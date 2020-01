L’iMac de nouvelle génération pourrait présenter un nouveau design sauvage avec un écran en verre incurvé – .

Alors que l’iPhone a sans aucun doute aidé à transformer Apple en l’une des entreprises les plus rentables que le monde ait jamais vues, il est facile d’oublier que c’est le vénérable iMac qui a aidé à sauver Apple du bord de la faillite à la fin des années 90.

Le marché, cependant, se soucie peu de la nostalgie et l’iMac aujourd’hui, si nous sommes honnêtes, est une sorte de réflexion après coup dans la gamme de produits d’Apple. Pour commencer, la plupart des revenus de l’entreprise proviennent d’appareils mobiles comme l’iPhone et de services comme l’App Store. De plus, même si les ventes de Mac restent stables, ce n’est un secret pour personne qu’Apple vend beaucoup plus d’ordinateurs portables que d’iMac.

Dans le même temps, il est difficile de se passionner pour l’iMac, car le facteur de forme de la machine emblématique est resté en grande partie le même pour ce qui se sent pour toujours. Bien que nous ayons vu de belles améliorations des spécifications au cours des dernières années, la réalité est que l’apparence et la convivialité de l’iMac en aluminium actuel n’ont pas radicalement changé depuis plus de 12 ans.

Pour être juste, il est difficile de trouver un nouveau facteur de forme lorsque le facteur de forme actuel possède ce qui est effectivement une conception tout écran. Pourtant, cela n’a pas empêché les concepteurs d’Apple de proposer de nouvelles idées originales et originales pour les futures itérations de l’ordinateur de bureau emblématique d’Apple.

À cette fin, un brevet pour une nouvelle conception d’iMac – qui a été déposé à l’origine en mai – a récemment fait le tour. Et bien qu’il n’y ait aucune indication actuelle que le design ci-dessous se manifestera jamais dans un produit d’expédition – Apple dépose régulièrement des brevets pour des designs qui ne voient jamais le jour -, il convient néanmoins de le mentionner.

Intitulé «Appareil électronique avec membre de boîtier en verre», ce que vous voyez ci-dessous est essentiellement un iMac incurvé composé d’une seule feuille de verre avec un clavier et un trackpad intégrés. Le brevet complet peut être consulté ici.

Et voici à quoi ressemble le nouveau design de l’arrière:

Personnellement, je ne suis pas sûr que l’iMac actuel demande exactement une refonte en premier lieu. Le facteur de forme actuel est excellent et laisse peu, voire rien, à désirer. Il est incroyablement mince, puissant, relativement léger, silencieux et solide. De plus, la conception ci-dessus est certainement nouvelle, mais avoir le clavier si près de l’écran pourrait très bien s’avérer frustrant et limitant du point de vue de l’utilisabilité.

Cela dit, l’existence de ce brevet souligne qu’Apple explore de nouvelles conceptions d’iMac, et il sera intéressant de voir combien de temps nous devrons attendre avant qu’Apple ne présente un iMac avec un facteur de forme entièrement original.

Source de l’image: Apple

