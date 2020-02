L’histoire du supersonique Tupolev, le premier de sa catégorie

Quand Andrey Tupolev (Castillanisé comme Andréi Nikolaïevitch Tupolev), il a créé la société Tupolev PJSC en 1922, il avait sûrement de grandes réalisations à l’esprit en termes de conception et de mise en service d’avions de toutes sortes. Mais peut-être qu’il a échoué et n’a pas prédit qu’il avait presque 100 ans plus tard, son entreprise continuerait avec plus de 300 modèles derrière lui et plus de 18 000 avions construits. Parmi ceux-ci, 1 000 ont été vendus en 20 pays de tout le monde.

Ses premiers modèles ont été appelés ANT (ANdrey Tupolev) plus une numérotation. Il ANT-1, par exemple, a été lancé en 1923. Un simple monoplan sportif très proche des avions des frères Wright, en bois. Il ANT-2 à partir de 1924 a inclus du métal pour la première fois, le ANT-4 (1925) était un bombardier bimoteur et le ANT-25 à partir de 1933, il a récolté le record occasionnel, comme le survol du pôle Nord en Amérique. En 1941, la nomenclature arriverait Vous (Tupolev) et un numéro avec le Tu-2, un bombardier bimoteur qui a marqué l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. De son côté, le Tu-4 à partir de 1947, il a copié le bombardier américain B-29.

Mais au-delà des modèles d’avion successifs créés dans les installations de Tupolev PJSC, nous allons nous arrêter à l’un d’eux en particulier, plus Tu-144, un avion commercial, c’est-à-dire passager, qui a le titre d’être le premier avion de passagers supersonique au monde après avoir dépassé la vitesse de Mach 2, soit deux fois la vitesse du son.

Un vol contre la montre

En 1958, Tupolev a construit le Tu-22, le premier avion supersonique de type bombardier de l’Union soviétique. Et en 1960, sa ligne commerciale a lancé le Tu-124, premier avion de ligne au monde avec deux turboréacteurs. Continuons. En 1963, Tupolev a lancé son avion de passagers sur le marché Tu-134. Parallèlement, ce géant de l’aviation soviétique a lancé le Tu-123 (1964), un avion de reconnaissance supersonique, le premier de sa catégorie. Et enfin, en 1968, le Tupolev Tu-144, le premier avion de passagers supersonique.

Bien que le premier vol ait eu lieu le 31 décembre 1968, les premiers essais en vol du supersonique Tu-144 surmonter la barrière acoustique ils étaient en juin et juillet 1969. Le Concorde, bien qu’il ait effectué son premier vol en mars de la même année, n’a prouvé sa qualité supersonique qu’en octobre de cette même année. Depuis quelques mois, le soviétique Tupolev Tu-144 avait remporté le match au Concorde européen.

Dans l’ensemble, les deux avions ont le titre d’être les deux seuls avions commerciaux supersoniques, puisque la quasi-totalité de ce type d’avion est à usage militaire depuis la Bell X-1 dépassera la vitesse du son atteignant Mach 1 en octobre 1947.

Un avion 100% Tupolev

Parmi les nombreuses curiosités du supersonique Tupolev souligne que la conception a été réalisée par Alexei Tupolev (Alekséi Túpolev castillanisé), fils du fondateur de l’entreprise. Les deux grands designers, dans le cas de la deuxième génération, le design le plus célèbre d’Alekséi était le supersonique Tu-144. En revanche, la troisième génération de la famille est représentée par Steffánov Túpolev, pilote d’essai et concepteur, entre autres, du Tu-330, du Tu-334 et du Tu-414. Mais revenons au premier supersonique commercial.

Intérieur du Tupolev Tu-144. Source: Clemens Vasters (Flickr)

Alors que le développement de cet avion a commencé dans les années 60 et a pris fin avec les vols de 1969 susmentionnés, n’est entré en service qu’en 1975, et fait intéressant, ses premiers vols étaient comme navire cargo au lieu de son objectif initial. Ses premiers vols avec passagers ont été faits pour coïncider avec le 60e anniversaire de la révolution d’octobre le 7 novembre 1977. Plus précisément, un premier vol avec passagers a décollé de Moscou le 1er novembre et a atterri à Almati après deux heures. Pour se faire une idée, les avions actuels effectuent ce vol en plus de 4 heures. La raison, a atteint une vitesse de 2000 kilomètres par heure, ayant atteint, avec modifications, un maximum de 2 500 km / h.

Le succès du Tu-144 a été bref mais intense. Bientôt, il a fait de nouvelles routes. Avec celui de Moscou-Almati, il s’est également rendu à Khabarovsk et a prévu des voyages à La Havane, bien qu’ils n’aient pas été mis en pratique. Dans son hangar de cargo, la société russe Aeroflot Il a utilisé le Tu-144 et ses variantes (le Tu-144S de 1971 et le Tu-144D de 1978) entre 1979 et la fin des années 1990.

Commandes d’un Tupolev Tu-144. Source: Clemens Vasters (Flickr)

Au total, Tupolev est venu construire 16 avions Tu-144. C’était un avion très spécialisé, coûteux à produire et ses vols étaient limités aux Union soviétique. Dans l’ensemble, c’était une étape importante dans la conception d’avions et dans l’industrie aéronautique russe et mondiale.

L’héritage de Tupolev

Tupolev est toujours actif, près de 100 ans après sa fondation. Actuellement, il a plus de 12 000 employés et possède des bureaux dans plusieurs villes russes. Si vous souhaitez visiter ses installations, Tupolev a son propre musée. Ouvert par le fondateur de l’entreprise dans les années 70, il est actuellement situé dans le bâtiment principal de Tupolev à Moscou.

Dans le musée Tupolev, vous trouverez plus de 100 modèles de ses avions les plus emblématiques, certains à grande échelle et d’autres sous la forme d’un modèle plus petit. Et parmi les espaces d’exposition, l’un d’eux se concentre sur sa modèles supersoniques depuis le Tu-104 jusqu’au Tu-154 sans oublier le mythique Tu-144 dont nous avons parlé dans cet article. Vous trouverez plus d’informations sur son site officiel.