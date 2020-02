L’innovation de la batterie offre une opportunité de croissance «époustouflante» alors que Pacific NW devient un acteur majeur – .

Joule Case, une startup basée à Boise, dans l’Idaho, a développé un système de batterie empilable que les clients peuvent ajouter et soustraire en fonction de la quantité d’énergie dont ils ont besoin et de la durée. (Photo Joule)

Alors que des rubans de fumée commençaient à s’enrouler hors des prises de courant de leur pile de batteries Joule Case, Alex Livingston et James Waggoner ont essayé de garder leur sang-froid.

Les caméras tournaient. Les entrepreneurs étaient en compétition sur «All-American Makers», une émission de téléréalité diffusée sur Discovery Channel, dans l’espoir de décrocher 250 000 $ en capital-risque. Livingston rougit.

Le duo s’est remis de l’accident, qui, selon eux, était dû au fait que les hôtes faisaient la singe avec le produit avant le spectacle, réparant rapidement leur prototype avec des pièces de Home Depot. Dans leur refonte en direct, le système de batterie réparé a réussi à alimenter un mini-réfrigérateur tout en démarrant simultanément un SUV avec une batterie morte. Il y avait des high-fives tout autour.

Bien que la démo initiale échouée ait été un revers relativement mineur pour la startup basée en Idaho (ils n’ont remporté aucun financement de la confrontation télévisée de 2015), leur expérience a par inadvertance illustré une vérité plus grande: la construction d’une meilleure batterie est un défi technique difficile.

Les batteries sont largement reconnues comme un acteur crucial de l’énergie propre dans la lutte contre les changements climatiques catastrophiques. Ils doivent remplacer les moteurs à essence des voitures, camions, avions et navires. Les batteries sont essentielles aux réseaux électriques qui sont de plus en plus alimentés par le vent et l’énergie solaire, garantissant que les électrons continuent de couler lorsque les vents se calment et que le soleil se couche.

En octobre, Joule Case a été couronné Innovation de l’année en début de carrière par les Idaho Innovation Awards. Les cofondateurs James Waggoner, à gauche, et Alex Livingston détiennent leur prix. (Photo du boîtier Joule)

“Les batteries nous intéressent car elles sont le goulot d’étranglement” dans la transition vers l’énergie propre, a expliqué Livingston. “Il s’agit de remplacer le carburant.”

Pourtant, le monde dépend encore fortement de la science des batteries datées, y compris les batteries lithium-ion – une technologie qui a été développée pour la première fois il y a un demi-siècle et commercialisée par Sony il y a près de 30 ans – pour une grande partie de son stockage d’énergie. Cela comprend les voitures électriques, les téléphones portables, les ordinateurs portables et la sauvegarde de l’énergie solaire. Trois inventeurs principaux de la batterie au lithium, dont un chimiste de 97 ans de l’Université du Texas, toujours actif dans la recherche, ont reçu le prix Nobel de chimie l’automne dernier.

Mais après des années d’améliorations progressives, la scène de la batterie subit un changement majeur. Les prix des batteries continuent de chuter, chutant de 87% au cours de la dernière décennie avec l’espoir que la baisse se poursuivra, selon les experts. Il y a de nouvelles initiatives importantes aux États-Unis et un afflux de capitaux pour pousser le secteur vers des batteries plus performantes, ainsi qu’une course au développement des batteries post-lithium-ion.

Le marché des batteries lithium-ion à lui seul est évalué à environ 30 milliards de dollars aujourd’hui, avec des prévisions selon lesquelles il pourrait quadrupler au cours de la prochaine décennie, selon un rapport de décembre de BloombergNEF.

Rick Luebbe, PDG et co-fondateur de Group14 Technologies. (Photo de groupe 14)

“C’est une opportunité de croissance époustouflante”, a déclaré Rick Luebbe, PDG et co-fondateur de Group14 Technologies, une startup de batteries basée à Woodinville, Washington. “Tout le monde veut un siège à cette table.”

Les initiatives récentes liées à la batterie comprennent:

Le département américain de l’Énergie a annoncé en janvier un nouveau grand défi de stockage d’énergie. L’initiative utilisera des fonds de R&D, des prix et des partenariats pour essayer de créer une industrie nationale des batteries d’ici 2030. (La plupart des batteries au lithium sont de fabrication chinoise. L’Union européenne affirme également son leadership avec le lancement en 2017 de l’Alliance européenne des batteries.)

Amazon et 10 autres sociétés américaines ont récemment annoncé la création de la Corporate Electric Vehicle Alliance pour soutenir la production de véhicules électriques (EV); l’effort est dirigé par Ceres, un organisme sans but lucratif de développement durable.

Rivian, un fabricant de véhicules électriques, a annoncé en décembre un cycle de financement de 1,3 milliard de dollars. Amazon était un investisseur et dirigeait auparavant une ronde de 700 millions de dollars. Le géant de l’informatique en nuage basé à Seattle et détaillant en ligne achète 100 000 camionnettes Rivian pour sa flotte de livraison.

Breakthrough Energy Ventures, un fonds d’innovation énergétique soutenu par le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos et d’autres, a mené un tour de financement de 30 millions de dollars cet automne pour ESS, un fabricant de technologie de batterie à écoulement de fer basé en Oregon, utilisé pour l’énergie du réseau. espace de rangement.

Les batteries sont délicates. Ils doivent jongler avec la hiérarchisation de plusieurs attributs, dont beaucoup entrent en conflit les uns avec les autres. Selon la façon dont elles seront utilisées, les batteries sont un équilibre entre la taille, le poids, l’abordabilité, la sécurité, la puissance de sortie, la durée de vie avant la recharge, le temps requis pour la recharge et la «durée de vie» ou la capacité de se recharger plusieurs fois sans une diminution des performances.

Ajoutez à cela les coûts humains et environnementaux troublants de l’exploitation de nombreux éléments utilisés pour fabriquer les batteries. Cela comprend le lithium d’Australie, d’Argentine et du Chili, le cobalt du Congo, le graphite de Chine, le nickel d’Indonésie et le manganèse du Gabon. L’un des principaux objectifs du Energy Challenge Grand Challenge est de développer une chaîne d’approvisionnement nationale de matières premières.

De meilleures batteries du Nord-Ouest

En tant que nations jockey pour la domination, le Pacifique Nord-Ouest essaie également de se positionner comme un acteur majeur dans le secteur des batteries.

“Le Nord-Ouest est, pour de nombreuses raisons, l’endroit idéal pour être le centre d’excellence de la technologie des batteries dans le monde”, a déclaré Luebbe.

«L’État de Washington est dans une situation unique», a reconnu Vince Sprenkle, responsable du groupe technique du Pacific Northwest National Laboratory du groupe des matériaux et systèmes électrochimiques.

En plus des institutions de recherche telles que PNNL, l’Université de Washington et l’Université d’État de Washington, la région est un centre d’innovation technologique de longue date avec un écosystème de démarrage robuste. Il abrite certaines des entreprises les plus importantes du monde, dont Amazon et Microsoft, qui ont soif de nouvelles options d’énergie propre afin d’atteindre leurs objectifs en matière de changement climatique.

Vince Sprenkle, à gauche, responsable du groupe technique du groupe des matériaux et systèmes électrochimiques du Pacific Northwest National Laboratory. (PNNL / Photo de Nick Hennen)

Basé dans le centre de Washington, PNNL dirige Battery500, un consortium parrainé par le DOE qui développe des batteries lithium-métal à plus haute énergie. L’objectif est de créer une batterie avec une énergie spécifique de 500 wattheures par kilogramme – environ deux fois plus de jus que les batteries EV d’aujourd’hui. Trois ans après un programme de cinq ans, Battery500 a atteint 350-400 wattheures par kilogramme et travaille à améliorer la recharge de la batterie, qui est essentiellement sa durée de vie.

“La technologie que nous montrons dans deux ans, espérons-le, est prête à ce stade pour commencer à attirer l’intérêt commercial”, a déclaré Sprenkle. Le rôle de PNNL est de développer et de prouver une technologie que d’autres obtiennent sous licence et commercialisent.

Le PNNL a également été choisi par le DOE l’année dernière pour une nouvelle installation nationale de recherche sur l’énergie du réseau, appelée Grid Storage Launch Pad. PNNL est en outre partenaire du Joint Center for Energy Storage Research. Environ 70 chercheurs du PNNL travaillent sur la science des batteries.

Sur le côté ouest des montagnes Cascade, l’UW fait partie du projet Battery500 et son Clean Energy Institute abrite les bancs d’essai d’énergie propre qui permettent aux chercheurs et aux startups de fabriquer et de tester des batteries et de simuler des réseaux d’énergie.

Joule Case commence à briller

Joule Case fait partie des entreprises disposant d’un espace de co-working dans les installations d’UW. Dans les années qui ont suivi ses débuts télévisés de mauvais augure, la startup a mis un peu de brillance sur sa gamme de produits et attire l’attention des investisseurs.

La société a levé près d’un million de dollars auprès d’investisseurs providentiels et lancera bientôt un cycle de financement de série A. En octobre, Joule Case a été couronné Innovation de l’année en début de carrière par les Idaho Innovation Awards. Joule Case construit ses piles de batteries à Boise, en Idaho, et est passée de trois employés à 12 au cours de la dernière année.

“Nous avons une bonne croissance et les ventes sont en hausse”, a déclaré Livingston.

L’innovation de Joule Case ne consiste pas à changer la chimie des batteries (leurs produits utilisent des batteries au lithium-ion et au plomb, qui sont celles utilisées dans les voitures conventionnelles).

Au lieu de cela, ils ont créé un système de batterie empilable que les clients peuvent ajouter et soustraire en fonction de la quantité d’énergie dont ils ont besoin et de la durée. Il s’avère que les batteries ne fonctionnent pas naturellement bien les unes avec les autres, de sorte que la startup a développé une technologie qui les fait fonctionner de concert et donne aux utilisateurs la possibilité d’ajuster la production d’énergie.

Ce que nous espérons vraiment, c’est devenir cette transition des combustibles fossiles.

Les modules de batterie peuvent remplacer les générateurs à essence qui fournissent une alimentation de secours en cas de panne d’électricité, ou dans les campings et les événements de talonnage. Joule Case a fait du marketing auprès des organisateurs de marathons, d’événements de collecte de fonds et de salons professionnels en salle, dans le but de 2020 de créer et d’animer un festival de musique.

Leur vision de l’avenir comprend des batteries qui alimentent les camions de nourriture et dynamisent les articles de tous les jours tels que les tondeuses à gazon, les souffleuses à feuilles et les désherbeurs, remplaçant les moteurs à essence qui déclenchent les gaz d’échappement.

La baisse du prix des batteries est d’une grande utilité pour la viabilité de Joule Case. Leurs produits sont compétitifs par rapport aux générateurs à onduleur haut de gamme de marques comme Honda et Yamaha, affirment les co-fondateurs.

“Ce que nous espérons vraiment faire”, a déclaré Livingston, “est de devenir cette transition des combustibles fossiles.”

L’électrification s’envole vers le ciel et la mer

Bien que l’on accorde beaucoup d’attention aux batteries alimentant les voitures, les camions et les réseaux d’énergie propre, le Nord-Ouest se concentre sur les applications de batteries aéronautiques et maritimes.

Holly Brunner, étudiante diplômée de l’UW en science et génie des matériaux, met un équipement de protection avant d’entrer dans les installations de Washington Clean Energy Testbeds. (Photo . / Lisa Stiffler)

En décembre, MagniX, une entreprise de propulsion électrique de Redmond, dans l’État de Washington, s’est associée à Harbor Air, de Vancouver (Colombie-Britannique), pour effectuer un vol d’essai d’un hydravion tout électrique au-dessus du fleuve Fraser. Le partenariat présente leur avion électrique – un Havilland Beaver converti – comme le «premier avion commercial entièrement électrique au monde». Les compagnies prévoient de faire certifier l’avion par le gouvernement d’ici la fin de l’année prochaine.

Malgré le fait qu’une autre entreprise locale d’aviation électrique, Zunum Aero, ait réduit l’été dernier sa main-d’œuvre, le secteur est toujours solide.

“La région est à la pointe de ce dont un avion électrique volant a besoin d’une batterie”, a déclaré Dan Schwartz, directeur du Clean Energy Institute de l’UW.

En janvier, Washington a lancé son premier accélérateur de startups maritimes, qui comprend deux sociétés travaillant sur des batteries. L’année dernière, l’État a annoncé son intention de construire les plus grands ferries à propulsion hybride au monde.

D’autres startups du Nord-Ouest s’attaquent aux fonctions de la batterie, notamment en améliorant les performances du côté négatif ou anode d’une cellule de batterie, ainsi qu’en travaillant avec de nouvelles chimies.

Group14 utilise la nanotechnologie pour créer des anodes silicium-carbone afin d’améliorer la puissance et la longévité de la batterie, en mettant l’accent sur les applications EV. Group14 est né d’EnerG2, qui était lui-même une entreprise dérivée d’UW que Luebbe a également cofondée. En novembre, Group14 a annoncé un cycle de financement de 18 millions de dollars.

Voici quelques-unes des autres startups locales du secteur:

BrightVolt, Redmond, Wash .: Créateur de batteries lithium-polymère ultra-fines à semi-conducteurs. L’entreprise a levé 20 millions de dollars de financement.

Ecellix, Seattle: Commercialisation d’un produit appelé eCell, qui est un matériau d’anode de grande capacité pour les batteries lithium-ion de nouvelle génération développé au WSU.

Energsoft, Seattle: Apporter un logiciel d’analyse prédictive de données inventé au WSU à l’industrie des batteries; a participé au . Summit 2018.

Lavle, Burlington, Washington: partenaire de la société de technologie japonaise 3DOM, développant et fournissant des batteries pour des utilisations telles que la défense, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, le transport ferroviaire et maritime. Les types de batteries comprennent une anode au lithium métal et un électrolyte solide.

Caillou, Bellevue, Washington: Vente d’un appareil de localisation alimenté par une batterie rechargeable.

Powerit, Seattle: Création d’une technologie pour recharger les batteries de téléphones portables à l’aide d’un chargeur portable alimenté au zinc-air.

Motomarine pure, Seattle: Développement de moteurs électriques de bateaux hors-bord.

Sterling PBES Energy Solution (SPBES), Vancouver, Colombie-Britannique: Développement de batteries lithium-ion haute puissance pour hybrider ou électrifier des équipements industriels lourds en mettant l’accent sur l’industrie maritime commerciale.

Technologies UniEnergy (UET), Mukilteo, Wash.: Lancé par des ingénieurs PNNL qui ont quitté et autorisé la technologie qu’ils avaient développée. UET fournit un stockage d’énergie à l’échelle du mégawatt pour les applications commerciales, industrielles, de micro-réseaux et de services publics.

Alors que la liste ne cesse de s’allonger, les acteurs de terrain espèrent atteindre une masse critique d’expertise pour créer une communauté solide de savoir-faire en matière de batterie et de startups.

«Cela compte absolument. Il existe un écosystème dans le Nord-Ouest, mais la plupart des gens de l’écosystème espèrent qu’il s’agrandira et s’intégrera davantage », a déclaré Luebbe. Il a fait une comparaison avec le secteur technologique qui a évolué au fil des décennies dans la Silicon Valley.

«C’est un exemple de la façon dont une masse critique peut accélérer une industrie», a-t-il déclaré. En ce qui concerne les batteries, “nous avons un long chemin à parcourir pour atteindre cette échelle.”

Note de l’éditeur: Le financement de la série Impact de . est fourni par la Fondation de la famille Singh à l’appui du journalisme de service public. Les éditeurs et reporters de . opèrent indépendamment et conservent un contrôle éditorial complet sur le contenu.