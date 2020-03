Linkedin lance une nouvelle fonctionnalité surprise

Le réseau social Linkedin a récemment décidé de histoires de lancement sur sa plateforme. Les nouvelles sont venues directement de Pete Davies, Directeur principal de la gestion des produits Linkedin avec un blog Pulse.

La plateforme a décidé de se concentrer sur un fonctionnalité largement utilisée sur d’autres réseaux sociaux réseau, ce qui pourrait donc changer la façon dont les utilisateurs utilisent Linkedin. Découvrons tous les détails.

Linkedin lance les histoires, découvrons les détails

Davies a écrit: «Nous avons beaucoup appris sur les possibilités incroyables offertes par les Stories dans un contexte professionnel. Par exemple, la séquence du format Histoires est extraordinairement efficace pour partager les moments clés des événements commerciaux, le style narratif plein écran facilite le partage de trucs et astuces pour travailler de manière plus rentable. “

Le format Stories a depuis quelque temps attiré l’attention du réseau social professionnel, en fait déjà en 2018 Linkedin avait expérimenté un format similaire, appelé Voix des étudiants, espace réservé aux étudiants des universités américaines pour poster leurs pilules sur la playlist du campus. Une sorte d’histoires créées spécifiquement pour certains utilisateurs spécifiques.

Les histoires fonctionnent vraiment et Davies l’a confirméau cours de la dernière année le taux de l’engagement aurait enregistré une augmentation de 25%. Si plus de 500 millions de personnes accèdent à Instagram chaque jour, au moins 500 millions partagent des histoires. Instagram aussi, grâce à ce format, obtient 58 fois plus d’engagement par abonné que la plateforme Facebook, où les Stories ne sont pas aussi performantes. Pour le moment, il n’est pas encore certain qu’ils agissent comme un conteneur publicitaire ou non, il suffit d’attendre quelques semaines pour le savoir.