l’IBAN italien est également officiel pour les utilisateurs, voici les actualités

Tous les utilisateurs italiens qui ont un compte N26 ils auront une nouvelle opportunité à partir du dernier 31 mars. La société allemande a en effet choisi de satisfaire les demandes des clients du beau pays, en introduisant la possibilité d’utiliser le compte en question comme principal.

Cela signifie qu’il sera donc possible d’utiliser N26 également pour le crédit du salaire ou peut-être le bord. Grâce à cette nouvelle possibilité, les clients du groupe allemand pourront également connecter la charge du utilisateurs domestiques, de abonnements et tout ce que vous faites avec votre compte bancaire en général. Il y aura également une promotion sur droits de timbre qui seront payés directement par le groupe bancaire lorsque le solde moyen dépasse 5 000 euros.

“L’IBAN italien est le résultat du travail de ces années: de l’arrivée en Italie en 2017, aux 500 000 clients italiens en seulement deux ans, et il est parfaitement en ligne avec la stratégie globale de N26 – déclare Andrea Isola, General Manager in Italie – développé en tenant compte de la dimension locale, un élément fondamental pour la croissance et le maintien de la clientèle et la satisfaction de la clientèle “.

N26: les fonctions habituelles et les nombreux partenariats disponibles pour 500 000 clients

La nouveauté qui vient d’être faite n’affecte évidemment pas toutes les fonctions déjà actives pour tous les comptes avec IBAN allemand. En ouvrant un compte N26 en fait continuer à recevoir le notifications de transaction, tout comme vous pouvez continuer à payer avec Apple Pay et Google Pay.

A noter également l’année dernière qui a vu la présence d’utilisateurs augmenter grâce à la création d’un Équipe italienne. Le nombre de personnes liées au N26 en Italie est 500 mille, qui peut également compter sur des services comme Cash26, de nouvelles cartes premium YOU ou peut-être l’extension de l’assistance, également disponible en italien. Il convient également de noter les nombreux partenariats établis par N26, par exemple avec YOOX, Headspace et Udemy.