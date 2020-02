L’intelligence artificielle découvre un nouveau super antibiotique

la antibiotiques Je suis une classe de médicaments avec major pertinence en fait, leur découverte (avec la pénicilline lointaine) a permis traiter un grand nombre de maladies infectieuses auparavant mortelles.

De nos jours, cependant, il y a une course sans fin pour découvrir de nouveaux antibiotiques, capables de prouver leur efficacité contre les agents agents pathogènes immunisés à ceux déjà découverts.

Le phénomène de résistance aux médicaments en fait, il est de plus en plus présent en raison de l’utilisation imprudente et peu prudente de ces médicaments.

Un nouvel antibiotique grâce à l’IA

Grâce à l’intelligence artificielle, un nouveau super antibiotique appelé a été découvert Halicin, qui s’est avéré lors des tests de laboratoire être en mesure d’éliminer une grande partie des organismes pathogènes, même ceux qui sont multi-résistants.

Comme si cela ne suffisait pas, l’étude a permis d’identifier d’autres 8 molécules intérêt pharmacologique qui sera testé plus tard.

L’étude a été rendue possible grâce à un nouvel algorithme de recherche, créé spécifiquement à cet effet et capable d’analyser les configurations chimiques des différents composés et donc de évaluer l’action.

Cette fonctionnalité est rendue possible par la capacité de l’algorithme de corrélation structures spécifiques avec également fonctions spécifiques.

Grâce à cette technologie, il a été possible de parcourir davantage cent millions des composés, identifier ceux qui ont une action intrinsèque bactéricides cependant différent de celui des médicaments actuels.

Excellente nouvelle concernant la recherche sur les antibiotiques, car celle-ci a ralenti ces dernières années, mais cela ne signifie pas qu’aucune recherche ne dépassera l’efficacité de la prudence dans l’utilisation des antibiotiques.