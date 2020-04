L’Institut Allen réorganise sa division des sciences du cerveau – .

Une sculpture intitulée «MIRALL» représente la sentinelle au siège de l’Allen Institute dans le quartier de South Lake Union à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le Allen Institute de Seattle se dirige vers une nouvelle phase de recherche en neurosciences – une phase qui comprend la réorganisation de ses activités actuelles ainsi que l’ajout de nouvelles.

L’Institut Allen pour la science du cerveau, qui est la plus grande division sous l’égide de l’institut, a été créé par le cofondateur de Microsoft Paul Allen en 2003 et a poursuivi sa mission depuis la mort d’Allen en 2018. Il compte aujourd’hui plus de 300 scientifiques et membres du personnel. qui travaillent dans deux grands domaines de recherche.

Un programme, connu sous le nom de types de cellules, se concentre sur la cartographie d’un «tableau périodique» des cellules du cerveau. Le nouveau plan de 16 ans du Allen Institute prévoit que le Allen Institute for Brain Science se concentre uniquement sur l’étude des types de cellules cérébrales et de la connectivité neuronale.

Le deuxième programme, connu sous le nom de MindScope, cherche à comprendre comment les circuits neuronaux du cerveau produisent le sens de la vision. Ce domaine d’études, avec l’Observatoire du cerveau Allen, quittera l’Institut Allen pour la science du cerveau pour devenir un programme distinct à l’Institut Allen.

Une nouvelle division, dont le lancement est prévu en 2022, se concentrera sur la recherche liée au calcul et à la dynamique neuronaux.

Allan Jones, président et chef de la direction de l’Institut Allen, a déclaré que les changements organisationnels sont conformes à la vision exposée par Paul Allen.

“Notre modèle a toujours été de trouver des problèmes scientifiques où notre saveur particulière de grande, d’équipe et de science ouverte peut avoir le plus grand impact”, a déclaré Jones dans un communiqué de presse. «Alors que nous entrons dans la prochaine phase de nos recherches en neurosciences, je suis convaincu que nos équipes continueront de repousser les limites de la découverte et de créer des ressources inestimables pour la communauté.»

Hongkui Zeng, qui est actuellement directeur exécutif de la science structurée, dirigera les recherches de l’institut sur les types de cellules cérébrales et la connectivité en tant que vice-président exécutif et directeur de l’Allen Institute for Brain Science.

“Nos équipes ont fait des progrès incroyables au cours de la dernière décennie dans notre quête pour identifier les” listes de pièces “de la souris et du cerveau humain, et comment ces pièces sont connectées à la” carte Google “du cerveau”, a déclaré Zeng. «Les informations obtenues grâce à ces efforts nous ouvrent des opportunités sans précédent pour approfondir le fonctionnement du cerveau. Je suis ravi de contribuer à porter notre effort au niveau supérieur. “

Zeng est également l’investigateur principal de plusieurs grands projets et programmes de recherche financés par les National Institutes of Health. Elle continuera de diriger ces projets dans son nouveau rôle.

Allan Jones (à l’extrême gauche) est le président et chef de la direction de l’Institut Allen. Les neuroscientifiques Hongkui Zeng et Christof Koch occupent de nouveaux postes à l’institut. (Photos de l’Institut Allen)

Christof Koch, qui est actuellement président et scientifique en chef de l’Allen Institute for Brain Science, dirigera le programme MindScope en tant que scientifique en chef. Koch et ses collègues ont passé les huit dernières années à créer les outils, les capacités d’enregistrement et les pipelines d’analyse de données pour l’Observatoire Allen Brain, qui utilise le système visuel de la souris comme modèle pour comprendre comment le cerveau stocke, code et traite les informations.

Il continuera de diriger les projets de l’Observatoire Allen Brain dans son nouveau rôle.

«Nous sommes maintenant prêts au cours des cinq prochaines années à récolter les connaissances scientifiques sur la façon dont le cortex de la souris, 14 millions de neurones complexes emballés dans le volume d’un dixième d’un morceau de sucre, représentent et évaluent les informations visuelles entrantes pour contrôler rapidement et de manière robuste le comportement et la perception de la souris », a déclaré Koch.

Karel Svoboda est neuroscientifique au Janelia Research Campus de l’IHM. (Photo HHMI)

La nouvelle division sur le calcul et la dynamique des neurones sera dirigée par le neuroscientifique Karel Svoboda, qui est actuellement chef de groupe senior au Janelia Research Campus de Howard Hughes Medical Institute en Virginie. Son laboratoire étudie la plasticité synaptique et développe de nouvelles technologies et outils pour percer les mystères des fonctions corticales.

Svoboda rejoindra l’institut en 2021 pour aider à jeter les bases du lancement de la division. Il a été membre des conseils consultatifs scientifiques du Allen Institute for Brain Science au cours des 10 dernières années.

«Au fil des ans, en tant que visiteur fréquent et conseiller de l’Institut Allen, j’ai appris à connaître et à apprécier sa culture intellectuelle unique», a déclaré Svoboda. “L’Institut Allen a apporté une contribution extraordinaire à la science et au monde, et je suis tellement heureux de rejoindre cette communauté incroyable.”

En plus des groupes de neurosciences, l’Institut Allen a des divisions qui se consacrent à la science cellulaire et à l’immunologie – ainsi que le Groupe Paul G. Allen Frontiers, qui finance des chercheurs travaillant sur les biosciences de pointe.