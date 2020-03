L’interdiction de voyager en Europe de Trump a effrayé tout le monde, mais il y a deux grandes choses qu’il s’est trompé – .

Mercredi a été une journée remplie de nouvelles vertigineuses liées à la propagation continue du coronavirus aux États-Unis, se terminant par un discours du président Trump télévisé en direct du bureau ovale.

Il a mis fin à un tourbillon de nouvelles de la même journée qui comprenait tout, de l’Organisation mondiale de la santé déclarant le coronavirus une pandémie mondiale, la NBA annulant sa saison et Tom Hanks confirmant qu’il avait été testé positif pour le coronavirus.

Le discours de Trump était un ajout supplémentaire à l’inquiétude du public à propos de tout cela, car il a ajouté une interdiction de voyager depuis l’Europe au mélange. Cependant, il y a deux énormes corrections à noter sur le discours.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Afin de montrer que les États-Unis prennent au sérieux la propagation du coronavirus, le président Trump a prononcé mercredi soir une allocution télévisée du bureau ovale qui comprenait l’annonce de mesures dramatiques telles qu’une interdiction de voyager en provenance d’Europe, qui semblait également inclure un arrêt temporaire de cargaison expédiée d’Europe.

Si cela avait pour but de calmer la panique qui commençait à se propager à travers le pays aux États-Unis, cependant, cela s’est retourné de façon importante. L’interdiction de voyager a immédiatement apporté plus de questions que de réponses, et c’était une nouvelle de plus en plus révolutionnaire un jour qui comprenait également l’Organisation mondiale de la santé déclarant le virus une pandémie mondiale, la NBA annulant le reste de sa saison et l’acteur Tom Hanks révélant que lui et sa femme ont été testés positifs pour le virus. Voici la chose, cependant: il y avait au moins deux erreurs majeures dans le discours de Trump qui devaient être clarifiées.

D’une part, le département américain de la sécurité intérieure a publié une déclaration précisant que l’interdiction ne s’applique pas aux citoyens américains. Jetez un œil à la première phrase de la déclaration ci-dessous, faisant référence à «la plupart des ressortissants étrangers» –

MISE À JOUR sur l’interdiction de voyager aux États-Unis. Selon le document de la sécurité intérieure, ce n’est pas toute l’Europe, cela concerne les pays de l’espace Schengen. Il semble donc que le Royaume-Uni, l’Irlande et Chypre soient exclus. Et sans doute aussi les autres pays non membres de l’UE. pic.twitter.com/ZchUrRV4pR

– Lewis Goodall (@lewis_goodall) 12 mars 2020

Lors de son discours, Trump a défini l’interdiction comme une interdiction générale de voyager depuis l’Europe, à l’exception du Royaume-Uni. Cependant, la déclaration ci-dessus du Secrétaire à la sécurité intérieure par intérim semble également ajouter l’Irlande à titre d’exception, car elle n’est pas incluse dans la liste des pays interdits.

Pendant qu’il poursuivait son discours, Trump a également parlé d’une interdiction des vols de marchandises en provenance d’Europe, également. «Ces interdictions ne s’appliqueront pas seulement à l’énorme quantité de commerce et de fret, mais à diverses autres choses au fur et à mesure que nous obtenons l’approbation», a déclaré Trump – bien qu’il soit allé de l’avant et se soit corrigé via Twitter quelques minutes après le discours, déclarant que son interdiction n’était que destiné aux personnes:

En espérant que la réduction des charges sociales soit approuvée par les républicains et les démocrates, et n’oubliez pas, très important pour tous les pays et toutes les entreprises de savoir que le commerce ne sera en aucun cas affecté par la restriction de 30 jours sur les voyages en provenance d’Europe. La restriction empêche les gens et non les marchandises.

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 mars 2020

L’interdiction de voyager en Europe devrait être promulguée vendredi à minuit et s’étendre sur 30 jours, et il y aura sans aucun doute plus de clarté et des orientations très prochainement autour de ces points et d’autres que Trump a abordés dans ses remarques hier soir. Chad Wolf, le secrétaire à la sécurité intérieure par intérim, a déclaré que le ministère émettra dans les prochaines 48 heures un avis «exigeant que les passagers américains qui ont« voyagé dans certaines parties de l’Europe »« voyagent dans certains aéroports où le gouvernement américain a mis en place un contrôle amélioré procédures.”

Source de l’image: Doug Mills / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.