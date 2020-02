Licence suspendue et amendes élevées pour ceux qui utilisent le téléphone au volant

Il n’y aura plus de remises et d’avertissements pour ceux qui sont capturés en utilisant le conduite par téléphone. Avec la nouvelle rédaction technique du Code de la route 2020 les sanctions sont plus lourdes pour les automobilistes qui bricolent leur appareil. On passe de nouveaux seuils à amendes administrative à retrait du permis de conduire assis droit.

Version 2020 du Code de la route: retrait du permis de conduire et amendes plus élevées pour ceux qui sont découverts avec le téléphone à la main

2020 s’ouvre sur de nouvelles dispositions pour la conduite des automobilistes peu enclins à la sécurité routière. En particulier, nous revenons sur le décret anti-smartphone qui concerne ceux qui utilisent les appareils en conduisant le véhicule.

Les habitudes sont difficiles à mourir. Malgré les recommandations et la disponibilité des moyens de communication intégrés à bord des voitures, des millions de personnes perpétuent encore cette pratique dangereuse. Avec le Réforme 2020 les choses changent radicalement en fournissant non seulement suspension du permis de conduire mais aussi de nouveaux seuils d’amendes Police de la circulation. Il y a:

pénalités de 647 euros avec 30% de réduction pour paiement dans les 5 jours suivant l’émission du rapport

de nouvelles sanctions administratives avec suspension du certificat d’enregistrement de 1 à 3 mois pour violation répétée

L’amende va d’un minimum de 161 euros à un maximum de 422 euros et jusqu’à 1 697 euros. La suspension du permis passe cependant de 7 à 30 jours avec une limite de 1 à 3 mois en cas de récidive, ou pour comportement fautif contesté dans les deux ans qui suivent le premier signalement. Au-delà, c’est le réduction de points et la saisie du téléphone en cas d’accident de la route dû à une utilisation non conforme.