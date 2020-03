L’histoire de Panda, startups depuis 1990

Il a démarré son entreprise quand entreprendre en Espagne dans le secteur technologique n’était pas à la mode. Ni dans l’un des moments les plus importants pour l’économie du pays, qui approchait déjà d’une crise économique de contagion internationale et a fini par exploser dans le pays trois ans plus tard. C’était en 1990 et Mikel Urizarbarrena, originaire de Bilbao, a fondé Panda, une société de sécurité pour Internet à une époque où son utilisation n’était pas massive, mais elle a commencé à décoller. Un demi-million de vieux pesetas pour fonder une entreprise 30 ans plus tard a été vendu à la société internationale WatchGuard Technologies pour, selon le secteur, environ 200 millions d’euros.

L’annonce a été faite lundi à midi, sans grand bruit comme c’était déjà le cas pour la société espagnole de sécurité. Ni sans beaucoup de détails sur l’accord entre les deux parties sur la base duquel l’acquisition sera signée: l’entreprise conservera-t-elle ses employés à Bilbao et, par conséquent, son siège social? Près de 600 collaborateurs sont dirigés par l’entreprise dans ses 180 pays et 16 filiales. Quel sera l’avenir de l’entreprise? Dans l’attente de l’autorisation de mise en concurrence, la situation reste pendante.

Ce n’était pas non plus une surprise pour l’écosystème; Depuis le début du mois, Panda était indiqué sous le signe “vendu”. Ils recherchaient, s’ils ne l’avaient plus à l’époque, des acheteurs potentiels principalement aux États-Unis. Dit et fait. Avec un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros en 2018 – derniers chiffres enregistrés – et une valorisation ne dépassant pas 300 millions d’euros, elle a été l’une des entreprises les plus puissantes du secteur à Seattle qui a remporté le prix.

Entreprendre sous la culture officielle

“Un ingénieur d’Eurosoft a dû m’expliquer ce qu’étaient les virus”, a déclaré Urizarbarrena à Entrepreneurs il y a quelques années. De cette première explication à l’idée de fonder la première et la plus réussie société antivirus espagnole en Espagne, il ne manquait que quelques notions. Il n’a fallu que 10 ans pour conquérir l’étranger et le berceau de l’informatique, les États-Unis, pour positionner son entreprise.

La vérité est que les premières années de Panda n’ont pas donné les grandes couvertures qui, vues depuis 2020, pourraient atteindre une entreprise de ce calibre. Son premier antivirus Artemis n’était pas si intéressant dans une société qui vivait déconnectée des réseaux; ses versions ultérieures, jusqu’à arriver à la proposition native de Windows 95 oublié, se développaient dans son propre écosystème.

Il s’est battu contre ce qu’il a commenté lors de la remise des 2004 Entrepreneurs Awards – dont il a été le vainqueur – “la culture du fonctionnaire” mais sans l’aura actuelle des grands entrepreneurs.

Déjà au début du millénaire, et avec l’éclatement de la bulle Internet – celle qui a pris le pas sur Terra et Jazztel – le débat des premiers entrepreneurs résonne – 20 ans plus tard – comme une éternelle litanie. “Pour innover et réussir, vous n’avez pas besoin d’argent, mais de force et de courage”, a déclaré ABC parmi les mains du fondateur. Aujourd’hui, cette phrase, et avec des évaluations de startups qui sont déjà considérées bien au-dessus de la réalité, est toujours très vivante.

Old school, mais aussi avec un œil sur les investisseurs

Dire que Panda ne côtoyait pas les investisseurs, de la même manière que maintenant les grands et les petits technologiques ferment des millions d’euros, serait injuste pour leur histoire.

À partir de 2005, avec l’ombre de grandes entreprises internationales abordant la cybersécurité de plus en plus nécessaire et la crise de crédibilité du secteur technologique – qui, malgré tout, avait les mêmes défauts que le reste des entreprises traditionnelles – a commencé à se rencontrer difficulté à grandir Ils étaient petits et n’avaient aucun capital pour faire face à leurs concurrents.

Son avenir devient entre les mains d’une entreprise internationale dans l’une des ventes les plus pertinentes de ces dernières années

Croissance organique ou massive via les investisseurs? Cette question a trouvé écho chez Panda pendant deux ans, jusqu’à ce qu’en 2007, le fondateur de l’entreprise en mette 75% à la disposition de deux fonds d’investissement. Investindustrial et Gala Capital, pour 100 millions d’euros marqueraient un avant et un après dans l’entreprise d’Urizarbarrena.

À cette époque, l’ère horrible de Panda allait commencer en termes de gestion. Celui qui lui a valu le surnom de la foutue entreprise pour les PDG. Alors qu’Urizarbarrena avait un petit pourcentage à Panda et était relégué à un poste honorifique, Javier Dinarés a pris position. Juan Santana l’a suivi et, en 2011, José Sancho. Cela a créé son mandat dans l’un des pires moments de l’entreprise. Après des années sans atteindre les objectifs et, encore une fois au milieu d’une crise économique internationale dévastateur pour l’Espagne, Panda a annoncé un changement de lieu et le licenciement de 128 salariés dans le cadre d’un dossier de réglementation de l’emploi (ERE); ceux qui ont été ainsi reproduits dans les entreprises de tous les secteurs pendant ces années. Avec une grève générale et 28% de la baisse des ventes, ce ne sont pas les premiers jours de travail du manager. Qui a également été animé par

Sancho, en tout cas, n’a pas duré aussi longtemps à Panda. Il était suivi de Fernando García Checa et, en 2018, Juan Santamaría aborderait la dernière étape de Panda axée sur l’Internet des objets, le cloud et la croissance internationale, le tout crédité d’une nouvelle image renouvelée depuis sa création. Le dernier à rejoindre la famille de la société de sécurité au niveau des conseillers jouissait d’une position élevée – et d’un échantillon du pouvoir et de l’influence de Panda – dans l’écosystème, l’ancien ministre des Finances Pedro Solves et président de Telefónica Luis Miguel Gilpérez.

Depuis son siège à Bilbao, mais avec 16 sites, qui Il y a 30 ans, c’était une petite entreprise de sécurité Internet, étranger à l’époque, a réussi à se positionner à la 4ème place de l’EDR (Endpoint Detection and Response) et à occuper 10% des parts de marché mondiales.

Maintenant, son avenir devient entre les mains d’une entreprise internationale dans l’une des ventes les plus pertinentes de ces dernières années, mais avec pratiquement aucun bruit.