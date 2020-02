L’impact du coronavirus Apple est “temporaire”, selon les analystes

Jusqu’à présent, les analystes ne semblent pas dérangés par l’impact du coronavirus Apple. L’opinion dominante est que l’effet sera temporaire et que les principaux atouts d’Apple signifient que les perspectives à moyen et à long terme restent bonnes.

Les investisseurs semblent être du même avis. Le titre a baissé un peu hier, à un point de 3,2% après une plus forte baisse des échanges avant commercialisation, mais a terminé la journée en baisse de 1,83% seulement…

Business Insider a examiné les notes des investisseurs de quatre analystes, qui restent tous optimistes sur le titre. Les quatre rapports font référence à la question comme étant temporaire, les perspectives à long terme n’étant pas affectées.

JPMorgan a décrit le problème comme «des vents contraires temporaires».

La traînée du virus sur la demande chinoise et l’offre mondiale entraînera des volumes “beaucoup plus faibles” au deuxième trimestre et se répandra même au troisième trimestre 2020, mais les perspectives à long terme de la société n’ont pas encore changé, ont écrit les analystes de JPMorgan lundi. […]

«Nous nous attendons à ce que la plupart des investisseurs à long terme dans les actions Apple regardent au-delà de ces vents contraires temporaires, les produits et services continuant de démontrer une forte demande sous-jacente des consommateurs», a écrit l’équipe dirigée par Samik Chatterjee.

Wedbush a déclaré que l’impact du coronavirus Apple n’était qu’un «problème de timing».

“Nous pensons qu’il s’agit plus d’un problème de timing que d’un problème d’offre / demande étendu pour les iPhones dans le monde et ne change pas notre thèse haussière à long terme sur le nom”, a écrit l’équipe […]

Wedbush voit l’entreprise potentiellement rebondir au cours du trimestre de juin et surfer sur le «super cycle 5G» jusqu’à la fin de l’année.

RBS dit que si l’impact final reste inconnu, la plupart des ventes perdues au T2 seront simplement reportées au T3.

La déclaration de lundi indique que les revenus seront simplement retardés jusqu’au troisième trimestre, a écrit l’analyste Robert Muller. La variable la plus importante est la propagation du coronavirus dans un proche avenir, car une pandémie prolongée pourrait freiner la demande en Chine pour les trimestres à venir.

“Nous considérons la situation comme temporaire et nos perspectives à plus long terme sont inchangées.”

Canaccord Genuity affirme que les sources de revenus relativement diversifiées de la société seront utiles.

Les revenus records de son activité de services devraient «dépasser la croissance totale de l’entreprise» et les ventes de Mac et iPad atteignent des sommets sans précédent malgré des barrières relativement élevées à franchir, ont-ils ajouté.

La combinaison diversifiée de revenus de produits et de services d’Apple, ainsi que les augmentations attendues pour partager les rachats, empêcheront le stock de tomber trop alors qu’il survit à la tempête des coronavirus, ont écrit les analystes Michael Walkley et Anthony Nemoto. “Nous pensons qu’Apple est bien positionné pour des tendances fortes dans tous ses secteurs d’activité.”

