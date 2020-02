LinkedIn cite une «faible adoption» pour la décision de mettre fin à l’intégration de Sales Navigator avec Gmail – .

Une image promotionnelle pour la version gratuite de l’extension LinkedIn Sales Navigator pour Chrome, montrant la fonctionnalité de détection des e-mails dans Gmail. (Image LinkedIn)

LinkedIn prévoit de débrancher le mois prochain une extension de navigateur Chrome qui permet aux utilisateurs de Gmail et GSuite de voir les mini profils LinkedIn pour leurs correspondants de messagerie dans une barre latérale à côté des messages électroniques, citant une faible adoption.

L’extension, qui fait partie du service plus large de LinkedIn Sales Navigator, était auparavant connue sous le nom de Rapportive, avant son acquisition en 2012 par LinkedIn. Il est disponible en versions gratuite et premium. Les utilisateurs de l’extension peuvent voir des détails tels que les photos de profil, le titre, l’emplacement et les «brise-glace», tels que les connexions et les expériences partagées, et établir une connexion LinkedIn sans quitter l’interface de messagerie.

Microsoft a acquis LinkedIn pour plus de 26 milliards de dollars en décembre 2016, la plus importante transaction de l’histoire de la société Redmond.

Les utilisateurs de l’extension Sales Navigator pour Gmail ont commencé à voir des avis cette semaine les informant qu’elle serait interrompue à la mi-mars.

«Nous travaillons en permanence avec nos clients et partenaires pour nous concentrer sur la création et le support des fonctionnalités qui les aident le mieux à construire et à maintenir des relations avec leurs acheteurs», a déclaré Lindsey Edwards, directrice principale de la gestion des produits pour LinkedIn Sales Solutions, dans un communiqué. “Suite à une faible adoption, nous avons décidé de supprimer la fonctionnalité Sales Navigator pour Gmail le 18 mars 2020.”

Répondant à l’enquête de . cette semaine, LinkedIn n’a pas répondu à la question de savoir si la concurrence avec Google a joué dans la décision. LinkedIn propose une intégration Sales Navigator similaire avec Outlook dans Office 365 de Microsoft.

Mais l’extension va également à l’encontre des intérêts de LinkedIn d’une autre manière: les utilisateurs peuvent tirer parti des capacités de détection des e-mails de l’extension pour confirmer qu’ils ont la bonne adresse e-mail pour la personne qu’ils cherchent à joindre, tant que la personne a enregistré l’adresse avec leur Compte LinkedIn. En devinant une variété de variations logiques, il est possible de procéder à une rétro-ingénierie de l’e-mail précis pour quelqu’un dont l’adresse est par ailleurs inconnue. Cela réduit le besoin de s’abonner à des versions premium de LinkedIn avec des capacités de messagerie payante.

L’outil est couramment utilisé par les vendeurs qui cherchent à trouver des informations de contact précises et des détails sur les décideurs lorsqu’ils recherchent des pistes et de nouvelles affaires.

Certaines alternatives sont disponibles, telles que Discoverly et SalesQL, mais elles n’offrent généralement pas le même niveau d’intégration de LinkedIn que l’extension d’origine.

Cette décision intervient alors que LinkedIn resserre l’intégration de Sales Navigator avec les plates-formes de gestion de la relation client Salesforce et Microsoft Dynamics 365.