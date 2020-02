L’Intel Xe DG1 fonctionne comme une GTX 970 avec une précision moyenne

Il y a quelques semaines, nous avons vu que l’Intel Xe DG1 offrait une performance inférieure à la GTX 65o Ti en simple précision (FP32), mais nous prévoyons que ses performances dans FP16 étaient beaucoup plus élevées. Nous ne disposions pas de chiffres précis, nous ne pouvions donc pas spécifier à quel niveau exact cette solution graphique était basée, ce que nous avons enfin pu connaître aujourd’hui grâce à une série d’images filtrées de la base de données SiSoftSandra.

Dans les trois captures d’écran que vous trouverez dans la galerie inférieure, vous pouvez voir les valeurs enregistrées par les GTX 1050 Ti, GTX 970 et le GPU Intel Xe DG1 avec 96 unités d’exécution (768 shaders) en moyenne précision (FP16), simple précision (FP32) et double précision (FP64), et les résultats sont très intéressants.

L’Intel Xe DG1 tombe en dessous des deux cartes graphiques en précision simple et précision simple, et la distance est considérable, à tel point qu’on ne pouvait pas la considérer comme une solution graphique située dans la même ligue que la GTX 1050 Ti ou la GTX 970 (je vous rappelle que cette dernière est plus puissante que ça).

Cependant, lorsque nous voyons les valeurs dans FP16 (précision moyenne), Intel Xe DG1 obtient 4 381,27 Mp / s, surmonter 3 767,53 Mp / s de la GTX 1050 Ti et étant très proche de la 4,538,86 Mp / s de la GTX 970, et avec un TDP inférieur à 75 watts, en théorie.

Qu’indiquent ces résultats de l’Intel Xe DG1?

Eh bien, très simple, qu’Intel a façonné une solution graphique conçue pour fonctionner en particulier dans les environnements de précision moyenne et de précision mixte, une charge de travail qui, comme vous pouvez l’imaginer, n’est pas fréquente dans les jeux (les charges de travail de précision simples prédominent).

Actuellement, les environnements qui utilisent le plus de charges de travail basées sur une précision moyenne et une précision mixte sont ceux qui se concentrent sur algorithmes d’apprentissage en profondeur, dans la intelligence artificielle et dans le réseaux de neurones. En effet, cela confirme, comme nous l’avons dit à d’autres occasions, qu’Intel a concentré son tir vers le secteur professionnel avec ses nouveaux GPU dédiés.

C’est un mouvement intéressant, et si nous nous arrêtons pour y penser une seconde, nous réaliserons que cela a du sens. En se concentrant sur le secteur professionnel, Intel a le temps de terminer l’amélioration de sa stratégie dans le secteur des jeux, un marché qui est beaucoup plus compliqué par le domaine que détiennent NVIDIA et AMD et par les problèmes liés aux pilotes et à l’optimisation.

Je ne parle pas sans raison. Même AMD, qui est sur le marché graphique depuis des décennies, n’est pas en mesure de proposer constamment des contrôleurs parfaitement polis et sans erreur, alors imaginez la complexité d’un “nouveau venu” comme Intel. Il est probable que nous devrons attendre au moins un ou deux ans avant de voir une architecture Intel GPU pour les jeux parfaitement optimisés pour tous les jeux existants de la génération actuelle.