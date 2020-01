L’incroyable secteur photographique des P40 et P40 Pro a été révélé

Il y a une grande attente pour la prochaine série phare de Huawei, plus précisément pour le couple de pointe. la P40 et moi P40 Pro sera en fait le premier smartphone à arriver sur le marché mondial sansÉcosystème Google. Les Mate 30 ne comptent pas compte tenu de la stratégie mise en place par le géant qui les a pratiquement maintenus à l’écart en Chine. La présentation de la nouvelle série devrait avoir lieu comme d’habitude à mars, mais maintenant des nouvelles à ce sujet sont sorties et maintenant elles sont arrivées spécifications du secteur photographique.

la Série P Huawei est devenu celui lié à la façon de faire la révolution photographie sur les smartphones et même cette année, il semblerait qu’il en soit ainsi. Comme les années précédentes, les configurations des deux modèles seront identiques à l’exception de l’absence de détail capteur accessoire dans la version de base.

Huawei P40 et P40 Pro: le secteur photographique

Selon le bailleur qui a partagé les informations importantes sur Twitter, le P40 comportera un Capteur principal personnalisé de 52 MP, ultra grand-angle 40 MP, un téléobjectif avec zoom 3x 8 MP. la P40 Pro a exactement les mêmes spécifications sinon un téléobjectif avec zoom 5x et un capteur de profondeur temps de vol inconnu au niveau MP. Il pourrait y avoir d’autres différences niveau d’ouverture objectifs, mais cela n’est pas encore connu avec précision.

La partie la plus intéressante de la configuration est le capteur principal 52MP. Ceci est une coupe particulière qui aurait dû être faite de Sony. Nous avons hâte de le voir campagne de marketing de ces smartphones pour découvrir de quoi ils sont capables.