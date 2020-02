L’intelligence artificielle trouvera le prochain grand artiste du moment

Comment le nouveau label Snafu fonctionnera grâce à l’intelligence artificielle

Snafu prétend être la première “maison de disques à service complet, habilitée à l’intelligence artificielle”. Chaque semaine, il utilise un algorithme pour gratter 150 000 titres sur des endroits comme Spotify, YouTube, SoundCloud et TikTok. En tenant compte des articles de blog, des tweets et des ajouts aux listes de lecture, Snafu dit que son logiciel peut identifier les artistes “sous-évalués” en quelques jours après la sortie de leur première chanson au lieu d’une moyenne de quatre à six semaines qui les étiquettes traditionnelles peuvent exiger. L’instrument attribuera ensuite une partition à la musique, qui sera ensuite utilisée pour restreindre le pool hebdomadaire à 15-20 artistes. À ce stade, l’équipe humaine du label écoute les chansons pour voir s’il y a quelque chose.

PDG de Snafu Ankit Desai a déclaré à TechCrunch que le “point faible” du label sont des chansons 70 à 75 pour cent similaire aux pistes du top 200 de la liste Spotify. En d’autres termes, ils recherchent des artistes qui créent une musique similaire à ce qui est déjà populaire mais suffisamment différente pour avoir l’air fraîche.

Étant un label relativement nouveau, il n’y a pas beaucoup de données pour juger de la façon dont l’approche de Snafu est a réussi jusqu’à présent. Parmi les 16 artistes de la liste de Snafu, celui qui pourrait être familier est MishCatt. Et pour être clair, une variété d’étiquettes utilisent déjà l’analyse pour gérer leurs entreprises. Des outils comme Chartmetric permettent aux entreprises d’examiner bon nombre des mêmes points de données qui, selon Snafu, informent son algorithme. Alors qu’est-ce que Snafu fait ce n’est pas nécessairement une nouvelle approche, bien que peu d’étiquettes dépendent probablement de la technologie dans la mesure où elle le fait.