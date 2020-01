L’idée de la suite Truman Show de Jim Carrey semble triste | .

Jim Carrey a lancé une idée pour une suite du film réalisé par Pete Weir, Le spectacle de Truman. L’acteur, connu pour ses comédies à succès comme Ace Ventura: Pet Detective, a fait une poignée de suites, certaines plus bien reçues que d’autres. La suite d’Ace Ventura n’était pas aussi populaire que le premier film, et Dumb and Dumber To – qui l’a réuni avec la co-star de Dumb and Dumber Jeff Daniels – a été filmé par les critiques et les cinéphiles. Récemment, Carrey a déclaré qu’il ne ferait une suite à The Mask de 1994 que si un “cinéaste visionnaire fou” était attaché. La réticence à jouer dans une suite ne signifie pas pour autant qu’il n’y pense pas.

The Truman Show, suit Truman Burbank (Carrey) alors qu’il découvre qu’il est le personnage principal d’une émission de télé-réalité à succès diffusée en direct à des millions de personnes à travers le monde à son insu. Il apprend que le monde l’a littéralement regardé grandir au cours des trente dernières années, et la révélation le secoue au plus profond de lui. Le monde de Truman continue de se défaire alors qu’il découvre des caméras cachées, des acteurs mécontents se faisant passer pour ses amis, et que son véritable amour a été “effacé” de la série et remplacé. La finale voit Truman affronter l’homme dans les coulisses, joué avec sympathie par Ed Harris, puis sortir du studio et entrer dans le monde réel pour la première fois.

En relation: Les meilleurs films de Jim Carrey selon IMDb

Récemment, Carrey a fait la tournée de promotion de Sonic the Hedgehog, dans lequel il joue le Dr Ivo Robotnik. Il s’est arrêté chez Collider pour parler de l’adaptation du jeu vidéo, et ils lui ont posé des questions sur une suite de Truman Show. «Je pense que le Truman Show est quelque chose qui existe au niveau micro maintenant», dit Carrey, «C’était une sorte d’histoire à ce sujet au niveau macro. Mais maintenant, tout le monde a un canal d’abonné. Tout le monde a son propre petit monde de Truman Show. “En 1998, lorsque le film est sorti, la télé-réalité était encore assez nouvelle. Le monde réel de MTV est sorti en 1992, mais la franchise à succès mondial Big Brother était encore dans un an.

Maintenant, comme le note Carrey, tout le monde peut avoir sa propre émission de téléréalité grâce à des services comme YouTube, Twitch et Instagram. “Il y a quelque chose à avoir là-bas”, continue l’acteur, “Je pense souvent, et on me demande ce qui serait arrivé à Truman quand il sortira du mur. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que, fondamentalement, il était seul dehors là aussi, parce que tout le monde est rentré à l’intérieur. Ils voulaient tous être dans le dôme. “Carrey a raison, et les débuts d’une suite assez déprimante de l’histoire de Truman.

Il n’a pas été question de faire une suite à Le spectacle de Truman en dehors des commentaires de Carrey, mais l’idée semble certainement parfaitement adaptée au monde obsédé par les médias sociaux d’aujourd’hui. Cela pourrait être un véhicule solide pour l’acteur, qui a démontré un don incroyable pour gérer des personnages moins comiques dans la série Showtime Kidding, où il joue un animateur d’émissions de télévision pour enfants au milieu d’une dépression mentale. En attendant, Carrey revient à jouer des rôles plus stupides dans des films comme Sonic the Hedgehog, qui sort en salles le 14 février 2020.

Plus: Ryan Reynolds jouera dans un film de jeu vidéo Truman

Source: collisionneur