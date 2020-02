l’IA qui explique la structure de l’univers

Un nouvel outil avec intelligence artificielle, appelé Emulateur sombre, pourrait aider à révéler la structure de l’univers selon les déclarations des scientifiques qui l’ont créé.

La technologie pourrait nous aider à «travailler à la découverte du plus grand mystère de la physique moderne, qui est celui de découvrir ce qu’est l’énergie sombre». Les astronomes recherchent depuis longtemps une image complète de l’univers. Cela a conduit à des avancées importantes car les chercheurs ont étudié l’univers plus en profondeur et plus en détail que jamais. Mais les chercheurs continuent de se heurter au problème de la matière noire et de l’énergie sombre, qui constitue la majeure partie de l’univers mais ne peut être observé qu’indirectement.

Si les astronomes sont capables de comprendre comment notre cosmos est composé – générant une image complète des filaments dans lesquels les galaxies se regroupent et les vides qu’elles présentent – alors ils pourraient être en mesure de donner une meilleure image de comment ça marche. L’équipe de scientifiques qui a créé le nouvel outil appelé “Dark Emulator”, décrit dans un récent article publié dans le Astrophysical Journal, espère que l’intelligence artificielle fera la lumière sur la naissance de cette structure.

Dark Emulator est le nouvel outil doté d’une intelligence artificielle qui vous permet de comprendre la structure de l’univers en quelques secondes

Cette nouvelle technologie a été développée par des scientifiques qui l’ont utilisée super-ordinateur appartenant à l’Observatoire national d’astronomie du Japon. «Nous avons créé une base de données extraordinairement grande à l’aide d’un supercalculateur, ce qui a pris trois ans, mais nous pouvons maintenant la recréer sur un ordinateur portable en quelques secondes. Je pense qu’il y a un grand potentiel dans science des données“, a déclaré l’auteur principal Takahiro Nishimichi dans un communiqué. “Je pense que cette méthode que nous avons développée sera également utile dans d’autres domaines tels que les sciences naturelles ou les sciences sociales.”

L’outil fonctionne sur la baseapprentissage automatique pour créer des centaines d’univers virtuels. Ils ont pu modifier des parties importantes de l’univers et générer une image de la façon dont ils auraient pu changer le cosmos. “Dark Emulator” est capable d’apprendre de chacune de ces simulations, lui permettant de deviner comment les changements de ces caractéristiques affecteront les résultats. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de créer des simulations complètement nouvelles, ce qui lui permet de générer un autre univers virtuel beaucoup plus rapidement que jamais. Simulations similaires prendrait des jours sans Dark Emulator.