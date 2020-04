L’interdiction du flipper à New York

Ma première rencontre avec Pinball a été dans son format numérique à travers le Cadet de l’espace de flipper 3D qui est venu sur le disque Windows 95 Plus!, un ensemble de thèmes, curseurs et jeux qui complètent Windows 95. Ce jeu numérique deviendrait si populaire qu’il ferait partie de Windows XP. Des années plus tard, il aurait l’occasion de jouer à des machines d’arcade de type Pinball, avec leurs lumières et leurs sons.

Pour beaucoup, le flipper est appelé un flipper, pour d’autres, c’est simplement le million de machines. Bref, il a beaucoup de noms mais c’était un jeu qui générations de joueurs ils se souviennent d’avoir joué, sur leur ordinateur ou sur salles de récréation. Et c’est que dans sa version physique, Pinball était une machine récréative, comme tant d’autres, qui fonctionnait en insérant une pièce.

Fait intéressant, ce jeu mécanique associé à l’enfance ou à la jeunesse pour beaucoup, c’était pendant une période antérieure un élément ludique associé au public adulte. Et telle était sa popularité qu’elle a acquis une mauvaise réputation et, au fil du temps, a fini par être interdite dans certaines villes de États Unis, le plus connu, New York. Qu’est-ce qui a poussé ces villes à interdire un jeu apparemment innocent comme Pinball?

Origine et évolution de Pinball

L’ensemble électromécanique de salon que beaucoup d’entre nous connaissaient sous le nom de Flipper, avec des éléments mécaniques et de l’électronique, ça n’a pas toujours été comme ça. On n’entre plus dans ses versions numériques, on se retrouve avec le jeu physique dans lequel deux boutons activent deux palettes ou palmes qui doivent frapper la boule de métal pour qu’elle rebondisse contre des éléments plastiques ou mécaniques répartis partout.

En principe, l’ancêtre direct de Pinball était appelé Bagatelle et, comme son nom l’indique, il venait de France. Temporairement située au XVIIIe siècle, elle se composait d’une planche horizontale percée de trous et d’obstacles. Chaque trou avait un score. L’objectif du jeu, que le ballon pénètre dans le trou avec le meilleur score possible. Bien que des variations de la même planche, dans ses origines, il était très liés au billard, car on utilisait des boules colorées qui devaient être frappées avec un bâton de billard.

D’autres versions ont été manœuvrées à la main, dans le style du pétanque et le plus sophistiqué a utilisé un pièce métallique avec ressort dans le style des flippers modernes. Et bien que les premières versions aient été faites de bois, au fil du temps, elles ont été décorées de divers motifs, comme le football.

Lithographie de 1864 montrant un jeu de Bagatelle. Source: Bibliothèque du Congrès des États-Unis

Quoi qu’il en soit, au milieu du XIXe siècle, le Bagatelle Européen modernisé en États Unis ajouter des clous métalliques et être renommé avec le nom de Flipper. Mais ce n’est que dans les années 30 du 20e siècle que des éléments plus typiques du flipper que nous connaissons ont été introduits, tels qu’une cloison en verre, des mécanismes cachés contre lesquels la balle a frappé, des électro-aimants, etc.

Comme Bagatellele Flipper C’était un jeu associé aux bars et pubs, lieux réservés aux hommes. De plus, pour jouer, vous deviez entrer une pièce de monnaie, et en plus du prix personnel de durer aussi longtemps que possible, les flippers des années 30 et 40 du 20e siècle incorporaient des prix en argent lorsqu’un certain score était atteint. Allez, comme machines à sous ou des machines à sous qui ont proliféré dans les pubs et les casinos du monde entier.

La popularité du Pinball sous cette forme de machine à sous C’était tel que dans les grandes villes des États-Unis, les salles de jeux proliféraient où il y avait surtout des flippers avec des joueurs adultes. Et quand quelque chose devient très populaire, il attire l’attention de tous, y compris des autorités.

Pearl Harbor et la grande interdiction

Le 21 janvier 1942, il a été interdit New York le jeu de société appelé Flipper. Tous ces jeux de société devaient être réquisitionnés par les autorités, essentiellement la police. Les bars, les pistes de bowling, les arcades et même les magasins de bonbons ont cessé d’avoir Pinball dans leur catalogue d’articles de loisirs.

Le responsable de cette mesure drastique était le maire de New York à l’époque, Fiorello LaGuardia. Selon ses propres mots, l’industrie du flipper a été enrichie par l’argent que les écoliers ont reçu pour acheter le déjeuner. Plus précisément, centimes connu sous le nom de nickels en anglais en référence au matériau à partir duquel ils ont été fabriqués, bien qu’en réalité 25% soit du nickel et 75% du cuivre. Les flippers étaient même surnommés des voleurs de nickel méprisants par leurs détracteurs.

Comme si cette raison n’était pas suffisante, protéger les enfants, Seconde Guerre mondiale, ou plus précisément, le bombardement de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Cet événement historique a servi de déclencheur à États Unis il était définitivement impliqué dans la guerre mondiale, vu de loin jusque-là.

Ainsi, comme dans toute guerre, les États-Unis ont besoin de toute l’aide possible sous forme d’armes et d’autres éléments de guerre, tels que des avions ou des navires. Pour cela, il était essentiel de disposer du maximum de matériaux de base tels que cuivre, aluminium ou nickel présent dans les flippers.

Le maire de New York avait déjà deux raisons puissantes de mettre fin au Pinball: les poches des enfants et la nécessité de soutenir les États-Unis dans la guerre en fournissant du matériel utilisé. gaspillage sur les machines d’arcade.

Pour aggraver les choses, le maire LaGuardia n’était pas seul dans sa croisade. À partir de Grande dépression Dans les années 1930, époque à laquelle les flippers ont commencé à proliférer, ce jeu récréatif était plus associé au monde des paris que le jeu récréatif. Principalement parce qu’il y avait un prix en jeu, soit de l’argent comptant, soit d’autres objets d’une certaine valeur.

Et puisque ces types de machines pouvaient être trouvés dans des endroits réservés aux adultes mais aussi à tous les publics, tels que les épiceries ou les magasins de bonbons, tôt ou tard, les groupes religieux et éducatifs se sont inquiétés des dommages que cela pouvait causer dans l’enfance, un mouvement similaire à celui qui a fait la Loi de Volstead des années 1920, mieux connu sous le nom Loi SECHE et qu’il était en vigueur de 1920 à 1933.

Comme si tout cela ne suffisait pas, à la mauvaise réputation de Pinball s’ajoutait sa prétendue relation avec le crime organisé. Et c’est que beaucoup de ces machines ou arcades étaient contrôlées ou associées à la mafia de ces années 30 et 40.

La fin de l’interdiction

Comme je l’ai dit dans la section précédente, en janvier 1942, une chasse a été lancée contre les flippers qui étaient partout. L’interdiction la plus connue est celle de New Yorkmais des villes comme Chicago, Milwaukee, La Nouvelle-Orléans ou Les anges Ils ont également décidé d’interdire le Pinball. Fait intéressant, d’autres villes comme Washington D.C. ils ont simplement choisi d’interdire l’accès au Pinball aux mineurs pendant les heures de classe.

Ainsi, il est devenu un objet clandestin et persécuté au point que des flippers ont été détruits avec de grandes masses devant la presse ou jetés dans le Rivière Hudson ou à East River, dans le cas de New York, comme une image de la lutte acharnée du Conseil municipal contre ce divertissement pernicieux.

La persécution a continué pendant plus de 30 ans. Le sien John Fidzgerald Kennedy il a profité de la lutte contre les jeux de hasard, le flipper et le crime organisé pour obtenir des retours politiques de son frère Robert, procureur général sous l’administration Kennedy (1961-1963).

Mais revenons au présent. Si vous voyagez à New York, vous pouvez trouver plus d’un flipper dans l’un des lieux de divertissement de cette grande ville. Il y a même le Pinball moderne NYC, un musée interactif qui sert de lieu de loisirs où vous pourrez vous amuser avec certains de ses nombreux exemplaires de Flipper. Certains sont aussi anciens que ceux qui se trouvent dans The Munsters ou The Beatles et d’autres plus modernes comme celui dont le thème est Game of Thrones ou Guardians of the Galaxy.

Qu’est-il arrivé? Qu’est-ce qui aurait pu changer la mentalité de la société et des autorités américaines pour que Pinball revienne à la légalité? Le premier changement a été l’introduction du flipper, c’est-à-dire les pagaies que nous utilisons pour frapper la balle et allonger le jeu pendant des heures. Il a été inventé en 1947 et a été un grand changement dans le flipper, car au lieu de simplement voir comment le ballon est tombéVous pouvez le contrôler vous-même en le frappant avec les pagaies ou les nageoires. Cela a transformé Pinball en un jeu de réflexe plus que dans une machine à parier.

Mais le changement n’est venu que Années 70. À cette époque, Pinball n’était plus la machine à parier et les prix en argent des années 30 et 40. Maintenant, c’est un jeu récréatif avec des lumières et des mélodies accrocheuses qui continue de fonctionner en introduisant une pièce mais dont le but est atteindre le score le plus élevé possible.

D’où la Cour suprême de Californie Décide le 22 juin 1974 que le flipper est un jeu d’adresse et non de hasard, abrogeant ainsi l’interdiction de la ville de Les anges. L’affaire est connue sous le nom de Cosaque contre la ville de Los Angeleset c’était Roger Cossack, entre autres, qui a demandé d’annuler l’interdiction de 1939 à Los Angeles en raison des changements que Pinball avait subis, notamment grâce à l’introduction de palmes.

Pour sa part, New York rejoint la légalisation Pinball en 1976, deux ans plus tard. Votre argument en faveur? La crise dans laquelle il s’est retrouvé et dans laquelle les flippers pouvaient faire face aux mauvais moments que traversaient les hôtels, cinémas, bars et établissements de loisirs en général. D’autres villes se sont rapidement jointes, mettant ainsi fin à une interdiction de plus de 30 ans.