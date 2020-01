L’image qui fuit offre un autre indice de zoom numérique 100x sur le Galaxy S20 Ultra

Nous avons entendu beaucoup de choses sur le prochain Samsung Galaxy S20 (anciennement connu sous le nom de Galaxy S11) cette semaine, et une nouvelle image divulguée nous donne une idée de ce à quoi le réseau de caméras arrière du modèle Ultra va ressembler.

Non seulement cela, mais l’image publiée par le pronostiqueur Ishan Agarwal sur Twitter fait une autre mention du zoom numérique 100x qui est censé arriver au S20 le plus puissant et le plus cher de la gamme.

Cela correspond aux fiches techniques que nous avons vues hier et à d’autres rumeurs qui ont circulé ces derniers jours. Il semble que le Galaxy S20 Ultra aura un appareil photo à quatre objectifs très impressionnant fixé à l’arrière.

Et Samsung est apparemment si fier de ce qu’il a pu assembler qu’une étiquette “100x” sera attachée juste à côté de la caméra périscope qui offre également un zoom optique jusqu’à 10x – bien que nous ne soyons pas sûrs que ce soit vraiment optique ou non.

(Crédit image: @ ishanagarwal24)

Le zoom optique signifie un zoom avant sans aucune perte de qualité d’image, de la même manière que les appareils photo conventionnels – même lorsque vous zoomez, tous les détails d’origine sont conservés, jusqu’à la limite du niveau de zoom.

Le zoom numérique, quant à lui, utilise la ruse du logiciel pour faire des suppositions éclairées sur les détails des images et sur l’endroit où les pixels doivent être placés lorsque l’image s’agrandit. Ce n’est pas aussi bon que le zoom optique, mais c’est plus facile à faire sur un téléphone avec des limites d’espace.

Avec Google, Apple et d’autres s’appuyant désormais sur les algorithmes et les améliorations numériques pour rendre les images mobiles les meilleures possible, la frontière entre le zoom numérique et le zoom optique s’estompe.

Nous devrons attendre et voir exactement quels niveaux de zoom optique et numérique les téléphones Galaxy S20 utilisent, et quel rôle joue le traitement logiciel. La grande annonce est le 11 février.

Via SamMobile