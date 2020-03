L’interdiction de Trump de voyager en provenance d’Europe vient d’entrer en vigueur – voici ce qui se passe maintenant – .

Le gouvernement fédéral a pris une série de mesures radicales et radicales pour tenter de contrôler la propagation du coronavirus ici, et l’un d’eux est entré en vigueur à minuit vendredi soir: une interdiction de voyager en provenance d’Europe imposée par le président Trump.

L’interdiction exclut les citoyens américains mais couvre 26 pays européens et devrait s’étendre sur 30 jours. Voici ce qui se passera ensuite, y compris ce à quoi les citoyens américains rentrant chez eux seront confrontés, ce qui comprend des examens de santé intensifiés.

L’imposition dramatique par le président Trump d’une interdiction de voyager aux ressortissants étrangers arrivant aux États-Unis en provenance d’Europe est entrée en vigueur à minuit vendredi soir – l’une des nombreuses nouvelles mesures radicales que le gouvernement fédéral a prises pour tenter de maîtriser la propagation du coronavirus . Et le même jour, rien de moins, que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’Europe est désormais l’épicentre de l’épidémie mondiale de virus.

À moins d’un changement des conditions sur le terrain, Trump a annoncé l’interdiction dans un discours mercredi soir télévisé depuis le bureau ovale, et il est prévu qu’il se prolonge pendant 30 jours. Les citoyens américains peuvent toujours voler dans le pays depuis l’Europe, et ce n’est pas l’ensemble de l’Europe qui est soumis à l’interdiction, alors voici ce que vous devez savoir (ainsi que ce qui se passe maintenant) à la lumière de l’interdiction actuellement en vigueur.

Avant tout, les citoyens américains qui reviennent d’Europe d’ici le 13 avril devraient savoir qu’ils seront dirigés vers l’un des 13 aéroports afin de pouvoir être contrôlés. C’est selon CNN, qui a été informé par le vice-président Pence jeudi que les Américains et les résidents légaux revenant d’Europe seront ensuite invités à se mettre en quarantaine pour une période de 14 jours.

Ce sont les aéroports par lesquels les retours aux États-Unis seront filtrés:

Californie: Aéroport international de San Francisco (SFO)

Californie: Aéroport international de Los Angeles (LAX)

Floride: Aéroport international de Miami (MIA)

Géorgie: Aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta (ATL)

Hawaii: Aéroport international Daniel K. Inouye (HNL)

Illinois: Aéroport international de Chicago O’Hare (ORD)

Massachusetts: Aéroport international de Boston Logan (BOS)

Michigan: Aéroport métropolitain de Detroit (DTW)

New Jersey: Aéroport international de Newark Liberty (EWR)

New York: Aéroport international John F. Kennedy (JFK)

Texas: Aéroport international de Dallas / Fort Worth (DFW)

Virginie: Aéroport international de Washington-Dulles (IAD)

Etat de Washington: Aéroport international de Seattle-Tacoma (SEA)

Source de l’image: Wilfredo Lee / AP / Shutterstock

Pour rappel, l’interdiction concerne les ressortissants étrangers en provenance de ce que l’on appelle l’espace Schengen en Europe, qui comprend 26 pays comme la France, l’Allemagne, la Norvège et la Pologne. L’interdiction s’applique à toute personne essayant d’entrer aux États-Unis qui s’est rendue dans l’un de ces pays au cours des 14 jours précédents.

Les citoyens américains, ainsi que certains membres de la famille et les titulaires de cartes vertes, font partie des exemptions à cette interdiction, mais comme indiqué précédemment, ils seront confrontés à des mesures de contrôle supplémentaires une fois arrivés aux États-Unis.

Source de l’image: STEFANI REYNOLDS / POOL / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

