L’image montre apparemment la conception de l’iPhone 12 avec une encoche plus petite et des widgets d’écran d’accueil iOS 14

Dans le prolongement d’une prétendue fuite de ce à quoi ressemblera le relief de la caméra de l’iPhone 12, la même source Twitter a maintenant partagé une image plus grande qui montre également le devant supposé de l’iPhone 12.

Ce qui semble être montré est un nouvel iPhone 12 de conception avec une encoche qui est moins large que la série actuelle de l’iPhone 11. Le graphique décrit montre une représentation stylisée de l’écran d’accueil, comme si cette image devait être utilisée quelque part dans un manuel d’instructions. Cependant, . ne peut pas confirmer sa légitimité et son approvisionnement d’origine n’est pas clair.

Une estimation approximative du globe oculaire suggère que la nouvelle encoche est environ un tiers plus petite. La largeur du haut-parleur interne semble être restée la même, mais l’espacement à gauche et à droite du haut-parleur a diminué. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la conception de l’encoche changerait cette année, mais nous ne nous attendons pas à ce que quelque chose de dramatique comme celui-ci soit complètement supprimé.

Ce changement correspondrait à une refonte globale du châssis; On pense que la nouvelle gamme phare d’iPhone ressemble à un look iPhone 5 avec des côtés droits, un écart par rapport au design industriel incurvé introduit avec l’iPhone 6.

L’autre chose intéressante à propos de cette image est l’écran d’accueil lui-même. Ce que nous pouvons voir est un mélange de carrés d’icônes d’application et d’éléments de bloc plus grands. Ceci est probablement en référence à la fonctionnalité de widgets d’écran d’accueil rumeurs, qui a été simulée ici.

Sur la base des résultats du code iOS 14, . a d’abord signalé qu’Apple développait la prise en charge des widgets d’écran d’accueil. Cela signifierait que les widgets à mise à jour dynamique pourraient être affichés à côté des icônes d’application pour la première fois. Jusqu’à présent, les widgets étaient limités à une seule page distincte dans l’interface utilisateur de l’iPhone. (iOS 13 pour iPad a ajouté cette bande verticale de widgets en tant que barre latérale au premier écran d’accueil, lorsqu’il est affiché en mode paysage.) Cependant, le développement par Apple de la fonctionnalité en était aux premiers stades de la construction que nous avons vue. Il n’est pas clair si le travail sur la fonctionnalité sera terminé pour iOS 14.

Alors que @choco_bit s’est avéré fiable dans le passé, nous restons sceptiques quant à la véracité de cette «fuite» particulière. Néanmoins, une plus petite encoche et des widgets d’écran d’accueil seraient bien accueillis par la base d’utilisateurs d’Apple. Apple devrait officiellement annoncer iOS 14 en juin à la WWDC, et la nouvelle gamme d’iPhone fera ses débuts à l’automne.

