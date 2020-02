LinkedIn veut faire des affaires décontractées avec des histoires de style Snapchat

LinkedIn cherche à s’amuser sur les médias sociaux avec la fonctionnalité d’histoires rendue populaire par Snapchat il y a des années, puis reprise par Instagram, Facebook, etc. LinkedIn a partagé qu’il essayait la fonctionnalité en interne et qu’il offrira bientôt un aperçu de sa vision des histoires à certains utilisateurs.

LinkedIn a annoncé qu’il explorait «à quoi pourraient ressembler les histoires dans un contexte professionnel» (via The Verge).

Voici comment le responsable des produits de consommation sur LinkedIn, Pete Davies voit le lien commercial avec les histoires…

Les histoires sont apparues pour la première fois sur Snapchat, avec d’autres plateformes comme Instagram et Facebook qui les ont adoptées peu de temps après. Ils se propagent pour une bonne raison: ils offrent un moyen léger et amusant de partager une mise à jour sans qu’elle soit parfaite ou attachée à votre profil pour toujours.

Cela existe-t-il dans le monde des affaires? J’espère que la plupart de mes interactions dans la salle de pause ou les passants dans le couloir sont également éphémères et légers. Il en va de même pour les plaisanteries dans les cabines et les cafés du monde entier: parfois, nous voulons un moyen de simplement établir une connexion, de rire avec nos collègues et de passer à autre chose.

Après avoir déjà testé des histoires au sein de LinkedIn, Davies se déclare prêt à lancer un test de la fonctionnalité auprès des utilisateurs «dans les prochains mois». Il a également partagé certaines des choses qu’ils ont apprises jusqu’à présent.

Donc, nous testons actuellement LinkedIn Stories en interne, et nous avons hâte de le tester avec nos membres dans les prochains mois. Nous avons déjà beaucoup appris sur les possibilités uniques de Stories dans un contexte professionnel. Par exemple, le séquencement du format Stories est idéal pour partager des moments clés d’événements professionnels, le style narratif plein écran facilite le partage de trucs et astuces qui nous aident à travailler plus intelligemment, et la façon dont Stories ouvre de nouveaux fils de messagerie le rend plus facile pour quelqu’un de dire, “et au fait … J’ai remarqué que vous connaissez Linda, pourriez-vous me présenter?”

Trouvez-vous que les histoires sur LinkedIn sont précieuses? Ou pensez-vous que c’est mieux pour Snapchat et Instagram? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

