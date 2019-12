Limeade fait ses débuts à la bourse australienne, levant 68 M $ à une évaluation de 335 M $ – .

Près de 14 ans après sa création, Limeade vient de faire son introduction en bourse, mais ses dirigeants ne sonneront pas la première fois à Wall Street.

Limeade, une société de technologie de l'expérience des employés basée dans la région de Seattle, est maintenant cotée en bourse sur le marché boursier australien, levant plus de 68 millions de dollars dans une introduction en bourse qui met sa valeur de marché à 335 millions de dollars.

Dans le cadre de son prospectus d'introduction en bourse, Limeade a également révélé pour la première fois des résultats financiers détaillés. L'entreprise, qui compte 230 employés, prévoit un chiffre d'affaires de 47 millions de dollars cette année, et une perte nette de 6,2 millions de dollars. Il s'attend à ce que ses revenus dépassent 56 millions de dollars l'an prochain, et sa perte nette atteindra plus de 12 millions de dollars.

La plate-forme basée sur abonnement de Limeade est utilisée par les grandes entreprises pour mesurer et améliorer le bien-être, la satisfaction, l'engagement et l'inclusion des employés – améliorant la productivité, la rétention et d'autres facteurs clés pour la réussite de l'entreprise. Les outils de Limeade sont principalement destinés aux entreprises de plus de 5 000 employés, mais il sert également les petites entreprises via un réseau de partenaires.

Les co-fondateurs, dirigeants, employés, partenaires et amis de Limeade ont célébré le jalon jeudi après-midi au siège social de l'entreprise à Bellevue, Washington. Ils étaient à plus de 12 000 kilomètres de Sydney, siège de l'Australian Securities Exchange, mais la distance n'a pas freiné l'enthousiasme.

«C'est probablement l'entreprise la plus gratifiante que toute entreprise puisse espérer car elle nous permet de rester fidèles à notre mission et de bâtir une entreprise pour améliorer le travail», a déclaré Henry Albrecht, PDG et co-fondateur de Limeade. "Il y avait beaucoup de gens qui nous ont soutenus dès le début, qui peuvent maintenant voir que nous n'étions pas aussi fous que le reste du monde le pensait."

Pourquoi l'Australie? L'ASX, comme on l'appelle, se prépare à lancer un nouvel indice qui a été surnommé «l'Aussie Nasdaq», officiellement connu sous le nom de S & P / ASX All Technology Index. Comme l'indique la Financial Review of Australia, l'indice est axé sur les sociétés évaluées à des dizaines de millions ou des centaines de millions de dollars, plutôt qu'à des évaluations Nasdaq typiques de plus d'un milliard de dollars.

"Ils se vendent activement comme une excellente source de capitaux pour les entreprises de notre taille, de notre technologie et de notre profil de croissance", a déclaré Albrecht dans une interview cette semaine. "Ils se sont rendus visibles pour nous, et en explorant toutes nos options de financement, il y a beaucoup de choses à aimer chez nos amis."

La société prévoit de consacrer le produit de son introduction en bourse aux ventes, au marketing et à la R&D pour alimenter une nouvelle croissance, en plus de rembourser sa dette.