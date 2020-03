L’histoire intérieure de Facebook; Journée internationale de la femme; et plus – .

– Facebook domine l’espace des médias sociaux et est aujourd’hui l’une des entités les plus reconnaissables au monde. Il permet aux gens de partager des choses avec des amis à longue distance ou d’en trouver de nouveaux – mais il a aussi un côté plus laid. Les problèmes de désinformation diffusés sur le site et les questions sur la façon dont il gère les données des utilisateurs ont éclipsé tout bien que la plateforme a fait. L’écrivain technologique Steven Levy a passé trois ans au sein de l’organisation et a écrit un livre sur son expérience intitulé Facebook: The Inside Story. Levy discutera de son livre avec l’éditeur de . Todd Bishop à 19 h. le 2 mars à l’Université Temple United Methodist Church.

– Steve Jobs, Bill Gates et Mark Zuckerberg sont idolâtrés grâce à des histoires d’innovation et de travail acharné. Mais ces histoires ne donnent pas vraiment une image précise de la façon dont les géants de la technologie sont devenus des géants. Rob Larsen, professeur d’économie au Tacoma Community College, parle de ce sujet dans son livre, Bit Tyrants: The Political Economy of Silicon Valley. Larson parlera de son livre à 19h30. le 9 mars au Forum à l’hôtel de ville.

Voici d’autres faits saillants du calendrier .:

Soyez audacieux maintenant: Célébration de la Journée internationale de la femme: Un événement célébrant les femmes, mettant en vedette des dirigeants locaux au Benaroya Hall à Seattle; 17 h 30 à 20 h, le jeudi 5 mars.

Fondamentaux pour les startups: Mon premier fondateur de 100 millions de dollars, PDG Une présentation sur la collecte de fonds d’un PDG expérimenté, au Fluke Hall de l’Université de Washington à Seattle; 12 h à 13 h, vendredi 6 mars.

Rôti technologique socialement inefficace: Un rôti comique de chefs de file de la technologie au Hale’s Ales Palladium à Seattle; 20 h à 21 h 30, le vendredi 6 mars.

Soirée entre filles: soyez parfumés: Un événement pour les filles d’âge moyen pour explorer la science derrière les odeurs au Pacific Science Center à Seattle; 15 h à 18 h, samedi 7 mars.

Laser My Chemical Romance: Un spectacle laser mettant en vedette la musique de My Chemical Romance au Pacific Science Center de Seattle; 21 h à 22 h, samedi 7 mars.

Le brunch du Riveter et le rassemblement de mars du Rally Womxn: Une rencontre pour réseauter et se réunir pour la Marche de la femme au Riveter à Seattle; 10 h 30 à 12 h 30, dimanche 8 mars.

Jeux de société et bière à Elliott Bay: Un événement où vous pourrez jouer à des jeux de société tout en sirotant un verre à Elliott Bay Brewing Company à Seattle; 17 h à 21 h, dimanche 8 mars.

Investissement providentiel: Comment commencer: Une présentation présentant les conseils de deux investisseurs providentiels locaux à K&L Gates à Seattle; 12 h à 13 h 30, mardi 10 mars

Femmes et hommes: créer ensemble notre avenir: Une conférence sur la façon d’augmenter la participation des femmes et des minorités dans le secteur de la technologie au Bill and Melinda Gates Center de Seattle; 19 h à 20 h, mardi 10 mars.

Série de petits déjeuners de l’Alliance CleanTech: Lutter contre le cancer avec l’efficacité énergétique: Une conférence du directeur des installations du Fred Hutchinson Cancer Research Center, à Perkins Coie à Seattle; 7 h 30 à 9 h, le mercredi 11 mars.

Le passage à des lieux de travail adaptés aux mamans: Une présentation sur ce que les entreprises peuvent faire pour aider les mamans au sein du personnel de Galvanize à Seattle; 17 h à 19 h, mercredi 11 mars.

Fondateurs Live PDX: Un événement où cinq startups lancent leurs entreprises en 99 secondes à Graybox à Portland, OR; 18 h à 21 h, mercredi 11 mars.

C’est discutable: l’État de Washington peut se décarboniser en une décennie: Une table ronde sur la réalité des plans de l’État pour éliminer le carbone à l’Université de Seattle à Seattle; 19 h à 20 h 30, mercredi 11 mars.

