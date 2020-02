Lighter Capital ajoute des cadres; Tech PR vet lance de nouvelles affaires; Accolade nomme un leader des talents au conseil d’administration; et plus – .

De gauche à droite, Patricia «Patti» Elliott et Kevin Fink. (Photos plus claires de la capitale)

– Lighter Capital, basée à Seattle, a annoncé Patricia Elliott au poste de directrice des ventes et Kevin Fink au poste de directeur des technologies. La société «alternative VC» a décroché un contrat de 100 millions de dollars en janvier pour développer son organisation et créer de nouveaux produits.

Elliott rejoint Lighter Capital de Capital One, où elle était vice-présidente régionale. Son expérience comprend la direction des ventes et du développement commercial dans les agences de voyages Yapta et Expedia. Fink a été récemment CTO chez Shiftboard, un outil de planification et a précédemment été CTO dans le répertoire en ligne WhitePages.com.

“Kevin est un vétéran accompli de la technologie que nous sommes ravis d’accueillir dans l’équipe”, a déclaré Thor Culverhouse, PDG de Lighter Capital. «Nous pensons qu’il est la personne idéale pour diriger nos efforts technologiques alors que nous entrons dans une nouvelle étape de croissance en 2020. L’ajout de Patricia pour diriger nos partenariats et nos efforts de vente accélérera notre croissance car elle s’associe étroitement avec nos clients pour les aider à prendre profiter pleinement de la gamme de services que nous proposons désormais.

Gaby Adam.

– Responsable relations publiques et communication Gaby Adam a lancé OurPlanet365, visant à aider les entreprises à concevoir et à construire des plateformes de durabilité environnementale de la recherche à l’exécution.

Adam dirige sa propre agence, By the Sea Communications, depuis plus de 16 ans, travaillant avec des clients tels que Microsoft, Holland America Line, Seagate et d’autres. Elle était auparavant vice-présidente principale de DDB Worldwide Communications et superviseure des comptes à l’agence maintenant connue sous le nom de WE Communications.

– Accolade, une société de technologie de la santé basée à Seattle, a nommé Pat Wadors à son conseil d’administration. Wadors est actuellement directeur des talents chez ServiceNow, une société de services cloud d’entreprise basée à Santa Clara, en Californie.

Pat Wadors. (Accolade photo)

Wadors dirigeait auparavant l’organisation mondiale des talents de LinkedIn et a occupé des postes RH chez Twitter, Yahoo et Align Technology, la société derrière Invisalign.

«La technologie au service des personnes vous permet de consacrer du temps aux soins des employés, des patients et de leurs familles, et je vois une formidable opportunité pour le service et la plateforme technologique d’Accolade d’évoluer de manière à impliquer davantage les gens dans leur propre santé, bien-être, productivité et présence », a déclaré Wadors. «Accolade maintient l’humain au centre de la technologie pour le déplacer vers une meilleure santé et bonheur. C’est une solution à laquelle je veux participer. »

– Andy Glaister, ancien de Microsoft et d’Amazon, a été nommé CTO de Chicago, en Illinois, basé à Level Ex, qui crée des jeux vidéo médicaux pour les médecins. Il sera basé à Chicago.

Glaister a récemment travaillé comme directeur technique chez Amazon Lumberyard, un moteur de jeu 3D faisant partie d’Amazon Web Services. Avant Amazon, Glaister a passé 17 ans chez Microsoft dans divers rôles au sein des équipes Game Studios et Windows Graphics. Le PDG et fondateur de Level Ex, Sam Glassenberg, est également un ancien de Microsoft et y a travaillé aux côtés de Glaister.

«Créer des jeux pour les médecins est l’un des objectifs les plus audacieux et les plus difficiles de ma vie professionnelle. Je ne peux penser à aucune meilleure cause – la médecine – qui mérite le meilleur de la technologie », a déclaré Glaister.

–La start-up d’engagement commercial Outreach se développe en Europe avec un nouveau bureau à Londres dirigé par Tom Castley, qui gérait auparavant les comptes européens d’Apptio, également une société basée à Seattle. Castley était auparavant directeur des ventes pour Oracle et vice-président de la région EMEA pour la société de logiciels de rémunération Xactly basée à San Jose, en Californie.

Jay Fluegel. (Photo de Jay Fluegel)

– Le VP du produit pour la plateforme de conversation d’Expedia, Jay Fluegel, a quitté après cinq ans avec l’entreprise. Fluegel a auparavant passé 15 ans chez Microsoft, travaillant sur des produits tels que Xbox One, MSN Calendar, Messenger et autres. Fluegel a également passé du temps dans des startups telles que Jump.com, acquise par Microsoft en 1999, et Event Innovation.

“Le moment semblait opportun pour commencer un nouveau chapitre après cinq ans, ce qui a contribué à transformer l’expérience de service Expedia”, a déclaré Fluegel par e-mail. «Je veux déterminer où je pourrais avoir le plus d’impact – dans une grande entreprise ou dans une autre entreprise.»

Cela a été quelques mois tumultueux pour Expedia Group, avec un déménagement vers un nouveau campus de 40 acres, un remaniement des cadres et, plus récemment, le licenciement de 12 pour cent de ses effectifs.

– Avant son assemblée annuelle des actionnaires, le conseil d’administration de Boeing a annoncé une relève de la garde. Le conseil d’administration a nommé Steve Mollenkopf, PDG de Qualcomm, et Akhil Johri, ancien directeur financier de United Technologies Corporation et actuel administrateur indépendant de Cardinal Health, pour élection au conseil d’administration.

Les administrateurs indépendants actuels Edward Liddy, ancien président et chef de la direction d’Allstate, et Mike Zafirovski, conseiller exécutif du Blackstone Group, prendront leur retraite lors de la réunion. Tous deux ont siégé au conseil d’administration pendant plus d’une décennie. L’assemblée annuelle des actionnaires de Boeing se tiendra le 27 avril.

Robert Ho. (Photo thérapeutique Neoleukin)

– La spin-off de l’Université de Washington, Neoleukin Therapeutics, a nommé Robert Ho au poste de directeur financier à compter de mars. Ho a récemment été directeur des finances de DaVita, Inc., un fournisseur de services de soins rénaux. Il était auparavant vice-président de la division banque d’investissement de Morgan Stanley.

Seulement huit mois après son lancement, la start-up de lutte contre le cancer axée sur la conception de protéines a été acquise par Aquinox Pharmaceuticals, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui a pris le nom de Neoleukin. La société issue du regroupement a son siège social à Seattle et est cotée à la bourse Nasdaq.

– Nomination de la société de paiement de factures Web et mobile doxo Scott Scazafavo en tant que vice-président de la gestion des produits. Scazafavo rejoint la startup de Seattle, qui est soutenue par le PDG d’Amazon Jeff Bezos, entre autres, d’Unify Consulting, où il a consulté la division des technologies de vente au détail de Starbucks. Scazafavo a précédemment occupé des postes de produit chez la startup de fintech grand public Subtractor, la société de solutions de commerce électronique Digital River, Microsoft et Allrecipes.com.