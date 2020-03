L’imprimante laser couleur la moins chère en ce moment est un modèle commercial de Brother

Vous avez trouvé une meilleure offre?

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.

La concurrence entre les fournisseurs d’imprimantes laser couleur est intense et beaucoup recourent à des systèmes de cashback pour attirer les clients potentiels.

En utilisant cette stratégie, le célèbre fabricant d’imprimantes Brother a réduit son imprimante HL-L8260CDWlaser préférée des fans à seulement 85,99 £ (environ 90 $), après un énorme cashback de 100 £ (environ 120 $) chez Printerland.

Malheureusement, cette offre n’est pas actuellement disponible aux États-Unis, mais nous avons demandé à Brother si la promotion sera ouverte aux clients américains et a inclus une autre meilleure alternative ci-dessous.

Imprimante laser couleur Brother HL-L8260CDW – £ 174,60 £ 74,60

Il s’agit d’une offre d’impression incroyablement bonne – pour moins de 75 £, c’est presque impossible à battre. Cette machine est conçue pour durer (contrairement à certains de ses concurrents), elle est agréable et rapide, et comprend une généreuse quantité de toner. Prenez le HL-L8260CDW jusqu’à épuisement des stocks!

Lexmark C3224dw – 159,00 $ de Newegg

Les résidents américains à la recherche d’une autre meilleure alternative peuvent acheter la Lexmark C3224dw pour 159,00 $ chez Newegg. Il est capable de produire 24 pages par minute, offrant un bon équilibre entre prix et performances. Voir l’offre

Il n’y a pas d’imprimantes laser couleur moins chères – nous avons vérifié tous les principaux fournisseurs – et celle-ci en vaut la peine.

Il est livré avec une garantie d’un an et offre une impression recto verso automatique, une connectivité sans fil et une qualité de fabrication qui rivalise avec les modèles beaucoup plus chers.

Rapide

Le HL-L8260CDW est peut-être compatible avec le portefeuille, mais il n’est certainement pas en reste. Il est capable d’imprimer jusqu’à 31 pages par minute et a une capacité de 300 feuilles, qui peut être triplée si nécessaire. Ajoutez des fonctionnalités de sécurité et d’administration avancées et vous avez une imprimante pour petite entreprise pour une véritable affaire.

La cerise sur le gâteau, cependant, doit être les consommables. Hors de la boîte, vous obtenez une cartouche de toner noir qui peut faire 3000 pages et des toners CMJ évalués chacun à 1800 pages.

Brother est l’un des rares fournisseurs d’imprimantes à tolérer les toners compatibles et le rechargement. Vous pouvez facilement obtenir des toners compatibles pour un tiers du prix des originaux authentiques, ce qui signifie que le coût total de possession et le coût d’impression sont faibles par rapport à la concurrence.

Remarque: De nombreuses entreprises sont actuellement à la recherche de fournitures, y compris les imprimantes, ce qui signifie que les fournisseurs sont rapidement en rupture de stock. Si l’imprimante souhaitée n’est pas disponible, vérifiez ici les détaillants qui ont encore des modèles en stock.