposés par les principaux opérateurs de télécommunications (Movistar, Vodafone, Orange, etc.) pour voir que la fibre optique de type FTTH gagne du terrain sur l’ADSL.

Pour vous faire une idée, le fibre optique en Espagne terminé en 2019 avec quelque 10 261 installations contre 6 800 en France, 1 461 en Italie, 1 150 au Royaume-Uni ou 650 en Allemagne.

D’un autre côté, les usines ADSL ferment leurs portes à mesure que la disponibilité de la fibre optique devient disponible. Bien qu’il offre des vitesses de 100 Mbps minimum et un 600 Mbps maximum, l’ADSL a un plafond de 30 Mbps. Par conséquent, on estime qu’en Espagne en mai 2021, il y aura entre 500 000 et 800 000 connexions ADSL, et qu’au cours de cette année 2020, un échange ADSL fermera pratiquement tous les jours. Pour se faire une idée, en 2018, Telefónica a fermé 140 usines de cuivre et plus de 1200 seront fermées avant 2024.

Ce n’implique pas que l’ADSL disparaît Dans le monde entier. En Espagne même, il existe des zones qui n’ont toujours pas de fibre optique en raison du manque de population ou en raison des limites de l’orographie. Dans le cas d’autres pays, c’est précisément l’orographie qui permet de maintenir l’ADSL par rapport aux autres options avec lesquelles ils coexistent.