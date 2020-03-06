L’incroyable line-up de lancement de Disney Plus UK est révélé, de Star Wars aux Simpsons

Disney a dévoilé la liste complète des films et des émissions de la gamme de lancement Disney Plus UK – et il y a de quoi exciter les fans de Disney. Avec 30 saisons des Simpsons à diffuser, 500 films et 350 émissions, il s’agit d’une offre importante pour 5,99 £ par mois – les fans de Marvel et Star Wars en particulier ne seront pas déçus lorsque le service arrivera enfin le 24 mars.
Vous obtiendrez chaque film Star Wars le premier jour, moins The Rise of Skywalker, qui viendra plus tard. Presque tous les films Marvel ont également été sélectionnés – moins Spider-Man et The Incredible Hulk, qui sont tous deux liés par des droits. Un nombre surprenant de films X-Men ont également rejoint la programmation, avec toute la trilogie originale, The Wolverine et Days of Future Past.
Les fans de Pixar ont également beaucoup à attendre avec tous les films de Toy Story et les anciens favoris comme Up et Wall-E, parmi des images moins importantes comme Cars. En ce qui concerne les classiques du film Disney, vous regardez également une archive profonde et vaste – si vous avez des enfants, cela devrait les garder heureux.
Sur le front Fox, Avatar a fait la coupe, avec les trois films Home Alone et d’autres bizarreries familiales comme Splash. En ce qui concerne les émissions de télévision, Disney Plus n’est pas aussi fort, mais les fans de Star Wars peuvent découvrir chaque saison de The Clone Wars and Rebels, qui sont de fantastiques séries animées. Des émissions Marvel comme Agents of Shield et The Runaways sont également disponibles en streaming.
De nouveaux originaux, comme The Mandalorian et The World Selon Jeff Goldblum, sortiront chaque semaine.
Si la programmation de lancement vous impressionne, inscrivez-vous à Disney Plus pendant un an à seulement 49,99 £, soit 10 £ de réduction lorsque vous pré-commandez avant la date de sortie du 24 mars. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des émissions et des films Disney Plus UK, ventilés par catégorie.
Disney Plus UK: liste complète des films et des émissions
Voici les films spécifiques à Disney …
101 DALMATIANS (1996) 101 DALMATIANS II: PATCH’S LONDON ADVENTURE102 DALMATIANS20,000 LIGUES SOUS LE SIEGE ABSENT-MINDED PROFESSORTHE ADVENTURES OF BULLWHIP GRIFFINTHE AVENTURES OF HUCK FINNTHE AVENTURES OF ICHABOD AND MR. CATADAFRICAIN CATSTHE LIONALADDIN AFRICAIN (1992) ALADDIN (2019) ALADDIN ET LE ROI DE THIEVESALEXANDER ET LE TERRIBLE, HORRIBLE, PAS DE BON, TRÈS MAUVAIS DAYALICE AU PAYS DES MERVEILLES (1951) ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (2010) ALICE THROUGAL THE LOOKS ) AMERICA’S HEART & SOULAMYANNIE (1999) THE APPLE DUMPLING GANG RIDES AGAINTHE APPLE DUMPLING GANGTHE ARISTOCATSATLANTIS: MILO’S RETURNATLANTIS: THE LOST EMPIREBABES IN TOYLANDBAMBIBAMBI IIBEARSTHE BEARS AND IBEAUAST ET LA BEAST-BEASTE BEAS ET LA BEAST-BEAST ENCHANTE CHRISTMASBEDKNOBS ET BROOMSTICKSBEDTIME STORIESBELLE’S MAGICAL WORLD (1998) BENJI LA HUNTEDBEVERLY HILLS CHIHUAHUABEVERLY HILLS CHIHUAHUA 2BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 3: VIVA LA FIESTA LA GRANDE GREENBIG HERO 6QUE BISCUIT EATERTHE NOIR CAULDRONTHE TROU NOIR (1979) BLACKBEARD’S GHOSTBLANK CHECKBOLTBORN ChineLe BOYS: SHERMAN BROTHERS «STORYBRINK! (DISNEY CHANNEL) frères BEARBROTHER OURS 2BUFFALO DREAMS (DISNEY CHANNEL) CADET KELLY (DISNEY CHANNEL) CAN DE WORMS (DISNEY CHANNEL) CANDLESHOECASEBUSTERSTHE CASTAWAY COWBOYTHE CAT de Outer SPACECHEETAHTHE Cheetah Girls 2ATTENDU CHEETAH GIRLSCHICKEN LITTLECHIMPANZEECHRISTOPHER ROBINTHE NOËL StarThe CHRONIQUES DE NARNIA: PRINCE CASPIANTHE CHRONIQUES DE NARNIA: LE LION, LA SORCIÈRE ET L’ARMOIRE (1950) CINDERELLA (2015) CINDERELLA II: DREAMS COME TRUE (2002) CINDERELLA III: UN COUP D’OEIL SUR LA ROUTE DE TIMECOLLEGE TRIPTHE LA COULEUR DE L’AMITIÉ (DISNEY CHANNEL) THE COMPUTER WESCON DRAMA QUEENCOOL RUNNINGSTHE COUNTRY BEARSCOW BELLES (DISNEY CHANNEL) CRIMSON WINGD2: THE MIGHTY DUCKSD3: THE MIGHTY DUCKSDARBY O’GILL ET THE LITTLE PEOPLEDAVY CROCKETT ET LA RIVIÈRE PIRATESDAVY CROCKETTIS, KINGTINIS, KINGNE AVALON HIGH (DISNEY CHANNEL) DISNEY BAD HAIR DAY (DISNEY CHANNEL) DISNEY CAMP ROCK (DISNE CANAL Y) DISNEY CAMP ROCK 2 LE JAM FINAL (VERSION 1) (DISNEY CHANNEL) DISNEY CLOUD 9 (DISNEY CHANNEL) DISNEY DADNAPPED (DISNEY CHANNEL) DISNEY DEN BROTHER (DISNEY CHANNEL) DISNEY DESCENDANTSDISNEY Descendants 2 (DISNEY CHANNEL) 2018) DISNEY FRENEMIES (DISNEY CHANNEL) DISNEY GEEK CHARMING (DISNEY CHANNEL) DISNEY GIRL VS. MONSTER (DISNEY CHANNEL) DISNEY GOOD LUCK CHARLIE, C’EST NOËL! (DISNEY CHANNEL) DISNEY HATCHING PETE (DISNEY CHANNEL) DISNEY COMMENT CONSTRUIRE UN MEILLEUR GARÇON (DISNEY CHANNEL) DISNEY INVISIBLE SISTER (DISNEY CHANNEL) DISNEY KIM POSSIBLE BELL ET LE SECRET DES ailes DISNEY’S KIM POSSIBLE MOVIE: SO THE DRAMADISNEY’S LEROY & STITCHDISNE’S TARZAN & JANE (2002) DISNEY’S TEACHER’S PETDISNEY’S THE KID (2000) NE REGARDEZ PAS SOUS LE LIT (DISNEY CHANNEL) DOUBLE TEAMED (DISNEY CHANNELVES) DOUG LE LAMPDUMBO PERDU (1941) DUMBO (2019) EDDIE’S MILLION DOLLAR COOK-OFF (DISNEY CHANNEL) HUIT CI-DESSOUS ET LES DÉTECTIFS LE NOUVEL ÉVASION DE L’EMPREUR À WITCH MOUNTAINTHE EVEN STEVENS MOVIE (DISNEY CHANNEL) EXPEDITION CHINAAN EXTREMELY GOOFY MOVIEFANTASIA (1940) FANTASIA 2000LA DERNIÈRE HOURSFIRST KIDFLUBBERTHE FOX ET LE HOUND 2THE FOX ET LE HOUND 2THE Foxx ) FROZENFULL-COURT MIRACLE (DISNEY CHANNEL) FUN AND FANCY FREEFUZZBUCKETTHE GAME PLANGENIUS (DISNEY CHANNEL) GEORGE OF THE JUNGLEGEORGE OF THE JUNGLEGEORGE OF THE JUNGLE 2GET A CLUE (DISNEY CHANNEL) G-FORCETHE GHALLTS OF BALLLEYGO HALLELING DISNEY (DISNEY CHANNEL) A GOOFY MOVIEGOTTA KICK IT UP (DISNEY CHANNEL) THE GREAT MOUSE DETECTIVE (AKA: ADVENTURES OF THE GREAT MOUSE DETECTIVE) THE GREAT MUPPET CAPERTHE GREATEST GAME EVER PLAYEDGREYFRIARS BOBBYGROWING HALLWALLE HALLWALLE II: KALABAR’S REVENGE (DISNEY CHANNEL) HANNAH MONTANA ET MILEY CYRUS: LE MEILLEUR DES DEUX MONDES CONCERT TOUR 3DHANNAH MONTANA THE MOVIET HE HAUNTED MANSION (2003) HEAVYWEIGHTSHERBIE GOES BANANASHERBIE GOES TO MONTE CARLOHERBIE RIDES AGAIN (1974) HERBIE: FULLY LOADEDHERCULES (1997) HIGH SCHOOL MUSICAL (DISNEY CHANNEL) HIGH SCHOOL MUSICAL 2HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOSHOME À SAN FRANCISCOHOMEWARD BOUND: L’INCROYABLE VOYAGE DE MIEL, J’AI FAIT FONDRE LE KIDHONEY, JE RÉDUIT LE KIDSHONEY, NOUS RÉDUISONS NOTRE SENS DE CHEVAL (DISNEY CHANNEL) HOUNDED (FKA: THE DOG HOUSE) (DISNEY CHANNEL) THE HUNCH (ANIMÉ) (1996) ICE PRINCESSI’LL SERA À LA MAISON POUR CHRISTMASTHE INCREDIBLE JOURNEY (’63) INSPECTEUR GADGETINSPECTOR GADGET IIINTO THE WOODSINVINCIBLEIRON WILLJOHN CARTERJOHNNY KAPAHALA BROWN JACKINTHONJA 2LE LIVRE DE LA JUNGLE (2016) LE LIVRE DE LA JUNGLE (ANIM) (1967) LE LIVRE DE LA JUNGLE: L’HISTOIRE DE MOWGLI CATJUSTIN MORGAN AVAIT UN NOUVEAU GROOVELADY HORSEKRONK D LE TRAMP (1955) LADY AND THE TRAMP II: SCAMP’S ADVENTURELIFE IS RUFFLIFE-SIZE 2LILO & STITCHLILO & STITCH 2: STITCH HAS A GLITCH (2005) THE LION KING 1 ½ (2004) THE LION KING II: SIMBA’S FIDE (1998) THE LION KING (1994) THE LION KING (2019) THE LITTLE MERMAID II: RETURN TO THE SEATHE LITTLE MERMAID (1989) THE LITTLE MERMAID: ARIEL’S BEGINNINGTHE LIVING DESERTTHE LIZZIE MCGUIRE MOVIETHE LONE RANGER (2013) THE LOVE BUISHMALE DE WINNIE THE POOHMARS A BESOIN DE MOMSMARY POPPINS (1964) MARY POPPINS RETURNSMAX KEEBLE’S BIG MOVEMCFARLAND, USAMEET THE DEEDLESMEET THE ROBINSONSMELODY TIMEMICKEY, DONALD, GOOFY: THE TREE MUSKETEERSMICKY’SMARK DOLLAR DUCKMIRACLEMIRACLE À MIDNIGHTMIRACLE À LANE 2MOANA (AKA: VAIANA) MOM’S GOT A DATE AVEC UN VAMPIREMONKEY KINGDOMMOTOCROSSED (FKA: 12TH LAP) MR. BOOGEDYMR. MAGOOMULAN (1998) MULAN II (2005) THE MUPPET CHRISTMAS CAROLTHE MUPPET MOVIEMUPPET TREASURE ISLANDMUPPETS MOST WANTEDTHE MUPPETSMY FAVORITE MARTIANNATIONAL TREASURENATIONAL TRASURE: BEARWSHOURS DE THERETSNWSIES DISNEY CHANNEL) THE ODD LIFE OF TIMOTHY GREENOLD DOGSOLD YELLEROLIVER & COMPANY ONCE ON A MATTRESSONE HUNDRED AND ONE DALMATIANS (1961) ONE MAGIC CHRISTMASOPERATION DUMBO DROPTHE AUTRE MEOZ THE GREAT AND POWERFULTHE PACIFIERTHE PARENT TRAPER (1961) THE PARENT TRAPER (1961) LE PARENT TRAPER (1961) LE PARENT TRAPER ) PETE’S DRAGON (1977) PETE’S DRAGON (2016) PHANTOM OF THE MEGAPLEXPIGLET’S BIG MOVIEPINOCCHIO (1940) LA PIRATE FAIRY (AKA: TINKER BELL AND THE PIRATE FAIRY) PIRATES DES CARAÏBES: DANS LES DÉPIRATS DU MONDE DES CARAÏBES CARAÏBES: LES HOMMES MORTS NE DISENT PAS DE TALESPIRATES DES CARAÏBES: SUR LES MARÉES ÉTRANGÈRES DES CARAÏBES: LA MALÉDICTION DE LA PERLE NOIRE PIXAR STORYPIXEL PARFAIT (AKA: LORETTA MODERN) PLANESPLANES: FEU ET SAUVETAGE DE tempsL’abandon PRINCESSE ET LA FROGTHE PRINCESS DIARIES 2: ROYAL ENGAGEMENTTHE PRINCESS DIARIESPROMTHE FIERS FAMILLE MOVIEQUEEN DE KATWEQUINTSRACE ensorcelée MOUNTAINRALPH BRISE LA INTERNETREAD IT ET WEEPREADY À RUNRECESS: TOUS growed DOWNRECESS: ÉCOLE OUTRECESS: PREND LA 5EME GRADETHE RELUCTANT DRAGONREMEMBER LA TITANSTHE Rescuers Down UNDERTHE RESCUERSRETURN DE WITCH MOUNTAINTHE LE RETOUR DE JAFARRETURN À HALLOWEENTOWNRETURN POUR NE JAMAIS LANDRETURN TO OZRIGHT ON TRACK (AKA: THE ENDER SISTERS) UN ANNEAU DE CAPOT GIRLSROBIN LIGHTRIP SANS FIN (1973) LE ROCKETEERTHE ROOKIERUBY BRIDGESSACS CLAUSE 2LA CLAUSE SANTA 3 : L’ESCAPE CLAUSETHE SANTA CLAUSESANTA PAWS 2: LE SANTA PUPSSAVING MR. BANKSTHE SCREAM équipeL’HôpitalFaire RECHERCHE POUR SANTA PAWSTHE SECRET DE LA MAGIE GOURDSECRETARIATSECRETS DE LIFETHE Shaggy DATHE SHAGGY DOG (1959) SHIPWRECKEDSKY HIGHSLEEPING BEAUTYSMART HOUSESNOW DOGSSNOW LEOPARDS: LES FANTÔMES DU MOUNTAINSSNOW BLANC ET LES SEPT DWARFSSNOWBALL ExpressLe APPRENTI SORCIER (2010) BUDDIESSTARSTRUCKSTEPSISTER ESPACE DE PLANET WEIRDSTITCH ! L’HISTOIRE CINÉMATIQUE DE ROBIN HOOD ET DE SA MERRIE MENTHE L’HOMME LE PLUS FORT DU MONDE DANS LE SUBURBSSULTAN ET LA ROCK STARSUPER BUDDIESSWISS FAMILY ROBINSON (1960) L’ÉPÉE DANS LE STONETALL TALETANGLED (2010) TARZAN (1999) TARZAN II (2005) THAT THAT 1997) QUI GAGNE LE CHAT! (1965) LA TREIZIÈME ANNÉE (DISNEY CHANNEL) CES CALLOWAYSTHE TROIS CABALLEROSTHE THE THREE TROIS MOUSQUETAIRES (1993) TIGER CRUISE (AKA: VOYAGE) THE TIGGER MOVIETINI: EL GRAN CAMBIO DE VIOLETTATINKER BELLTINKER BELL ET LE GREAT FAIRY RESCELL ET LOST TREASURETOM ET HUCKTOMORROWLANDTREASURE BUDDIESTREASURE ISLANDTREASURE DE MATECUMBETREASURE PLANETTRONTRON: LEGACYTRU CONFESSIONS (DISNEY CHANNEL) TUCK EVERLASTINGTWAS LA NUIT ……. (CANAL DISNEY) TWITCHESTWITCHES TOOTHE UGLY DACHSHUNDTHE ULTIMATE DE NOËL PRESENTUNDERDOGUNIDENTIFIED FLYING ODDBALLUP, ET LOIN (CANAL DISNEY) LA VANISHING PRAIRIEWAKING SLEEPING BEAUTYWENDY WU: HOMECOMING WARRIORWHISPERS: AN ELEPHANT’S TALEWHITE FANGTHE WILD (2006) WINGS OF LIFE (AKA: POLLEN) WINNIE THE POOHWINNIE THE POOH: A VERY MERRYOO WRECK-IT RALPHWRINKLE DANS LE TEMPS, A (2018) XIONG MAO HUI JIA LU (AKA: TRAIL OF THE PANDA) YELLOWSTONE CUBSYOU LU CKY DOGYOU SOUHAITE! (2003) (DISNEY CHANNEL) THE YOUNG BLACK STALLIONZAPPEDZENON: FILLE DU 21E SIÈCLE (DISNEY CHANNEL) ZENON: THE ZEQUEL (DISNEY CHANNEL) ZENON: Z3ZOOTOPIA (AKA: ZOOTROPOLIS)
Émissions télévisées de Disney sur Disney Plus UK
Maintenant sur les émissions de télévision spécifiques à Disney, qui incluent des favoris comme Duck Tales et Recess (mais pas encore The Weekenders!).
GARÇON RENCONTRE LE MONDE (7 saisons) CHIP ‘N’ DALE’S RESCUE RANGERS (YR 1 1989/90 EPS 1-65) DARKWING DUCK (2 saisons) DISNEY ANDI MACK (2 saisons) DISNEY AUSTIN & ALLY (4 saisons) DISNEY MEILLEURS AMIS DE QUELQUE PART (2 saisons) DISNEY BIG CITY GREENS (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-7) DISNEY BIG HERO 6 THE SERIES (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-6) DISNEY BIG HERO 6 THE SERIES (YR 1 2017/18 EPS 1-25) DISNEY BIZAARDVARK (2 saisons) DISNEY BUNK’D (3 saisons) DISNEY CAPTAIN JAKE AND THE NEVER LAND PIRATES (YR 4 2014/15 EPS 101-120) DISNEY DESCENDANTS: WICKED WORLD (SHORTS) (YR 1 2015/16 EPS 1-18) DISNEY DESCENDANTS: WICKED WORLD (SHORTS) (YR 2 2016/17 EPS 19-36) DISNEY DOC MCSTUFFINS (3 saisons) DISNEY DOC MCSTUFFINS: TOY HOSPITAL (YR 4 2015/16 EPS 93-120) DISNEY DUCKTALES (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-15) DISNEY DUCKTALES (YR 1 2016/17 EPS 1-25) DISNEY ELENA OF AVALOR (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-10 ) DISNEY ELENA OF AVALOR (2 saisons) DISNEY GIRL MEETS WORLD (3 saisons) DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (4 saisons) DISNEY GRAVITY FALLS (SHOR TS) (YR 1 2012/13 EPS 1-17) DISNEY GRAVITY FALLS (2 saisons) DISNEY HANNAH MONTANA (3 saisons) DISNEY HANNAH MONTANA FOREVER (YR 4 2009/10 EPS 87-101) DISNEY HENRY HUGGLEMLEMONSTER (2 saisons) DISNEY JAKE AND THE NEVER LAND PIRATES (3 saisons) DISNEY JESSIE (4 saisons) DISNEY JUNIOR MUPPET BABIES (YR 1 2017/18 EPS 1-20) DISNEY JUNIOR MUPPET BABIES SHOW ET TELL (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1- 10) DISNEY JUNIOR MUSIC NURSERY RHYMES (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-20) DISNEY KC UNDERCOVER (3 saisons) DISNEY KICKIN ‘IT (4 saisons) DISNEY LAB RATS (3 saisons) DISNEY LAB RATS: BIONIC ISLAND (YR 4 2014/15 EPS 73-98) DISNEY LAB RATS: ELITE FORCE (YR 1 2015/16 EPS 1-16) DISNEY LEGEND OF THE TROIS CABALLEROS (YR 1 2017/18 EPS 1-13) DISNEY LIV AND MADDIE (3 saisons) DISNEY LIV AND MADDIE: CALI STYLE (YR 4 2016/17 EPS 66-80) DISNEY MICKEY ET THE ROADSTER RACERS (YR 1 2016/17 EPS 1-26) DISNEY MICKEY MOUSE (SHORTS) (4 saisons) DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (5 saisons) DISNEY MILES DE TOMORROWLAND (2 saisons) DISNEY MILO MURPHY’S LAW (1 AN 2016/17 EPS 1-21) DISNEY MINNIE’S BOW-TOONS (SHORTS) (3 saisons) DISNEY MUPPET MOMENTS (SHORTS) (YR 1 2014/15 EPS 1-41) DISNEY PHINEAS AND FERB (4 saisons) DISNEY PUPPY DOG PALS (YR 1 2016) / 17 EPS 1-25) DISNEY RANDY CUNNINGHAM: 9E GRADE NINJA (2 saisons) DISNEY RAVEN’S HOME (2 saisons) DISNEY SHAKE IT UP (3 saisons) DISNEY SHERIFF CALLIE’S WILD WEST (2 saisons) DISNEY SOFIA THE FIRST (4 saisons) DISNEY STAR VS. LES FORCES DU MAL (2 saisons) DISNEY EN PRENDRE DEUX AVEC PHINEAS ET FERB (SHORTS) (YR 1 2010/11 EPS 1-10) DISNEY TANGLED: THE SERIES – SHORT COUTS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-4 ) DISNEY TANGLED: LA SÉRIE (YR 1 2016/17 EPS 1-25) DISNEY THE LION GUARD (2 saisons) DISNEY THE LODGE (YR 1 EPS 1-10) DISNEY THE LODGE (YR 2 EPS 11-25) DISNEY THE SUITE LIFE OF ZACK & CODY (YR 3 2006/07 EPS 66-87) DISNEY THE SUITE LIFE ON DECK (3 saisons) DISNEY TRON: UPRISING (YR 1 2011/12 EPS 1-18) DISNEY VAMPIRINA (YR 1 2017/18 EPS 1-25) DISNEY VAMPIRINA GHOUL GIRLS ROCK! (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-7) DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (4 saisons) DISNEY’S ADVENTURES OF THE GUMMI BEARS (6 saisons) DISNEY’S DOUG (3 saisons) DISNEY’S DUCKTALES (3 saisons) DISNEY’S FAIRY TALE MARIAGES ( YR 1 2017/18 EPS 1-6) DISNEY’S KIM POSSIBLE (4 saisons) DISNEY’S LILO & STITCH: LA SÉRIE (2 saisons) DISNEY’S MIGHTY DUCKS (YR 1 1996/97 EPS 1-26) DISNEY’S QUACK PACK (YR 1 1996 / 97 EPS 1-39) DISNEY’S RECESS (VERSION INTL) (3 saisons) DISNEY’S TEACHER’S PET (YR 1 2000/01 EPS 1-13) DISNEY’S TEACHER’S PET (YR 2 2001/02 EPS 14-39) DISNEY’S THE LITTLE MERMAID (3 saisons) CHEFS DE PREMIÈRE CLASSE: STYLE FAMILIAL (YR 1 2015/16 EPS 1-10) GARGOYLES (3 saisons) GOOF TROOP (YR 1 1992/93 EPS 1-78) LEGO DISNEY FROZEN: NORTHERN LIGHTS (SHORTS) (YR 1 2016) / 17 EPS 1-4) LION KING’S TIMON & PUMBAA (VERSION INTL.) (3 saisons) LIZZIE MCGUIRE (2 saisons) MIRACULO TALES OF LADYBUG & CAT NOIR (YR 2 2017/18 EPS 27-52) THE MUPPETS (YR 1 2015/16 EPS 1-16) LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (INTL VERS) (4 saisons) PJ MASKS (2 s Easons) SO WEIRD (3 saisons) SOY LUNA (YR 1 2015/16 EPS 1-80) THE SUITE LIFE OF ZACK & CODY (2 seasons) THAT SO RAVEN (4 seasons) VIOLETTA (YR 1 2011/12 EPS 1-80 )
Ceux-ci sont classés comme des “ shorts ”, et incluent Steamboat Willie, le dessin animé original de Mickey Mouse.
L’ART DE SKIINGTHE BAND CONCERTBEACH PICNICBEARLY ASLEEPBEEZY BEARTHE BIG BAD WOLFBOAT BUILDERSBONE BANDITCANINE CADDYCHEF DONALDCHIP UN » DALECLOCK CLEANERSCORN CHIPSDESTINODONALD GOLF GAMEDONALD DE PNEU TROUBLEFERDINAND LA BULLFLOWERS ET TREESFOOD POUR FEUDIN’FRANKENWEENIE (1984) FROZEN FEVERTHE DÉESSE DE printempsLe D’OR TOUCHGRAND CANYONSCOPEGRASSHOPPER ET LA ANTSHAWAIIAN HOLIDAYTHE HOCKEY CHAMPHOW FISHHOW TO SWIMINNER WORKINGS WORLDINGS LEND A PAWTHE LITTLE MATCHGIRLTHE LITTLE WHIRLWINDLONESOME GHOSTSMICKEY DOWN UNDERMICKEY BIRTHDAY PARTYMICKEY’S CHRISTMAS CAROL (FEATURETTE) MICKEY’S DELAYED DATEMICERMY’S DATEMICERMYKEY DUCK ÉTAPES OUTMR. SOURIS PREND UN TRIPOLAF’S FROZEN AVENTURE (THEATRICAL) L’ANCIEN MILLTHE OLYMPIQUE CHAMPPLUTO ET LA GOPHERPLUTO DE NOËL TREEPLUTO’S SURPRISE PACKAGEPLUTO’S SWEATERRESCUE DOGSANTA’S WORKSHOPTHE SIMPLE THINGSSOCIETY CHIEN SHOWSTEAMBOAT WILLIESUPER RHINOTHREE AVEUGLES MOUSEKETEERSTHREE Little Pigs (1933) trois petits WOLVESTHRU LA MIRRORTOBY TORTUE RETURNSTHE TORTUE ET HARETRAILER HORNTUGBOAT MICKEYTHE UGLY DUCKLING (COLOR REMAKE-1939) STOCKAGE D’HIVER LES SAGES PETITS HENYE OLDEN DAYS
Enfin, ce sont les spéciaux sous la télévision Disney.
ARENDELLE CASTLE YULE LOGDISNEY LE RETOUR DES SORCIERS: ALEX VS. DISNEY SOUS LA MER: A DESCENDANTS SHORT STORYDISNEY’S FAIRY TALE WEDDINGSDISNEY’S FAIRY TALE WEDDINGS: HOLIDAY MAGICTHE WONDERFUL WORLD OF DISNEY: THE LITTLE MERMAID LIVE!
Disney Plus UK: films Pixar
Une collection complète de films Pixar vous attend sur Disney Plus UK.
BRAVEBUG’S LIFE, ACARSCARS 2CARS 3COCOFINDING DORYFINDING NEMOTHE GOOD DINOSAURTHE INCREDIBLESINCREDIBLES 2INSIDE OUTMONSTERS UNIVERSITYMONSTERS, INC.RATATOUOUILLETOY STORYTOY STORY 2TOY STORY 3TOY STORY 4UPWALL
En attendant, ce sont les shorts Pixar que vous pouvez attendre.
LES AVENTURES D’ANDRE & WALLY B.AIR MATERAUNTIE EDNATHE PARAPLUIE BLEU (2013) BOUNDIN’BUGGEDBURN-EDAY & NIGHTDUG’S MISSIONEL SPÉCIAL MATERDOR POUR LES BIRDSGEORGE ET AJGERI’S VACATIONHAAVIEAN VACATIONHEAVY METAL MATERHICCUPSJACKKACKLACKKACK GHOSTLIGHTMATER PRIVÉ EYEMATER LE NOUVEAU CAMION CARMONSTER DE GREATERMIKE MATERMOON MATERONE MAN BANDPARTLY CLOUDYPARTY CENTRALPARTYSAURUS REXPIPERPRESTORADIATOR SPRINGS 500 1 / 2RED DE DREAMRESCURSEUR DE MATRICE MATERIEL LE PREMIER VÉHICULAIRE DE MATRICE MATERIEL
Disney Plus UK: films Marvel
Les films Marvel arrivent en plein essor, avec plus de films que la version américaine du service lancée avec. Vous ne verrez pas les films Spider-Man sur cette liste, car Sony en détient les droits, ou The Incredible Hulk qui est distribué par Universal. Beaucoup plus de films X-Men qu’aux États-Unis, cependant …
ANT-MANANT-MAN ET LES WASPAVENGERS: INFINITY WARAVENGERS: ENDGAMEBLACK PANTHERCAPTAIN AMERICA: CIVIL WARCAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGERCAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIERCAPTAIN MARVELDOCTOR STRANGEFANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURGARA 2IRON MANIRON MAN 2IRON MAN 3MARVEL RISING: SECRET WARRIORSMARVEL STUDIOS: ASSEMBLER UN UNIVERSEMARVEL SUPER HERO ADVENTURES: FROST FIGHT! MARVEL: 75 ANS, DE LA PÂTE À LA POP! LES AVENGERS DE MARVEL: L’ÂGE DE HULK DE MONTRONMARVEL: HELLMARS UNITEDMARVEL’S IRON MAN & HULK: HEROES UNITEDMARVEL’S THE AVENGERSTHORTHOR: RAGNAROKTHOR: THE DARK WORLDTHE WOLVERINE (2013) X2X-MENX-MEN ORIGINS: WOLVERINEX-MEN: DAYS OF FUTURE PASTX-MEN: THE LAST STAND
Ce sont les émissions de télévision que vous pouvez profiter de Marvel, pendant ce temps.
LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (5 saisons) MARVEL’S RUNAWAYS (YR 1 2017/18 EPS 1-10) MARVEL’S RUNAWAYS (YR 2 2018/19 EPS 11-23) THE AVENGERS: LES PLUS BEAUX HÉROS DE LA TERRE (YR 2 2011/12 EPS 27-52) HULK AND THE AGENTS DE SMASH (YR 2 2014/15 EPS 27-52) MARVEL COMICS X-MEN (5 saisons) MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN (YR 2 2012/13 EPS 27-52) MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN: WEB-WARRIORS (YR 3 2013 / 14 EPS 53-78) MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE (YR 2 2014/15 EPS 27-52) MARVEL’S AVENGERS: ULTRON REVOLUTION (YR 3 2015/16 EPS 53-78) MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY (YR 2 2016/17 EPS 27- 52) LE SUPER HERO SQUAD SHOW (YR 2 2010/11 EPS 27-52) MARVEL COMICS SPIDER-MAN (1995) (YR 1 1995/96 EPS 1-65) AKA NEW SPIDER-MANMARVEL’S ULTIMATE SPIDER-MAN VS. THE SINISTER 6 (YR 4 2015/16 EPS 79-104) MARVEL’S AVENGERS: SECRET WARS (YR 4 2016/17 EPS 79-104) MARVEL COMICS X-MEN (YR 1 1992/93 EPS 1-13) SPIDER-MAN UNLIMITED (YR 1 1999/00 EPS 1-13) SPIDERWOMAN (YR 1 1979/80 EPS 1-16) MARVEL COMICS THE INCREDIBLE HULK (YR 1 1996/97 EPS 1-21) SPIDER-MAN ET SES AMIS ÉTONNANTS (YR 1 1982 / 83 EPS 1-24) LES AVENGERS FUTURS DE MARVEL (YR 1 2016/17 EPS 1-26) LES AVENGERS: LES PLUS PETITS HÉROS DE LA TERRE (YR 1 2010/11 EPS 1-26) FANTASTIC FOUR (YR 1 1994/95 EPS 1-26 ) HULK ET LES AGENTS DE SMASH (YR 1 2012/13 EPS 1-26) IRON MAN (YR 1 1994/95 EPS 1-26) MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN (YR 1 2011/12 EPS 1-26) ASSEMBLEE MARVEL’S AVENGERS (YR 1 2012/13 EPS 1-26) LES GARDIENS DE LA GALAXIE DE MARVEL (YR 1 2015/16 EPS 1-26) MARVEL’S SPIDER-MAN (YR 1 2016/17 EPS 1-26) SPIDER-MAN (1981) (YR 1 1981/82 EPS 1- 26) (AKA: SPIDER-MAN 5000) SUPER HERO SQUAD SHOW, THE (YR 1 2009/10 EPS 1-26) MARVEL’S ULTIMATE COMICS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-4) MARVEL RISING: INITIATION (SHORTS ) (YR 1 2017/18 EPS 1-6) MARVEL’S ANT-MAN (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6) MARVEL’S AVENGERS: SECRET WARS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6) MARVEL’S SPIDER-MAN (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6) MARVEL’S AGENT CARTER (YR 1 2014/15 EPS 1-8) MARVEL’S INHUMANS (YR 1 2017/18 EPS 1-8) MARVEL’S AGENT CARTER (YR 2 2015/16 EPS 9-18) MARVEL SUPER HERO ADVENTURES (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-10) MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY (SHORTS) (2 saisons) MARVEL’S ROCKET & GROOT (SHORTS) (YR 1 2016 / 17 EPS 1-12) DISNEY PHINEAS ET FERB: MISSION MARVEL (TV SPECIAL) DISNEY PHINEAS ET FERB: PHINEAS ET FERB STAR WARS (SPÉCIAL TV) MARVEL RISING: CHASING GHOSTS
Disney Plus UK: films Star Wars
Excellente nouvelle: chaque film Star Wars moins The Rise of Skywalker a été coupé, et cela suivra à une date ultérieure.
EMPIRE OF DREAMS: L’HISTOIRE DE LA TRILOGIE STAR WARS (VERSION HV ÉTENDUE) ROGUE ONE: A STAR WARS STORYSOLO: A STAR WARS STORY STAR WARS: A NEW HOPESTAR WARS: ATTAQUE DE LA CLONESSTAR WARS: RETURN OF THE JEDISTAR WARS: REVENGE OF LES GUERRES SITHSTAR: LE CLONE WARSTAR WARS: L’EMPIRE STRIKES BACKSTAR WARS: THE FORCE AWAKENSSTAR WARS: THE LAST JEDISTAR WARS: THE PHANTOM MENACE
Voici les émissions et les spéciaux de Star Wars que vous pouvez également attendre:
LEGO STAR WARS: DROID TALES (YR 1 2014/15 EPS 1-5) LEGO STAR WARS: THE FREEMAKER ADVENTURES (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-5) LEGO STAR WARS: THE FREEMAKER ADVENTURES (2 saisons) LEGO STAR WARS: THE RESISTANCE RISES (SHORTS) (YR 1 2015/16 EPS 1STAR WARS FORCES OF DESTINY (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-16) STAR WARS FORCES OF DESTINY (SHORTS) (YR 2 2017/18 EPS 17-32) STAR WARS REBELS (SHORTS) (YR 1 2014/15 EPS 1-4) STAR WARS REBELS (4 saisons) STAR WARS: THE CLONE WARS (6 saisons) STAR WARS: THE NEW YODA CHRONICLES – LE CHOC DES SKYWALKERSSTAR WARS: THE NEW YODA CHRONICLES – RAID ON CORUSCANTSTAR WARS: THE NEW YODA CHRONICLES – DUEL OF SKYWALKERSSTAR WARS: THE NEW YODA CHRONICLES – ÉVASION DES JEDI TEMPLESTAR WARS: THE NEW YODA CHRONICLES – COURSE POUR LES HOLOCRONS
Disney Plus UK: films et émissions du National Geographic
Ici, nous avons regroupé tous les films, émissions et spéciaux du National Geographic.
ATLANTIS RISINGBEFORE THE FLOODDIANA: DANS SON PROPRE MOT EXTÉRIEUR MARS: SPIRIT & OPPORTUNITY THE FLOODFREE SOLOINTO THE GRAND CANYONINTO THE OKAVANGOJANEKINGDOM OF THE BLUE WHALEMIRACLE ATTERRISSING SUR LE HUDSONPARIS BIRKYS 7 : ANTARCTIQUE (YR 1 2016/17 EPS 1-6) COSMOS: UNE ODYSSÉE SPATIALE (YR 1 2013/14 EPS 1-13) DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (5 saisons) DR. OAKLEY, YUKON VET (5 saisons) DRAIN THE OCEANS (YR 1 2017/18 EPS 1-10) GRANDES MIGRATIONS (YR 1 2010/11 EPS 1-6) L’INCROYABLE DR. POL (5 saisons) ONE STRANGE ROCK (YR 1 2017/18 EPS 1-10) ORIGINES: LE VOYAGE DE L’HUMANITÉ (YR 1 2016/17 EPS 1-8) ROCKY MOUNTAIN ANIMAL RESCUE (YR 1 2017/18 EPS 1-6 ) SUPERCAR MEGABUILD (YR 1 2015/16 EPS 1-10) SUPERCAR MEGABUILD (YR 2 2016/17 EPS 11-18) WILD YELLOWSTONE (YR 1 2015/16 EPS 1-2) ANNÉE MILLION (YR 1 2016/17 EPS 1 -6) BIZARRE DINOSAURSBREAKING2EARTH LIVEEASTER ISLAND LES RÉSOLUS DES CHIENS PROFOND BLUEHOW ONT OBTENU LEUR FORME INCROYABLE! L’HISTOIRE DU DR. POLJOURNEY À SHARK EDENKINGDOM DES SINGES: COMBATTANT DE CHEMIN DES CHEETS: INSIDE SPACEXMISSION AU SUNPLANET OF THE BIRDSSEA OF HOPE: AMERICA UNDERWATER TREASURESSECRETS OF CHRIST’S TOMB DE LECHRE DE SHREKHREKREKK : 20 ANS PLUS TARD AVEC JAMES CAMERONTREE ESCALADE LIONSWINGED SEDUCTION: OISEAUX DES PLUS GRANDS CHIENS DE PARADISEWORLD
Autres films sur Disney Plus UK, y compris Avatar
Trois films de l’ère glaciaire et la série Home Alone arrivent le premier jour, avec l’avatar de James Cameron.
10 choses que je déteste sur vous QUEUE DE DEUX KITTIESHOME ALONEHOME ALONE 2: PERDUS À NEW YORKHOME SEUL 3 ÂGE D’ÂGE: CONTINENTAL DRIFTICE AGE: LE MELTDOWNJACKJOURNEY AU CENTRE DE LA TERRE AVEC LES MIKEYMME. DOUBTFIRENEVER BEEN KISSEDNIGHT AU MUSEUM: BATAILLE DU SOUHAIT DE NOËL DE SMITHSONIANRICHIE RICH (1998) (AKA: UNE HISTOIRE DE NOËL) ROOKIE DE L’ACTEUR MARSSISTER ANNIVERSAIRE ACTE 2: DE RETOUR DANS LE HABITSPLASHSTRANGE MAGICSWISS FAMILY ROBINTHEITTHE SOUND OF MUSICTHREE DAYS (2001) TROIS HOMMES ET UN BABYTHREE MEN ET A LITTLE LADYTURNER & HOOCHWHILE VOUS ÉTIEZ DORMIR AVEC L’ENCADRÉ ROGER RABBITWILLOWYOU ENCORE
Disney Plus UK: Les épisodes des Simpsons au lancement
C’est 30 saisons des Simpsons au lancement, tout comme Disney Plus aux États-Unis.
LES SIMPSONS (30 saisons)
Voici d’autres émissions de télévision et spéciaux qui viennent au service:
ICE AGE: A MAMMOTH CHRISTMASICE AGE: THE GREG EGG-SCAPADEJUST MEKE ME! (YR 1 2015/16 EPS 1-21) COMME MOI! (YR 2 2016/17 EPS 22-71) MIRACULOUS TALES OF LADYBUG & CAT NOIR (YR 1 2017/18 EPS 1-26)
Originaux sur Disney Plus UK
Ce sont tous une quantité connue, mais voici les originaux Disney Plus que vous pouvez diffuser le premier jour:
LADY AND THE TRAMPSTAR GIRLTIMMY FAILURETOGOONE DAY
Ce sont les spectacles originaux, dont le joyau de la couronne, The Mandalorian.
SOYEZ NOTRE CHEF (27 MARS) CLONE GUERRIER D’UN FUTUR PRÉSIDENTDISNEY FAIRYTALE WEDDINGSDISNEY INSIDERENCORE! HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIESHIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES: THE SPECIALMARVEL HERO PROJECTPICK OF THE LITTERSHOPLINGHOPLINGSTAN
Enfin, ceux-ci entrent dans la catégorie des shorts.
DIMANCHE DE LA FAMILLE DEMANDE UNE JOURNÉE DE VIE LUMIÈRE À QUNELAMP À DISNEYPIXAR DANS LE VRAI CIRCUIT DE COURSE DE VIE SPORKSHORTS