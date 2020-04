L’histoire de l’autogire, une curieuse invention made in Spain

Quand on parle des premières années de l’aviation, il y a toujours le frères Wright comme le premier qui a réussi à voler avec un avion propulsé par un moteur à combustion interne, à la fin de 1903. Mais comme je l’ai commenté à d’autres occasions, l’histoire n’est pas faite par seulement deux personnes. De plus, la même invention peut être découverte à des jours d’intervalle dans différentes parties de la planète par des inventeurs sans lien les uns avec les autres. Et normalement, une invention en donne naissance à une autre qui aide à en créer une troisième.

Les frères Wright n’auraient pas réussi sans les premières approximations de l’anglais William Henson y John Stringfellow, qui en 1843 et 1848 lancèrent respectivement un prototype défectueux puis un avion qui vola à peine quelques secondes. Le français a également contribué Clément Ader avec son avion à vapeur de 1890 ou le Russe Aleksandr Mozhaiski avec son monoplan également à vapeur quelques années plus tôt, en 1884. La liste peut s’étendre de plus en plus avec des conceptions et prototypes successifs, certains plus chanceux que d’autres.

Et si nous revenons en arrière, le premier vol humain enregistré est celui effectué dans un montgolfière en octobre 1783 à Paris. Précisément, les ballons et les dirigeables étaient les premières machines volantes que l’être humain mettrait dans le ciel. Il faudrait plus de cent ans pour arriver à l’avion. Et il en sera de même pour l’émergence d’une autre technologie capable de voler, l’hélicoptère, dont la paternité est attribuée au Slovaque. Jan Bahyl, qui a breveté son invention en 1895. Cependant, ce n’est qu’en 1942 que l’hélicoptère commencera à être produit en chaîne, ce qui rendra possible l’ukrainien (puis russe) Igor Sikorski.

Mais à mi-chemin, nous avons le gyro, une invention qui combine la conception d’un avion, avec deux ailes principales et une hélice avant, à laquelle s’ajoute une hélice horizontale plus grande qui tourne librement, contrairement à l’hélicoptère où c’est l’élément qui déplace l’appareil.

Le rôle de Juan de la Cierva

Le père de l’autogire était l’ingénieur espagnol Juan de la Cierva Codorníu (1895-1936). Ses premiers pas dans l’aéronautique professionnelle ont commencé en 1912, alors qu’il avait seize ans et en collaboration avec deux amis, José Barcala et Pablo Díaz, il a lancé le B.C.D. Son premier fruit sera l’avion biplan BCD-1 avec un espace pour le pilote et un passager.

Curieusement, cette première ingéniosité a été possible grâce au moteur et aux pièces d’un avion de type français Sommer monoplace, piloté par le également français Jean Mauvais, et qui avait participé à la première course Paris Madrid. Lorsque l’avion a été pratiquement détruit, De la Cierva et ses partenaires ont réussi à s’en emparer et à créer ainsi un nouvel avion, meilleur et plus rapide que l’original et que Jean Mauvais lui-même pouvait piloter pendant deux ans.

Maquette d’un monoplan Sommer. Source: Peter Rake

Bien que Juan de la Cierva ait étudié Ingénierie des ponts et des routesComme projet final, il a conçu et assemblé un avion trimotor à l’aide de moteurs Suisse hispanique 220 ch. Construit avec des fonds privés, il devait participer à un concours d’aviation militaire. Le premier vol, en 1919, s’est bien passé, mais le second s’est terminé avec la destruction de l’avion, bien que le pilote ait réussi à s’en sortir indemne.

De la Cierva attribue l’accident au manque d’expérience du pilote avec des avions de cette taille, l’un des premiers du genre. Précisément, la confiance qu’il avait en son avion et que l’erreur humaine pouvait lui causer des problèmes, repenser le design d’avions.

La naissance de l’autogire

Juan de la Cierva voulait breveter son idée d’un avion sûr pour voler à n’importe quelle vitesse. Pour cela, j’utiliserais le autorotationEn d’autres termes, le disjoncteur principal se déplacerait dans l’air et non dans un moteur. Le brevet pour une telle idée lui a été accordé à la fin de l’été 1920 avec le numéro 74 322.

Il a donc construit son premier autogire à Madrid en 1920. Appelé Cerf C.1, était basé sur un monoplan français Deperdussin 1911 auquel il ajoute deux rotors à quatre pales. Et pour que tout ça bouge, un moteur Le Rhône, également français, avec 60 CV. Ce premier prototype n’a pas pu voler en raison du manque de synchronisation entre les deux rotors. Bien qu’il ait essayé de résoudre le problème avec deux autres prototypes, le C.2 et le C.3, la solution viendrait avec son premier autogire fonctionnel, le C.4.

Cerf C4. Source: Fiddlersgreen

Le C.4 a volé pour la première fois à Getafe au début de 1923 à une distance de 4 kilomètres à une hauteur de 30 mètres. La clé du vol? Au lieu d’utiliser des lames rigides comme celles de l’époque, il a introduit des charnières qui leur permettaient de monter ou descendre avec l’air, ce que De la Cierva appelait joint de pagaie et cela a rendu possible le vol du rotor, un problème que les ingénieurs qui pariaient sur le hélicoptère.

L’âge d’or

Bien que De la Cierva ait obtenu un financement public en Espagne à partir de 1923, pour diverses raisons selon la source consultée, en 1926, il décide de s’étendre au-delà de ses frontières et crée la société au Royaume-Uni Cierva Autogiro Company avec l’aide financière d’un industriel et aviateur écossais, James George Weir.

De cette société anglaise, le Cerf C.8 et bien d’autres, jusqu’à sa fermeture en 1975. Beaucoup de ces gyroscopes seront créés en collaboration avec d’autres sociétés du secteur, comme la société anglaise Avro, l’allemand Focke-Wulf ou les français Lioré-et-Olivier. Après la mort de De la Cierva dans un accident d’avion en 1936, la société gyroscopique se convertira progressivement pour se concentrer sur la conception et la construction d’hélicoptères, tels que le Cierva W.11 Air Horse ou le Cierva W. 14 Skeetr de 1948. .

Gyroplane Pitcairn PCA-2 des États-Unis autorisé par De la Cierva. Source: Wikipedia

Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, France … L’autogire a également fait le saut aux États-Unis, cette fois par un autre ingénieur espagnol, Heraclio Alfaro Fournier, qui en collaboration avec l’American Avion de Pitcairn va créer des gyroscopes améliorés avec leur propre moteur de pré-lancement pour le rotor. D’autres améliorations qui proviendront d’autres ingénieurs seront les système de commandement direct, éliminant ainsi les ailerons et le gouvernail, ou le système de saut au décollage, présenté par De la Cierva lui-même.

L’arrivée de l’hélicoptère

Juan De la Cierva Il a réussi à créer un nouveau type d’avion sur la route entre l’avion et l’hélicoptère, mais malgré ses avantages par rapport au second, il n’a pas obtenu l’acceptation nécessaire. Bien qu’il ait réussi à se faire une place dans plusieurs pays tels que ceux mentionnés ci-dessus, après sa mort, fin 1938 dans un accident d’avion sur un vol KLM de Londres à Amsterdam, la compagnie qu’il a laissée s’est adaptée aux besoins du secteur .

L’autogire est né à une époque où l’aviation était très récente. En Espagne, les premiers avions ne sont arrivés qu’en 1910. Et l’hélicoptère en tant que tel avait besoin de beaucoup d’améliorations, malgré le bon travail d’ingénieurs comme les Français. Frères Breguetdanois Jacob Ellehammer ou l’Argentine Raúl Pateras, parmi beaucoup d’autres noms.

Gyroscope moderne du fabricant Cavalon. Source: CW Hawes

Précisément, avec les améliorations précédentes successives, l’introduction du rotor unique Il a donné un grand coup de pouce à la création d’hélicoptères stables et fonctionnels. Les premiers à introduire cette amélioration ont été les Russes Boris Yuriev y Alexei Cheremukhin. Mais comme je l’ai dit au début de cet article, ce n’est qu’en 1942 que l’âge d’or de l’hélicoptère a commencé comme une alternative fiable à l’avion.

Son manager, Igor Sikorsky, dont l’entreprise Sikorsky Manufacturing Company Il commencera à construire des hélicoptères en collaboration avec l’armée américaine. Plus précisément, les premiers modèles seront Sikorsky S-42, surnommé Clipper. Ce sont principalement les États-Unis mais aussi le Royaume-Uni qui introduiront l’hélicoptère dans leurs armées, de sorte que l’autogire sera progressivement oublié.

Cependant, aujourd’hui, nous continuons à trouver des gyroscopes, avec des conceptions plus minimalistes et plus légères et à des prix plus abordables, axés sur usage récréatif et sportif. D’autres modèles, plus proches des hélicoptères modernes, sont utilisés dans différentes parties du monde à des fins de surveillance militaire ou policière.