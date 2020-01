«L’intelligence artificielle doit être régulée»

L’intelligence artificielle est aujourd’hui l’un des sujets brûlants du paysage technologique. Avec de plus en plus d’applications et d’avancées qui en permettent une large utilisation dans toutes sortes de domaines, les entreprises allouent plus de ressources que jamais dans une zone qui peut apporter de grands avantages, mais qui peut également être utilisée à des fins moins nobles.

Précisément pour que ce dernier ne se produise pas, Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, la société mère de Google, demande dans un article publié lundi une plus grande réglementation dans ce domaine, affirmant que “nous devons avoir les yeux grands ouverts sur ce qui pourrait mal tourner”.

Il existe de réelles inquiétudes quant aux conséquences négatives possibles de l’IA, car [falsificaciones “profundas”](https://hipertextual.com/2019/07/verdadero-falso-deepfakes) jusqu’à des utilisations néfastes de la reconnaissance faciale. Alors que des travaux sont déjà en cours pour faire face à ces dangers, de nouveaux défis nous attendent inévitablement, auxquels aucune entreprise ou industrie ne peut faire face seule.

Pichai assure également préconise une entente entre les différents organismes de réglementation du monde entier afin qu’un règlement soit possible indépendamment du territoire sur lequel il est appliqué. “L’UE et les États-Unis commencent déjà à élaborer certaines propositions réglementaires et la coordination au niveau international sera essentielle pour que les normes soient efficaces dans le monde entier”, a-t-il déclaré. “Les entreprises comme la nôtre ne peuvent pas simplement concevoir de nouvelles technologies prometteuses et laisser les forces du marché décider comment les utiliser. Il est également de notre devoir de veiller à ce que les technologies soient bien exploitées et accessibles à tous.”

Régulier n’est pas facile

La réglementation dans ce domaine est un aspect qui a été entendu depuis un certain temps et qui, en fait, a été l’un des aspects qui avait le plus d’importance au sein de l’entreprise en 2018. C’est alors qu’elle a été impliquée dans diverses accusations de employés et autres agences en relation avec Projet Maven, développé par Alphabet avec le Pentagone.

Celui-ci, que j’avais comme intelligence artificielle de l’axe principal et reconnaissance faciale, il a été interrogé sur les armes possibles et les utilisations potentiellement mortelles qui pourraient lui être données. À tel point que la technologie a fini par se détacher du programme, en rejeter une autre (ce qui aurait signifié des revenus substantiels) et publier son propre guide éthique sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Ce n’est pas la seule entreprise qui a été vue dans cette situation, Amazon ou Facebook, par exemple, ayant également subi un examen public. Et ce n’est pas moins, car, comme le dit à juste titre Pichai, “l’IA a le potentiel d’améliorer des milliards de vies, et le plus grand risque ne l’est peut-être pas”.

Faire de cela une réalité n’est cependant pas si simple. En un cadre qui reste à peine exploré par rapport à ses possibilités et peu contextualisé en termes d’applications, l’arrêt de son développement et de sa mise en œuvre semble une affaire complexe. Le PDG lui-même fait le meilleur résumé possible:

À l’heure actuelle, je ne doute pas que l’intelligence artificielle doit être réglementée. Il est trop important de ne pas intervenir. La seule question est de savoir comment le faire.

