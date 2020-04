L’intérêt pour le Cybertruck de Tesla est toujours étonnamment fort – .

Les précommandes de Tesla Cybertruck arrivent toujours, malgré l’état du monde.

La première camionnette de Tesla devrait arriver à la fin de l’année prochaine.

Une version moins chère du Cybertruck sera probablement lancée en 2023.

L’un des aspects les plus fondamentaux du succès de Tesla a été sa capacité à concevoir des véhicules électriques qui ne ressemblent pas à des véhicules électriques traditionnels. Alors que la plupart des gens associaient les véhicules électriques à des facteurs de forme maladroits et peu attrayants, la Model S de Teslas a prouvé catégoriquement qu’il était possible de créer un véhicule électrique qui ressemblait à une berline de luxe moderne.

Depuis lors, le concepteur de Tesla, Franz von Holzhausen, est sur une larme absolue. En l’espace de quelques années seulement, le Model X, le Model 3 de Tesla, ainsi que ce que nous avons vu du Tesla Semi et du Roadster de prochaine génération, soulignent le talent de l’équipe de conception de Tesla. Le récent dévoilement du Cybertruck de Tesla, cependant, a soulevé pas mal de sourcils.

Sans aucun doute, le Cybertruck de Tesla ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant. Le design, pour le dire franchement, est polarisant. Le Cybertruck ressemble effectivement à un camion militaire d’un film post-apocalyptique. Elon Musk ne mentait clairement pas quand il a déclaré que le premier pick-up de Tesla comporterait un design «Blade Runner» cyberpunk futuriste.

Malgré de nombreux points d’interrogation entourant la conception, l’intérêt pour le Cybertruck de Tesla a été plutôt impressionnant. Une semaine seulement après son dévoilement, les précommandes de Cybertruck ont ​​atteint 250 000. Depuis lors, certains rapports spéculatifs ont estimé que le décompte des précommandes pourrait atteindre 500 000.

Bien que certainement impressionnant, il convient de noter qu’une précommande Cybertruck nécessite simplement un dépôt de 100 $ entièrement remboursable. En revanche, il y avait un dépôt de 1000 $ pour le modèle 3 lors de son dévoilement.

Malgré cela, l’intérêt pour le Cybertruck semble toujours grandir. Selon un rapport d’Electrek, les précommandes de Cybertruck arrivent toujours en force malgré l’impact dévastateur du coronavirus sur l’économie:

Maintenant, les nouvelles commandes de Tesla ont ralenti pour aller aux États-Unis, selon des sources parlant à Electrek, mais certaines sources affirment que Tesla reçoit toujours un flux constant de réservations Cybertruck.

Certains marchés voient encore des centaines de nouvelles précommandes de Cybertruck par semaine, même au milieu de la pandémie.

Bien qu’il reste à voir combien de ces précommandes se transforment en commandes réelles, il est indéniable que Tesla est plutôt jolie en ce moment. Tout compte fait, le Cybertruck semble pouvoir rivaliser de la tête aux pieds avec des camionnettes établies comme le Ford F-150.

Dans l’état actuel des choses, Tesla vise à commencer la production sur les modèles Cybertruck à deux moteurs et à trois moteurs à la fin de 2021. La version à moteur unique plus abordable, cependant, pourrait ne pas arriver avant 2023 car Tesla a longtemps priorisé la fabrication de ses véhicules à marge plus élevée en premier .

