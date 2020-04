L’Inde revient sur l’utilisation de Zoom

Le gouvernement indien a rejoint aujourd’hui la liste des agences qui se sont prononcées sur l’utilisation de Zoom, la plate-forme de vidéoconférence, dont l’utilisation avait augmenté pendant cette période de verrouillage mondiale.

Même si la popularité de Zoom a augmenté dans le monde entier, des inquiétudes ont été exprimées quant aux failles de sécurité. De nombreux gouvernements et entreprises ont émis un avis contre son utilisation.

Et aujourd’hui, l’Inde a rejoint le train en marche. Dans un avis formulé de manière laconique, le ministère indien de l’Intérieur a déclaré: “La plate-forme n’est pas destinée à être utilisée par des agents / fonctionnaires du gouvernement à des fins officielles. Zoom n’est pas une plate-forme sûre, même pour une utilisation par des particuliers”, et a ajouté qu’un avis détaillé a déjà été émis par CERT-India, l’agence nationale nodale pour répondre aux incidents de sécurité informatique. Dans une ordonnance rendue le 30 mars, le CERT-IN a déclaré que l’application était vulnérable aux cyberattaques, notamment à la fuite de données sensibles.

L’avis était particulièrement préoccupé par «l’utilisation non sécurisée de la plateforme». Il pourrait permettre aux cybercriminels d’accéder à des informations sensibles telles que les détails des réunions et les conversations, avait indiqué le conseiller.

Zoom a été vulnérable à l’entrée non autorisée dans les réunions par des pirates motivés, et «Zoombombing» est rapidement devenu un verbe dans les cercles technologiques.

Mais l’entrelacement par des mécréants est plus petit du problème sur Zoom. Les gouvernements et les entreprises s’inquiètent davantage de l’aspect plus large de la sécurité étant donné que la plupart des travaux de recherche de Zoom en arrière-plan proviennent de Chine, un endroit qui de nos jours ne jouit pas de beaucoup de crédibilité (sur la sécurité) en matière de technologie. Comme l’a déclaré un responsable du ministère de l’Intérieur, l’application Zoom a des problèmes de confidentialité et de sécurité.

Taïwan a déjà interdit son utilisation, tandis que l’unité de renseignement australienne a mis en garde contre l’utilisation de Zoom. Des entreprises comme Siemens, Standard Chartered ont également empêché ses employés d’utiliser l’installation.