L’Intel Core i7-10700F a les mêmes performances que l’AMD Ryzen 7 3700X

Récemment, les résultats de certains tests de performance comparatifs effectués avec CineBench R20 ont été filtrés et dans lesquels le protagoniste a été le Intel Core i7-10700F, un processeur avec 8 cœurs et 16 fils qui a le multiplicateur verrouillé, a un Fréquence de base de 2,9 GHz (couplage ici avec le modèle standard) et manque de graphiques intégrés.

Les tests présumés ont été effectués par la communauté QuasarZone, un passionné de PC et originaire de Corée du Sud. L’Intel Core i7-10700F marque un résultat de 492 dans la performance sur un seul thread et de 4781 en multi-thread, très légèrement au-dessus de l’AMD Ryzen 7 3700X.

Approfondir les aspects de l’Intel Core i7-10700F, avoir des fonctionnalités inférieures à celles de l’Intel Core i7-10700K aura un prix inférieur, bien que le manque de graphiques intégrés signifie qu’il perd son attrait contre les modèles Ryzen avec le qui est en concurrence directe si le géant de Santa Clara ne le lance pas à un prix compétitif. En ce qui concerne sa vitesse de travail en mode turbo, qui est l’une des fonctionnalités que nous n’avons pas encore mentionnées, il devrait avoir entre entre 4,7 et 4,8 gigahertz, donc ses performances devraient être égales à celles de la norme Intel Core i7-10700.

La mauvaise chose au sujet des résultats de ces tests est que, s’ils sont vrais, ils laissent beaucoup de questions en suspens, avec une mention spéciale de la carte mère et de la configuration de la mémoire utilisée, il serait donc sage de les prendre avec des pincettes jusqu’à ce qu’elles soient Des données moins complètes et vraies.

Il semble qu’Intel ait choisi, avant la menace du Ryzen 4000, d’améliorer le rapport qualité-prix avec Comet Lake au lieu de parier sur une révolution technologique, qui pourrait déboucher sur des processeurs marketing avec plus de cœurs et de threads, mais sans ajustements excessifs niveau d’architecture Cela serait évident si l’on considère que Comet Lake est la quatrième rénovation de l’architecture Skylake d’Intel.

Intel peut-il reconstruire et révolutionner d’un point de vue technologique? En plus d’appliquer une approche assez conservatrice à ses processeurs ces dernières années, l’actualité qui nous vient de ses futurs graphismes dédiés invite de moins en moins à l’optimisme.