L’interdiction de Huawei pourrait se retourner contre Google et brûler Google de la manière la plus spectaculaire – .

Google a réussi à convaincre tous les fabricants de smartphones du monde, à l’exception d’Apple, d’utiliser son système d’exploitation mobile Android sur leurs smartphones. Le duo Android et iOS n’a eu besoin que de quelques années pour «tuer» Nokia, Palm, BlackBerry et Microsoft, et Android a fini par gagner la part du lion du marché. Mais ce n’est pas parce que Google détient près de 90% du marché mondial de la téléphonie mobile que son écosystème d’applications est plus rentable qu’Apple pour les développeurs qui créent toutes ces applications. Mais il s’avère que ce n’est pas nécessairement le plus gros problème de Google avec Android. L’interdiction du gouvernement américain sur Huawei, qui pourrait être bientôt mise à niveau pour empêcher l’accès de Huawei à des produits technologiques supplémentaires, pourrait se retourner contre la manière la plus spectaculaire, et Google est la société qui en souffrira.

Google a conçu Android de telle manière qu’il est rapidement devenu une évidence pour les vendeurs de smartphones. Le système d’exploitation est venu gratuitement, Google s’occupant du développement de ses fonctionnalités principales. Les fabricants de smartphones ont pu le personnaliser avec de nouvelles fonctionnalités d’interface utilisateur et précharger toutes les applications qu’ils voulaient. Mais ils devaient également respecter les conditions d’utilisation strictes de Google, ce qui signifiait qu’ils devaient accorder un emplacement de choix aux propres applications de Google sur le téléphone – l’UE a déjà giflé Google avec une amende antitrust Android de 5 milliards de dollars en raison de cette exigence.

Malgré cela, l’accord a bien fonctionné pendant des années, à la fois pour Google et ses partenaires. Les utilisateurs d’Android du monde entier sont devenus accro à Android et s’attendaient à une interface utilisateur familière et à une expérience d’application de tous les téléphones Android.

Puis, en mai dernier, l’administration Trump a décidé d’interdire à Huawei d’accéder aux produits technologiques fabriqués aux États-Unis, y compris le matériel et les logiciels. Cette décision a affecté une grande partie de l’écosystème Android, de Huawei et Google aux acheteurs d’appareils Android. Tout d’un coup, Google n’était pas autorisé à traiter avec le plus grand fabricant de smartphones de Chine, et Huawei a été contraint de créer une expérience Android qui abandonnait les applications de Google. La série Mate 30 qui a été lancée l’automne dernier et la prochaine série P40 n’ont pas le Play Store installé ni aucune autre application Google populaire comme Google Maps, Assistant, Gmail, YouTube et la recherche.

Source de l’image: Eric Risberg / AP / REX / Shutterstock

Huawei est même allé jusqu’à dire qu’il ne reviendrait pas à Google dans un proche avenir, même si l’interdiction est levée, bien qu’il ait ensuite quelque peu fait reculer ces déclarations. Pendant tout ce temps, des rapports ont indiqué que l’administration Trump n’avait pas l’intention de lever l’interdiction. C’est une chose pour Google de ne pas pouvoir profiter d’Android en Chine, mais cela pourrait être un scénario de cauchemar pour d’autres marchés à l’avenir.

Il s’avère que Huawei n’est pas le seul fabricant de smartphones à vouloir contrôler l’expérience d’application qu’il offre aux acheteurs. La société travaille avec certains des autres principaux fabricants de smartphones en Chine sur une alternative unifiée à Google Play. Per ., Xiaomi, Oppo et Vivo ont rejoint Huawei pour créer leur propre plate-forme d’application pour Android.

C’est un développement majeur qui pourrait faire boule de neige dans une puissante expérience dans l’App Store qui menacerait le contrôle de Google sur Android. Lorsque Google a rendu Android gratuit, il l’a fait pour s’assurer qu’il sera pertinent dans l’ère post-PC. Google souhaitait toujours que les utilisateurs recherchent des éléments à l’aide de sa plateforme de recherche, et la meilleure façon de le faire était de contrôler le système d’exploitation mobile sous-jacent. Des années plus tard, nous avons un cercle vicieux en place qui semble impossible à échapper. Les utilisateurs veulent leurs applications préférées sur leurs appareils Android, et ces applications peuvent être téléchargées depuis le Play Store. Les fabricants d’appareils Android doivent précharger Rechercher les téléphones et les tablettes en plus des autres applications Google, pour offrir ce Play Store à leurs clients. Google transforme ce processus en argent généré par les recherches sur mobile, et une partie de cet argent est investie dans le développement d’applications Android et Google.

Source de l’image: Google

Mais si les fabricants de smartphones peuvent proposer une alternative au Play Store qui offre la plupart des applications Android que les utilisateurs souhaitent, ils seraient alors dans une position différente pour négocier avec Google pour la recherche et le placement d’autres applications. Ils pourraient négocier de meilleures offres pour avoir préinstallé la recherche et Google Chrome sur leurs appareils, des offres qui aideraient leurs résultats et nuiraient à Google. Alternativement, ils pourraient négocier avec les rivaux de recherche et de service de Google, abandonnant potentiellement les services Google.

C’est une chose pour Huawei de consacrer des milliards de dollars à une expérience Android similaire à celle de Google. Mais avoir Huawei unir ses forces avec certaines des plus grandes entreprises en Chine en est une autre. Ces quatre sociétés ont forgé une soi-disant Global Developer Service Alliance (GDSA). Ensemble, ils ont représenté 40,1% des ventes de smartphones au quatrième trimestre de 2019. Ce nombre comprend les ventes en Chine, bien sûr, mais c’est toujours énorme. Le fait que 40% des nouveaux téléphones dans le monde soient livrés sans accès au Play Store ou à la recherche Google serait un coup dur pour Google. Combien de temps jusqu’à ce qu’ils décident qu’ils n’ont même pas besoin du système d’exploitation Android de Google?

Cela dit, trouver un rival sur Play Store est plus facile à dire qu’à faire. Il faudra peut-être des années avant que le GDSA soit en mesure de correspondre au Play Store de Google, non seulement en ce qui concerne les applications, mais également d’autres contenus numériques vendus sur des téléphones tels que des livres, des films, des émissions de télévision et de la musique. Sans oublier que convaincre les fans d’Android d’acheter des téléphones livrés sans les applications de Google pourrait être pour le moins problématique sur les marchés en dehors de la Chine. De plus, gouverner une telle alliance serait difficile, car toutes les parties impliquées se font également concurrence.

Aussi mauvaise que cette alliance puisse paraître pour Google, il y a une doublure argentée. L’émergence de magasins d’applications alternatifs sur des marchés comme l’Inde et la Russie pourrait aider sa défense contre les affirmations selon lesquelles Android est un monopole. Même ainsi, Google aimerait probablement offrir la seule expérience d’App Store Android en ville, indépendamment des amendes antitrust qu’il doit payer.

Source de l’image: Olly Curtis / Future / Shutterstock

