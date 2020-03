L’indice d’inspiration vous permet de découvrir les artistes d’Apple aujourd’hui à tout moment

Si vous êtes en quête d’inspiration, une nouvelle ressource offre un raccourci vers la créativité. Le site Inspiration Index vous aide à découvrir des artistes qui ont collaboré avec Apple sur Today at Apple sessions et à s’inspirer de leur travail.

Aujourd’hui chez Apple – le programme créatif organisé dans chaque Apple Store – est construit sur des expériences sociales partagées et des rencontres en face à face. Alors que la situation sanitaire mondiale actuelle a rendu ces rencontres indéfiniment impossibles, la créativité ne doit pas en souffrir. Nous en dépendons tous pour faire du monde un endroit plus lumineux.

J’ai découvert certains de mes illustrateurs, photographes et designers préférés après avoir organisé des sessions exclusives dans les Apple Stores phares du monde entier. Je n’ai pas assisté à la plupart de ces sessions. Suivre de près le calendrier Aujourd’hui chez Apple pour chaque ville m’a aidé à découvrir d’innombrables créations que je n’aurais jamais découvert autrement.

Apple est respecté en tant que créateur de goûts dans la communauté créative. Pour moi-même et pour les autres, les collaborateurs de Today at Apple représentent une collection d’experts sélectionnés par des personnes produisant les meilleures œuvres nouvelles. Pour les artistes, il n’y a pas de meilleur endroit pour trouver croissance et soutien.

J’ai construit l’Index d’Inspiration avec un objectif similaire. Au cours des douze derniers mois seulement, les sept Apple Stores américains qui accueillent des sessions dirigées par des artistes ont accueilli environ 500 invités créatifs. Cliquez sur le bouton “Inspire-moi” et vous découvrirez l’un de ces artistes, un lien vers leur travail, ainsi que le lieu et la date où ils ont accueilli une session. Vous pouvez également parcourir par sujet si vous recherchez un type d’inspiration spécifique. À l’heure actuelle, l’index comprend des sessions hébergées jusqu’en décembre 2019 – un peu plus de 100 au total. Lorsque les Apple Stores rouvriront et que la programmation reprendra, d’autres seront ajoutés.

En ces temps incertains, il est plus important que jamais de montrer votre appréciation aux artistes que vous admirez afin qu’ils puissent continuer à créer de superbes œuvres. Le futur proche pourrait s’avérer difficile pour l’industrie créative alors que le monde fait face à une situation sans précédent. Prenez une minute pour remonter le moral grâce à l’indice d’inspiration.

Suivez notre guide de vente au détail pour une couverture approfondie des dernières nouvelles de l’Apple Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: