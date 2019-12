Lime va retirer ses vélos de Seattle d'ici le 31 décembre, dit qu'elle est toujours «très engagée» à travailler avec la ville – .

Des vélos électriques à la chaux dans les installations de maintenance de l'entreprise dans le quartier Ballard de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Lime a informé ses clients de Seattle mardi matin qu’il allait retirer ses vélos électriques de la ville au cours de la semaine prochaine, une nouvelle ride dans les délibérations de la ville sur un programme pilote de partage de scooters.

"Étant donné que notre permis actuel expire à la fin de l'année, nous supprimons notre flotte de vélos d'ici le 31 décembre", a déclaré la société dans un e-mail à ses clients ce matin. «Nous restons très déterminés à travailler avec la ville de Seattle pour créer un programme de mobilité robuste au printemps qui comprend un mélange de scooters flottants et d'options de vélo améliorées qui sont une priorité pour la ville.»

Il a poursuivi: «Nous comprenons que cela aura un impact sur certains d'entre vous. Notre espoir est de travailler avec la Ville pour créer un système de micromobilité multimodal solide pour servir la Ville à long terme. »

Lime avait la possibilité d'obtenir un permis temporaire de janvier à mars, mais il mettra l'accent sur le nouveau programme de mobilité.

"Alors que nous nous dirigeons vers la saison d'hiver, nous avons déjà réduit nos opérations en fonction de la demande", a déclaré un porte-parole de Lime dans un communiqué. «Nous nous engageons à travailler avec la ville de Seattle pour créer un programme de mobilité robuste qui comprend des scooters flottants gratuits et des options de vélo améliorées à partir du printemps. En attendant, nous supprimons notre flotte de vélos. »

La décision de Lime laisse un service de partage de vélos à Seattle avec Uber’s Jump. En octobre, il y avait entre 4 900 et 6 200 vélos louables au total dans les rues de Seattle.

Seattle a adopté très tôt la tendance des programmes de vélo en libre-service, mais il a été plus lent que de nombreuses autres municipalités à adopter des scooters. La ville prévoit de lancer un programme pilote de partage de scooters au printemps et vient de terminer une période de commentaires du public sur les règles et directives proposées pour le déploiement.

Les régulateurs de Seattle prennent leur temps avant d'autoriser les scooters, même si les communautés environnantes les embrassent. Les villes voisines Redmond, Tacoma et Bothell ont lancé des pilotes de scooter ces derniers mois.

Cela fait partie d'un paysage en constante évolution pour la «micromobilité» dans la ville. Lime avait précédemment mis fin à son propre programme pilote d'autopartage à Seattle, retirant ses véhicules LimePod de la rue plus tôt cette année. Le service d'autopartage de BMW, ReachNow, et car2go ont également mis fin à leurs activités à Seattle ces derniers mois.

Il y avait environ 72 500 utilisateurs individuels de vélos en libre-service en octobre, selon le dernier rapport de données mensuel de la ville. Le nombre total de voyages est passé de 169 000 à 156 000 en octobre, par rapport à l'an dernier.

Un audit de septembre a révélé que 18,4% des vélos – y compris Lime et Jump – n'étaient «pas en bon état de fonctionnement» et 51% n'étaient pas louables en raison de problèmes tels qu'une batterie faible ou un problème de verrouillage mécanique.

Lime a son siège à San Francisco. La société a levé 310 millions de dollars en février, portant sa valorisation à 2,4 milliards de dollars.