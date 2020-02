l’importance des chiplets

L’architecture du cœur monolithique a été une constante dans le secteur x86. AMD et Intel l’ont choisi lors du développement de leurs différentes architectures, une réalité qui a radicalement changé avec l’arrivée de Ryzen.

Le lancement de la première génération de processeurs Ryzen a marqué le départ d’AMD pour l’architecture monolithique et le saut de Sunnyvale vers l’architecture MCM. Il ne manquait pas de voix qui disaient que ce n’était pas viable et que je ne serais pas en mesure de rivaliser avec Intel en utilisant cette architecture, mais comme nous le savons L’arrivée de Ryzen 3000 a fait taire même les plus critiques.

AMD a réussi à concevoir des processeurs x86 à la pointe de la technologie avec une architecture qui a été aliénée et rejetée pour ne pas être, en théorie, si compétitif comme l’architecture de base monolithique, et la meilleure partie est qu’il a non seulement réussi à atteindre Intel en termes d’IPC, mais aussi l’a surmonté en performance multi-thread et rapport qualité-prix.

Architecture MCM: pourquoi AMD l’a-t-elle choisie?

Pour mieux comprendre la décision prise par Lisa Su, nous devons comprendre la situation dans laquelle AMD était avant le lancement de Ryzen. L’architecture du bulldozer était un échec, l’idée de combiner deux cœurs entiers avec une unité à virgule flottante a abouti à une conception qui non seulement offrait un très mauvais IPC, mais aussi ne se développait pas de manière optimale.

Je me souviens des premiers processeurs Bulldozer, la série FX 8100, 6100 et 4100, avait un IPC inférieur à celui du Phenom II. AMD a affiné le tir et avec Piledriver, l’examen utilisé dans le FX 8300, FX 6300 et FX4300, a pu améliorer la situation et façonner des solutions plus compétitives et équilibrées, mais sans atteindre le niveau d’Intel.

Le temps a passé et AMD n’a pas pu faire évoluer cette architecture pour façonner de nouveaux processeurs faisant face aux séries Intel, 3000, 4000, 5000 et 6000 Core. Ce manque de concurrence, de nouvelles, a laissé AMD dans une situation compliquée, avec un faible revenu et un panorama si noir qu’ils en ont même parlé votre éventuel achat par Samsung.

AMD avait besoin d’un miracle et l’a trouvé dans l’architecture MCM. Cette architecture permet de créer Conceptions multicœurs d’une manière plus simple, il est hautement évolutif et il s’avère moins cher à produire. Cela lui a permis de former des processeurs avec un nombre de cœurs élevé qui étaient beaucoup moins chers que les solutions d’Intel à l’époque.

L’engagement d’AMD en matière d’optimisation des ressources était très clair et a fonctionné dès le départ, mais n’a pas pu battre Intel en termes d’IPC. Cela a généré de nombreux soupçons qui, comme nous l’avons indiqué, ont été surmontés avec l’arrivée de Zen 2, l’architecture utilisée dans les processeurs Ryzen 3000.

Les chiplets continueront de marquer l’avenir d’AMD

Dans une conception de cœur monolithique, les différents cœurs qui composent un processeur sont intégrés dans une seule tablette de silicium, alors que dans les conceptions MCM, on les trouve regroupés en plusieurs tampons en silicone. Avec Zen 2, AMD a porté cette idée à un autre niveau, grâce à la création de chiplet

Les chips sont l’unité minimale de l’architecture Zen 2. Nous y avons tampons de silicium en 7 nm qui intègrent huit cœurs et des mémoires cache de niveau 1, 2 et 3. Tous les éléments d’E / S se déplacent vers une puce de 12 nm qui communique avec chaque puce, et un système Infinity Fabric est utilisé pour la synchronisation et la communication.

Ce changement a permis à AMD simplifiez davantage la conception de votre architecture MCM, et a facilité le développement de processeurs avec de meilleures performances et un plus grand nombre de cœurs tout en maintenant un coût et un prix contenu. La chose simple est, parfois, ce qui fonctionne le mieux, et la stratégie qu’AMD a suivie avec l’architecture MCM vue dans Zen 2 en est un exemple clair.

Il ne fait aucun doute que le chiplet est le présent d’AMD, mais c’est aussi l’avenir. TSMC a confirmé que nous aurons bientôt plus d’informations sur Zen 3, la prochaine architecture AMD, et a confirmé qu’il gardera le chiplet comme unité de base. Le secret qui entoure cette nouvelle génération reste très marqué, mais nous savons qu’elle utilisera le procédé 7 nm + et qu’elle entraînera une augmentation significative de l’IPC.

Étant donné qu’AMD va répéter le chiplet comme base de cette architecture, les changements les plus importants sont susceptibles d’être trouvés sur la puce d’E / S et le système Infinity Fabric. Les puces seront à nouveau le pilier central des processeurs x86 haute performance d’AMD, à la fois sur le marché grand public et sur le marché professionnel et HEDT, et non, nous pouvons supposer que la société ne reviendra pas au cœur monolithique.

Dans cet esprit, je ne peux m’empêcher de me demander si Intel finira par faire le saut vers l’architecture MCM ou si, au contraire, il pourra rivaliser avec AMD tout en conservant une conception monolithique. Il ne faudra pas longtemps pour le découvrir.