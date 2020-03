L’histoire du futur Captain America’s Origin est encore meilleure

Avertissement: SPOILERS for Avengers of the Wastelands # 2

le Capitaine Amérique de l’avenir le plus sombre de Marvel a finalement été révélé, avec une origine controversée qu’aucun fan n’attendrait jamais du successeur de Steve Rogers. Mais que son histoire d’origine fasse de lui un méchant ou un héros, même Cap l’admettrait … cela envoie un message plus puissant que le sien.

Les histoires d’origine du capitaine américain actuel et futur, issues de programmes conçus pour mettre fin à une ère de guerre, sont étrangement similaires. Mais où Steve Rogers a été transformé en super-soldat pour lutter contre la domination d’un tyran fasciste, le Captain America qui a maintenant rejoint les futurs Avengers of the Wastelands a été créé pour aider le fascisme à gagner. Et tout comme Steve, il s’est porté volontaire pour le poste.

L’arrivée de cet avenir, grisonnant Captain America (bouclier inclus), a en fait livré la fin de torsion d’Ed Brisson et de Jonas Scharf Avengers of the Wastelands # 1, plongeant pour aider les héros nouvellement assemblés. Heureusement, les fans ne se demandent pas si Steve Rogers a survécu à sa mort présumée, car le deuxième numéro confirme que cet homme est un nouveau détenteur du titre. Et lorsqu’il est pressé d’expliquer ses capacités améliorées et les raisons pour lesquelles il a pris le nom et l’uniforme du vengeur étoilé, ce nouveau bonnet révèle ses origines sombres en tant que supervillain, pas en tant que super-héros.

Dans l’avenir Wasteland de Marvel’s Universe (ou d’un possible Marvel Universe, si vous voulez devenir technique), les citoyens moyens sont souvent exclus de l’histoire. Surtout quand il s’agit d’expliquer comment les méchants ont simplement «pris le contrôle» de populations entières. Cette nouvelle casquette éclaire le processus en révélant la stratégie de Victor Von Doom pour prendre le contrôle total de ses sujets une fois New Latveria établi. En bref, en créant sa propre armée de super-soldats de Captain America. Et parmi les centaines de pauvres âmes qui se sont portés volontaires … cette future casquette est à elle seule:

Je n’avais pas de travail. Pas d’argent. Je passais à peine. Et donc je me suis porté volontaire. Sur les milliers de candidats, seulement 400 d’entre nous ont réussi les premières séries de projections. Et seulement 99 d’entre eux ont passé le deuxième tour. Un pour chaque flacon restant. Et parmi ceux-ci … seuls deux d’entre nous ont survécu à une injection de sérum de super-soldat. Mais deux capitaines américains – il nous a appelés ses lieutenants de Latveria – étaient plus que suffisants pour gagner une guerre.

Initialement sans espoir, ce lieutenant de Latveria prend position pour l’innocent, infligeant à son camarade super-soldat une blessure qui déclenche finalement son propre rejet du sérum, et la mort (ou du moins il semble pour l’instant). Qualifiée de traître, la recrue n’avait d’autre choix que de fuir … et de découvrir le cœur de Captain America à la place.

Le sentiment de «parenté» qui a émergé dans ce prétendu super-soldat Doom est parfaitement logique. Tout comme Steve Rogers, leur désir de devenir quelque chose de plus fort, quelque chose de mieux et quelque chose de plus est ce qui a commencé leur voyage vers devenir Captain America. Mais où Steve était simplement un désir de faire le bien – le genre d’esprit noble avec lequel il est né, et n’avait simplement pas la force de l’utiliser – le voyage de ce futur Cap est quelque chose de plus profond. Battu par la montée des méchants, le fascisme et les temps désespérés, il s’est porté volontaire par nécessité. Et en conséquence, était prêt à croire les ordres qui lui avaient été donnés.

Ce n’est que lorsque la vérité sur la guerre et la tyrannie est devenue claire qu’il a choisi de devenir un héros et un défenseur des innocents. Pour Steve Rogers, aucun tel choix pour être un héros, ni même un homme bon n’a jamais été nécessaire. Ce qui signifie qu’il n’est pas juste qu’il ait adopté l’héritage de Captain America en conséquence … il a en fait l’histoire d’origine de Captain America la plus impressionnante. Espérons qu’il pourra également diriger les Avengers des Terres Désolées.

Les Vengeurs des Terres Désolées # 2 est disponible dès maintenant dans votre librairie de bandes dessinées locale.

