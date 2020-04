l’initiative qui offre jusqu’à 150 € en cadeau a été étendue

L’opérateur low cost de Vodafone, I have Mobile, ne se contente pas d’offrir la possibilité de profiter de contenus exceptionnels et low cost à travers ses promotions. Le manager, en effet, s’engage en récompensant ses clients et à cet égard a récemment prolongé la date d’expiration de l’initiative I. Beaucoup d’amis, grâce auquel les clients du manager ont la possibilité de recevoir jusqu’à 150 euros en cadeau.

J’ai beaucoup d’amis: l’initiative qui vous permet de recevoir jusqu’à 150 € de recharges gratuites a été prolongée!

I Les clients mobiles ont le temps jusqu’au 30 avril, sauf extensions supplémentaires, pour profiter de l’initiative j’ai de nombreux amis. Le faible coût vous permet d’inviter vos amis à activer une nouvelle carte SIM en récompensant les clients existants, qui pourront recevoir jusqu’à 150 euros de recharges; et les nouveaux clients, qui pourront bénéficier d’une recharge gratuite de 5,00 €. Pour rejoindre l’initiative, accédez simplement à la section appropriée site officiel i. mobile ou utilisez leapplication du gestionnaire.

Les nouveaux clients faisant l’achat de la SIM I mobile pourront décider de transférer ou non le numéro de l’opérateur précédent et de procéder à l’activation de l’un des tarifs suivants: l’offre I. 4,99 €, l’offre I. 5,99 €, l’offre I. 8,99 € ou l’offre I. 12,99 €.

L’activation des offres peut avoir lieu sur la base de l’opérateur à partir duquel le numéro est transféré, en fait:

les clients Iliad et MVNO pourra activer l’offre i. 4,99 € ou l’offre que j’ai. 5,99 €.

les clients Kena et Daily Telecom, ainsi que les clients qui en activent un nouvelle ligne, peut demander l’offre ho. 8,99 €.

les clients Vodafone, Tim et WindTre au lieu de cela, ils pourront obtenir l’offre que j’ai. 12,99 €.