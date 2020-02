l’intelligence artificielle peut-elle aider la recherche?

L’affaire qui court depuis quelques semaines est certainement la nouvelle coronavirus cela déstabilise le monde de plusieurs manières. Par conséquent, les solutions qui peuvent éventuellement être adoptées pour bloquer la propagation de l’épidémie sont analysées de la meilleure façon possible, afin de trouver une solution pour traiter les cas d’infection.

Aujourd’hui, le coronavirus continue de se propager non seulement dans Chine, mais aussi dans le reste du monde. Il y a donc une question inexorable: comment puis-je données et le analytique aider à stopper la vague infernale qui accompagne cette grande épidémie?

Coronavirus: Analytics, AI et de nombreuses ressources pour essayer d’éradiquer le redoutable virus

Selon ce que déclare Mark Lambrecht, Directeur du cabinet Global Health and Life Sciences Practice of SAS, la situation serait favorable. Les mégadonnées dérivées de sources sentinelles et les analyses avancées auront certainement un rôle fondamental en termes de protection et de sécurité lors de cette grande épidémie. Lambrecht résume tout en trois points:

Analytique, IA et apprentissage automatique ils peuvent aider les organisations et en même temps les structures de santé, afin de comprendre et d’apprendre des événements qui se sont produits dans le passé, mais aussi de créer facilement de nouvelles perspectives à partir des données.

la surveillance syndromique, le exploration de texte et analyse des réseaux sociaux avoir la possibilité de suivre les symptômes de la maladie et de détecter les premiers stades des épidémies.

L’analyse prédictive, élément fondamental pour prédire la propagation de la maladie et les risques pour l’homme, puisqu’il est appliqué aux données collectées auprès des hôpitaux, aéroports et lieux publics de toutes sortes.