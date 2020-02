L’institut de technologie américano-chinois réorganise son programme alors que Shwetak Patel prend ses fonctions de directeur par intérim – .

Informaticien et ingénieur électricien Shwetak Patel. (Photo . / Todd Bishop)

Le Global Innovation Exchange (GIX) fait bouger les choses.

Le premier institut éducatif du genre, créé par l’Université de Washington, l’Université chinoise de Tsinghua et Microsoft, prévoit de réorganiser son programme d’études et de lancer une recherche de directeur exécutif à long terme pour diriger l’institution.

Shwetak Patel, un membre de la communauté technologique de Seattle, deviendra directeur par intérim pour aider à la transition scolaire. Patel a annoncé des changements au GIX dans un article de blog vendredi.

Les étudiants du GIX obtiennent des diplômes d’études supérieures dans des programmes allant de 15 à 21 mois. Le programme de 15 mois a lieu à Bellevue, Washington, et les étudiants ont la possibilité de prolonger leurs études à l’Université Tsinghua de Pékin.

Au «GIX 2.0», comme le décrit Patel, il y aura plus de cours à court terme et de programmes de formation pour aider l’école à mieux répondre aux besoins en constante évolution des employeurs en technologie. GIX souhaite proposer des programmes mieux adaptés aux professionnels en milieu de carrière qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences.

“La technologie progresse si vite que nous ne pouvons souvent pas suivre le programme”, a déclaré Patel à . dans une interview cette semaine. “Mais ce que nous pouvons faire, c’est créer ces micro-diplômes très efficaces, ou peut-être des opportunités de formation, où vous pouvez apprendre à cette main-d’œuvre à être en mesure de sauter sur ces problèmes technologiques émergents ou des problèmes de société ou des problèmes de produits.”

GIX a fait le point sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans son programme actuel, y compris un examen indépendant par le Boston Consulting Group. Au-delà de l’ajout de nouveaux programmes de formation, GIX envisage de tourner comme sa propre entité. GIX nommera une équipe de transition pour explorer une voie vers cet objectif. Actuellement, l’école est un partenariat entre des organisations sous l’égide de l’Université de Washington.

Lorsque GIX a été lancé en 2017, c’était l’aboutissement de près de cinq ans de planification, réunissant finalement deux institutions académiques de premier plan et une entreprise partenaire fondatrice de Microsoft, qui a investi 40 millions de dollars pour lancer le programme. L’objectif était de créer une nouvelle école doctorale conçue pour former les étudiants à l’entrepreneuriat et encourager de nouvelles idées autour des défis du monde réel.

Le programme est hébergé à Bellevue, Washington, dans le «Steve Ballmer Building», du nom de l’ancien PDG de Microsoft. Il comprend des salles de classe, un incubateur et un espace de fabrication avec des équipements de pointe.

À l’intérieur du Steve Ballmer Building, qui abrite le GIX à Bellevue, Washington (photo .)

Patel est avec GIX depuis sa création, enseignant des cours et guidant l’institution. Il a contribué au lancement de GIX avec Vikram Jandhyala, un ami et mentor de l’Université de Washington, décédé il y a un an peu de temps après que GIX eut obtenu son premier cours.

Innovateur prolifique dans la communauté des startups de Seattle, Patel a récemment travaillé sur une entreprise secrète pour Google appelée Senosis Health, qui transforme les smartphones ordinaires en appareils de surveillance pour détecter les conditions médicales. En 2017, Google a acquis Senosis; Patel a aidé à démarrer l’entreprise à l’UW.

Patel est un ancien lauréat d’une bourse MacArthur Genius et a remporté le prestigieux prix ACM en informatique l’année dernière. Ses inventions précédentes ont conduit à des startups qui ont été acquises par des sociétés telles que Belkin et Sears.

Bien qu’il dirigera GIX tout au long de la transition, Patel a déclaré qu’il avait trop de pain sur la planche pour remplir indéfiniment le rôle de directeur exécutif. Le GIX lance une recherche de directeur exécutif pouvant diriger l’institution à plein temps.

Quiconque assumera finalement le rôle prendra la tête d’un partenariat unique entre les institutions américaines et chinoises à un moment où les relations entre les deux pays sont tendues. Peu de temps après que les dirigeants de Pékin et de Washington D.C. aient signé un accord commercial concluant une guerre tarifaire d’un an, l’éclatement d’un nouveau coronavirus en Chine a jeté une incertitude sur la relation.

Patel a déclaré que le GIX travaille en étroite collaboration avec l’Université de Washington pour surveiller l’épidémie de coronavirus. Certains étudiants qui étudient à Tsinghua ont choisi de retourner aux États-Unis et de terminer leurs diplômes dans le centre de Bellevue du GIX. Un peu plus de la moitié des étudiants actuels du GIX viennent des États-Unis et de Chine. Les autres viennent de huit autres pays du monde.

«GIX a commencé avec un partenariat entre l’Université de Washington, Tsinghua et Microsoft pour construire cette plateforme éducative vraiment unique autour de [training] les innovateurs de la prochaine génération où nous intervenons, pas seulement le développement technologique, mais l’entrepreneuriat et la pensée de conception… en tenant compte du fait que vous devez relever des défis mondiaux plus larges », a déclaré Patel. “Vous devez faire face à ces problèmes plus larges qui ne sont que des choses que vous n’apprenez pas souvent dans un programme traditionnel de premier cycle.”