L’infrastructure de livraison d’Amazon est mise à rude épreuve alors que l’épidémie de COVID-19 fait exploser les achats en ligne – .

Centre de distribution d’Amazon à Dupont, Washington (. Photo / Kevin Lisota)

Avec des milliers d’Américains télétravaillant et s’isolant d’eux-mêmes pour ralentir la propagation du COVID-19, les services de livraison Prime et Fresh d’Amazon sont aux prises avec une forte demande et des problèmes d’inventaire, alors que les employés d’entrepôt signalent une augmentation des volumes de commandes.

Amazon est en rupture de stock sur un certain nombre d’articles de base et d’articles populaires, selon la page de réponse COVID-19 de l’entreprise.

“Vous remarquerez également que certaines de nos promesses de livraison sont plus longues que d’habitude”, précise le site. «Nous travaillons 24 heures sur 24 avec nos partenaires commerciaux pour garantir la disponibilité de tous nos produits et apporter une capacité supplémentaire pour livrer toutes vos commandes.»

L’impact sur le consommateur: Amazon ne peut plus garantir la livraison sous deux jours sur toutes les commandes Prime et certains des 150 millions d’abonnés du programme connaissent déjà des retards. Le site Web d’Amazon Fresh avertit que les livraisons d’épicerie «peuvent être temporairement indisponibles en raison d’une demande accrue». Amazon Fresh n’avait pas de fenêtre de livraison disponible dans la région de Seattle lundi matin.

La demande accrue survient alors qu’Amazon fait face aux menaces de la chaîne d’approvisionnement des usines ralenties ou fermées en Chine. Amazon n’a pas immédiatement répondu aux questions sur les retards.

L’impact sur les travailleurs: Le géant de la technologie de Seattle a demandé à tous les employés qui peuvent travailler à domicile de le faire, une option non disponible pour les employés d’entrepôt et les chauffeurs-livreurs. L’entreprise accorde deux semaines de congés payés à tous les employés diagnostiqués avec le virus ou placés en quarantaine.

Amazon dépense 25 millions de dollars pour aider son réseau de chauffeurs-livreurs indépendants, de travailleurs d’Amazon Flex et d’employés saisonniers à faire face aux perturbations causées par l’épidémie. L’Amazon Relief Fund accordera des subventions équivalant à environ deux semaines de salaire pour les travailleurs infectés par le virus ou mis en quarantaine. Des subventions sont également disponibles pour les travailleurs confrontés à des difficultés financières ou autres. Plusieurs groupes de travailleurs d’entrepôt ont diffusé des articles de blog et des pétitions appelant à des congés de maladie plus complets.

Autres changements: Amazon a suspendu toutes les visites du centre de distribution, annulé de grands événements et est passé à des entretiens d’embauche virtuels.

Conclusion: La forte demande entraîne déjà des retards pour les clients Amazon Prime et Fresh, un phénomène qui pourrait être exacerbé par un ralentissement des importations ou des épidémies de virus chez les employés d’entrepôt, qui acheminent déjà des volumes de commandes élevés. Les experts prédisent que l’infrastructure de livraison d’Amazon “va faiblir”, rapporte la carte mère.

Cependant, certains prédisent qu’Amazon sera l’une des sociétés les moins touchées par une récession potentielle malgré les perturbations. Les analystes de RBC Capital Markets ont écrit le 13 mars qu’Amazon “ne sera que légèrement impacté” pendant une crise financière mondiale, en raison de la dépendance croissante à l’égard de l’entreprise pour les produits de consommation courante et des attentes de croissance continue dans sa division cloud d’Amazon Web Services.