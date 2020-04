L’intégration de Microsoft Teams contribue à stimuler la demande pour les appareils industriels montés sur tête de RealWear – .

RealWear a travaillé avec Tencent sur ce casque qui permet aux médecins en Chine de mener des vidéoconférences avec des collègues distants. Il peut également accélérer le processus de contrôle de la température corporelle. (Photo RealWear)

Alors que de nombreuses startups technologiques se démènent pour réduire leurs dépenses et trouver de nouvelles sources de revenus au milieu de l’épidémie de COVID-19, RealWear fait face au contraire.

La start-up de Vancouver, Washington, a vu son activité augmenter de 35% le mois dernier, car elle traite un flot de demandes pour ses appareils à commande vocale montés sur la tête qui ont récemment intégré Microsoft Teams.

La pandémie a obligé les entreprises manufacturières à trouver comment maintenir leurs usines en marche tout en respectant les mandats de distanciation sociale.

Le casque RealWear offre aux travailleurs sur le terrain un moyen de collaborer avec des collègues distants via des appels vidéo à distance mains libres, la capture de photos, la navigation dans les documents, etc., le tout grâce à la technologie vocale et à un écran de tablette de 7 pouces situé juste en dessous de la ligne de vue. Il est similaire à un concept Google Glass, mais qui est adapté aux cas d’utilisation industrielle (Google vend un produit d’entreprise concurrent).

Par exemple, un fabricant d’éoliennes utilise des casques d’écoute RealWear afin que ses employés sur le terrain puissent obtenir des conseils en temps réel de fournisseurs situés ailleurs.

Il y a aussi des clients qui reconfigurent leurs lignes de production pour aider à fabriquer des ventilateurs et des équipements EPI pour les travailleurs de la santé. Ils utilisent les casques RealWear pour former rapidement les employés aux compétences de fabrication.

L’épidémie de COVID-19 accélère la mise en œuvre de services technologiques tels que la télésanté et l’épicerie en ligne. RealWear connaît quelque chose de similaire avec l’utilisation de ses casques. Des obstacles tels que la tarification ou la sécurité «semblent moins urgents que de le déployer dans ce type de situation de crise», a déclaré le président de RealWear, Sanjay Jhawar.

“Beaucoup de petites objections sont déplacées à la poursuite de la vision d’ensemble de la gestion d’une usine”, a-t-il déclaré.

RealWear travaille avec plus de 50 partenaires technologiques pour aider à propulser le logiciel qui s’exécute sur son matériel, mais aucun n’est plus grand que Microsoft, qui vient de lancer son application de collaboration Teams sur les appareils HMT-1. Le mois dernier, le géant de la technologie a souligné son partenariat avec RealWear lorsqu’il a fait valoir l’utilisation accrue des équipes en raison de la pandémie alors que le travail à distance augmentait.

RealWear a récemment monté des caméras thermiques FLIR directement sur le casque HMT-1. (Photo RealWear)

Depuis l’annonce de l’équipe le 19 mars, “nous avons constaté une énorme explosion d’intérêt de la part des clients”, a déclaré Jhawar. Une partie de l’attrait est que de nombreuses entreprises utilisent déjà Office 365 et Teams pour d’autres tâches, de sorte qu’elles peuvent facilement intégrer le casque dans les flux de travail existants.

La pandémie a également créé un nouveau secteur d’activité pour RealWear: les soins de santé.

RealWear China, la coentreprise de la société, s’est associée au géant chinois de la technologie Tencent en février pour développer une solution mains libres dans les hôpitaux chinois. Le casque permet aux médecins de mener des vidéoconférences avec des collègues distants et peut accélérer le processus de dépistage de la température corporelle.

Depuis lors, RealWear a trouvé un moyen de monter des caméras thermiques à partir de FLIR directement sur le casque HMT-1. L’idée est de donner aux utilisateurs une méthode mains libres pour évaluer rapidement un groupe de personnes pour les températures élevées et les fièvres potentielles.

Jhawar a déclaré que les travailleurs finiront par revenir dans les usines – “les robots ne se réparent pas eux-mêmes”, a-t-il noté. Mais il pense que la pandémie obligera les fabricants à accélérer l’adoption de technologies numériques et liées au cloud telles que les casques RealWear.

«La capacité des entreprises à accéder aux connaissances à partir d’endroits éloignés et à les intégrer dans leurs opérations quotidiennes – cela deviendra plus rapide et cela restera en place», a déclaré Jhawar, qui a aidé à démarrer RealWear en 2016 après un passage de 6 ans chez Sonim Technologies.

RealWear possède plus de 20 000 appareils actuellement utilisés. Un tiers de ses ventes sont désormais liées au COVID-19, a indiqué la société.

L’année dernière, RealWear a levé une série de dettes et d’actions de série B de 80 millions de dollars, portant son financement total à 100 millions de dollars. Les investisseurs sont Teradyne, Qualcomm, Bose, Kopin Corporation, JP Morgan Chase, Columbia Ventures, Mentors Fund, Realmax Technology et Plug and Play Tech Center. RealWear est classé n ° 86 sur le . 200, notre indice des meilleures startups du Pacifique Nord-Ouest.