Lifx dévoile une nouvelle ampoule à filament intelligente, un interrupteur à 4 voies et plus encore au CES

Lifx vient d’annoncer cinq nouveaux produits qui rejoignent les rangs naissants de la société en matière de gadgets d’éclairage intelligent. Les ajouts incluent une nouvelle lampe intelligente à filament de style ampoule Edison, un interrupteur intelligent à 4 voies minimaliste et de nouveaux kits pour ajouter un rétro-éclairage à votre téléviseur ou moniteur. Une application Lifx repensée est également en préparation.

Lifx Filament White LED

Les nouvelles ampoules à filament (illustrées en haut) sont similaires à celles que Philips a présentées plus tôt cette année, bien que celles-ci semblent un peu moins bouclées en ce qui concerne les filaments illuminés à l’intérieur. Le Lifx Filament White sera disponible dans une poignée de finitions en verre et, éventuellement, de différentes formes. Cependant, ils viennent dans une seule température de couleur blanc chaud (2700 K) et arriveront plus tard ce printemps pour 30 $.

Commutateur Lifx

Le nouveau commutateur Lifx à quatre voies remplace les commutateurs muraux à 4 voies existants et fonctionne avec des lumières “stupides” et intelligentes dans votre maison, leur apportant le même type d’intégration que vous pourriez obtenir d’une prise intelligente, plus un contrôle centralisé. Physiquement, il fournit une surface éclairée minimale avec un retour tactile haptique. Le commutateur Lifx nécessitera une installation professionnelle, et il coûtera 120 $ lorsqu’il arrivera plus tard en mars, mais vous pouvez le pré-commander maintenant pour une remise à seulement 100 $.

Kit Lifx X TV 360 et X Gamer

Deux nouveaux kits de bandes d’éclairage intelligentes arriveront également plus tard ce printemps. Le kit Lifx Z TV 360 Lightstrip et le kit Lifx Z Gamer ressemblent à la même chose dans deux “tailles” différentes, qui fonctionnent avec les téléviseurs et les moniteurs d’ordinateur pour leur fournir une ambiance rétroéclairée, élégante et contrôlée intelligemment. Les kits comprendront chacun quatre bandes LED Z et des connecteurs à 90 degrés pour les faire fonctionner ensemble. Les prix seront de 100 $ pour le plus grand kit TV 360 et de 60 $ pour le plus petit Gamer.

Bougie Lifx blanche à LED chaude

Une nouvelle ampoule de bougie blanche à chaude de style candélabre a également été annoncée, similaire à la couleur de bougie existante, mais cette fois en blanc avec un point blanc réglable. Il coûtera 30 $ à l’atterrissage.

Refonte de l’application Lifx

Une application repensée qui inclut une nouvelle vue “Tableau de bord”, une planification, davantage d’outils d’automatisation et un regroupement d’appareils est également en préparation. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de le voir par nous-mêmes, mais cela ressemble à une refonte assez substantielle, avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités.

La version iOS devrait arriver la semaine prochaine, donc j’espère qu’une version Android arrivera bientôt aussi.